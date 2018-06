Thiago: "Un Mundial no se pierde, se gana y punto"

Thiago Alcántara, medio centro de la selección española, reclamó este viernes "autocrítica" también a la prensa desplazada a Rusia en Krasnodar, pidió unión, afirmó que están "todos aquí juntos para poder ganar" el Mundial y reivindicó las "cosas buenas" que ha hecho el equipo, por ejemplo con Portugal.

"Vosotros (los medios de comunicación) siendo españoles tendríais que hacer algo de autocrítica también. Estamos 23 más el staff, todos los que nos han acompañado, y hemos venido desde el primer día a ganar. Estáis todos lejos de casa, en teoría apoyando a España. No estáis todo el entreno (sólo se abren los primeros 15 minutos de cada sesión a la prensa) para ver la intensidad, las ganas y la preparación para el partido que hacemos", manifestó el futbolista.

"Pero, fuera de eso, hay un partido malo, dos malos, en los que hay fallos, que se ponen los equipos encerrados atrás y es difícil atacarles. Es cierto que no hemos elaborado nuestro mejor fútbol, pero coño vamos a ganar. Somos España. Estamos todos aquí juntos para poder ganar", prosiguió el centrocampista del Bayern Múnich.

Y enfatizó: "Estamos todos aquí juntos para poder ganar. Si vosotros (la prensa) no ayudáis, no hacéis que la opinión pública, no es que esté a favor de nosotros y escondáis que ha hecho 50 pases malos o cambiarlo, no. ¿Pero cuantas cosas buenas se han hecho? Con Portugal todo el rato yendo atrás y cómo se remonta el partido".

"Estáis hablando del partido de Irán que al final se gana, que el gol de Irán lo quita el VAR... El gol de Irán lo quitó el árbitro, que ya había pitado fuera de juego. Olvidaros. Es que estamos todos juntos. No hay otra. Si queréis que los jugadores puedan apoyar un poco más las decisiones o la crítica de la prensa, vamos a estar juntos. Si estáis todo el rato la opinión pública haciendo lo contrario a lo nuestro es complicado que podamos hacer esto solos. Lo vamos a hacer, pero es mas difícil solos", concluyó

Thiago Alcántara remarcó este viernes que "un Mundial no se pierde, se gana y punto", insistió en la "autocrítica", admitió que el equipo no ha hecho "el mejor fútbol" en la primera fase y dijo que para él "sería un palo" no clasificarse para cuartos de final. "El Mundial no lo perdemos. No se puede perder un Mundial. Alemania no ha perdido un Mundial. Los Mundiales se ganan y punto. Nadie pierde un Mundial. Es tener la tranquilidad suficiente de vamos, una final, vamos a por ella. Si no pasa, pues mira, hemos hecho de todo, pero que quede la sensación de que hemos hecho todo, hemos disfrutado para poder lograrlo y que la gente esté orgullosa de lo que hemos hecho también", valoró en rueda de prensa.

"Hemos terminado primeros de grupo, no haciendo el mejor fútbol o el fútbol esperado tanto por ustedes como por nosotros. Hay que hacer autocrítica de simplemente que estamos en los octavos de final de un Mundial, que a lo mejor es el primero y último para mí o el último para algunos compañeros", prosiguió el centrocampista. "Es la autocrítica de decir es el último momento, vamos a aprovecharlo bien, vamos a jugar al fútbol, vamos a divertirnos, vamos a plasmarlo bien, vamos a luchar... Con la unión de esas cosas, la calidad sale. Esa es la autocrítica, que estamos en unos octavos de final y hay que ganarlos", enfatizó el futbolista.

Thiago insistió en que España no se fija en el cuadro, sino en el duelo contra Rusia, el más inmediato. "Y la final contra Japón..." intervino cuando el periodista fue citando a los equipos que estaban por el camino de la selección rumbo a la final. "No tanteamos cuadros, no decimos si hay un lado bueno, un lado A y B", apuntó. "Para nosotros lo más importante es plantear bien y estudiar bien el partido contra Rusia. Vamos a jugar no contra once rusos, contra miles de rusos, contra el estadio lleno, porque hasta ahora en todos los partidos da la sensación que estamos jugando fuera de casa, porque siempre hay más aficionados del equipo rival, que siempre pueden estar abucheándonos, siempre están apoyando al rival y se nota mucho en el campo, pues imagínate ahora mismo cómo será en el partido contra Rusia, pero somos profesionales y lo que importa es dentro del campo", dijo.

Para ese duelo, Thiago abogó por "tener la confianza suficiente para poder generar el fútbol" habitual de la selección. "Eso es lo más importante", remarcó, para la reacción del equipo después de la primera fase. "Luego hay que mejorar todos, pero empezando por la confianza", añadió antes de repasar la calidad de todo el equipo.

"Yo salgo de mi habitación y a mi lado está Busquets, Iniesta, David... Están todos. Están tres porterazos. Tenemos todo. Hay que mejorar en todo. Es una confianza propia al mismo tiempo de confiar en el compañero", expuso Thiago, que destacó todas las cualidades de David de Gea, centro de críticas por algunos errores en el Mundial. "Es la posición más desafortunada que hay en el campo. Cuando más al área más es el nivel de riesgo. Si habéis visto partidos del Manchester United y de la selección en los últimos años, podréis comprobar que David es un porterazo. ¿Cuantas veces los que estáis aquí habéis dicho que ha salvado el partido y cuantas veces habéis dicho que ha perdido el partido?", preguntó. "Hay que hacer autocrítica y valorar lo gran portero que es, las veces que ha sido el mejor de su equipo en la 'Premier' o el mejor de la 'Premier'. Para criticar tenéis que estar en todo, no sólo en los partidos, y ver cómo trabaja como un animal en los entrenamientos. La confianza de David es gigante y la nuestra en los porteros también", afirmó.

También habló de Diego Costa: "A pesar de la imagen o el caparazón que tiene cuando pueda jugar, que es un jugador súper talentoso, agresivo e intenso, que va a la pelea del balón hasta la última jugada. Luego es un trozo de pan, muy cariñoso, muy divertido y es una persona muy importante para el grupo". "El delantero siempre es el jugador especial del equipo. Tenemos que leer siempre las características suyas para poder dar ese pase más al pie o en profundidad. Con él tenemos que buscar más el balón en profundidad, porque es una virtud que tiene grandísima, porque sabes que aparte de ganar el balón defensivamente lo va a pelear".

Thiago volvió al once contra Marruecos. ¿Sería un palo no ser titular contra Rusia? "Para mí sería un palo no clasificarnos para los cuartos de final. Eso es lo más importante. Estamos 23 animales esperando la oportunidad para poder jugar los minutos que sean ante Rusia", contestó rotundo el centrocampista del Bayern Múnich. ¿Y en qué le ha perjudicado la marcha de Lopetegui? "Nos ha perjudicado a todos en el aspecto de venir trabajando de una cierta forma, pero, por suerte, Hierro ha sido un hombre de los pies a la cabeza y nos ha ayudado desde el primer momento, ha asumido un rol que no tenía porque asumir y lo ha hecho con una responsabilidad gigante", expresó.

"Seguimos teniendo un gran nivel en los entrenamientos y esperamos seguir teniéndolo en los partidos. Al final es fútbol y es aprender. Con Julen tenía una cierta confianza por los partidos, por los entrenamientos.... Pero con Fernando también. Nos da a todos esa tranquilidad, esa felicidad entrenando y esa confianza para poder afrontar los partidos", agregó. Ya sobre el colectivo y la primera fase, insistió en los planteamientos defensivos rivales y en que se hayan adelantado en el marcador como un punto clave. "No podemos vivir con el miedo a fallar. No vivimos con el miedo a fallar. Queremos jugar, darle velocidad al balón, hacer que el equipo tenga posesión para ir desarmando al rival, pero es muy complicado cuando por pequeños errores el rival se pone por delante y se encierra atrás", dijo.

"Nos hemos encontrado partidos que si da la circunstancia de que continúa el 0-0 habríamos creado más ocasiones y probablemente nos habríamos adelantado en el marcador", continuó en rueda de prensa en Krasnodar, donde insistió varias veces en ese sentido para explicar que España no haya jugado tan bien como se esperaba hasta ahora. "Hemos cometido errores a nivel defensivo y esa presión tras pérdida es súper importante para nuestro juego. Es un punto muy importante. Pero es más complicado cuando el otro equipo se encierra atrás y juega al contraataque que si fuera un partido más abierto, como ante Portugal, que no se encerró tanto", expuso. "Cuando el equipo rival se encierra atrás, se pone hasta el entrenador en su área, es más complicado robar en su campo. Es imposible hacer una presión tras pérdida cuando un equipo nos espera atrás", analizó Thiago.