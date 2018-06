"Tengo pendiente una conversación con Lopetegui, yo quiero quedarme en el Real Madrid"

"Creo que el VAR se ha decantado más por un equipo. Eso sirve para corregir algunos errores que el árbitro no ve, pero se ha decantado más por un equipo, porque ha habido otras jugadas más polémicas y no lo has querido ver y con ellos sí que la ha querido ver", señaló Achraf en declaraciones a Telecinco.

El internacional marroquí, que no quiso calificar de "injusto" el uso del videoarbitraje, insistió en que el colegiado no recurrió al VAR para arbitrar todas las jugadas polémicas que se produjeron durante el encuentro.

"No sé si injusto es la palabra, pero con ellos sí que ha ido a ver y preguntar si era fuera juego o era gol y con nosotros ha habido una posible mano u otras jugadas polémicas y no ha ido a preguntar, ni ha dicho nada" concluyó Achraf.