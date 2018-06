Silva: "Lo que nos ha llevado a los éxitos ha sido tener el balón"

David Silva aseguró que se mantiene ajeno a las críticas que le señalan por su inicio de Mundial 2018 y aseguró que "tener el balón" es lo que llevó al éxito a la selección española, la "filosofía adecuada". "Se ha hablado ya bastante de las críticas, quedan aparte. Somos profesionales, nos dedicamos a jugar y a intentar hacerlo bien para cambiar las opiniones que, a veces, no son merecidas, pero tras doce años aquí estoy acostumbrado", dijo. "Es algo que no me importa, llevo mucho tiempo aquí y la crítica siempre está. Nos dedicamos a jugar y a hacerlo lo mejor posible y en esta ocasión nos ha tocado a Iniesta y a mí y no lo podemos controlar. Lo que podemos hacer es dar el cien por cien en el campo", añadió.

Nada de lo ocurrido debe hacer cambiar el rumbo a la selección española, en la opinión de Silva, en un estilo que se debe mantener. "Lo que nos ha llevado a los éxitos ha sido tener el balón. Luego cada partido te pide cosas diferentes y hay que saber leerlos como hemos hecho todo este tiempo. La filosofía que tenemos es la adecuada y es la que nos ha llevado a ganar".

Silva destacó que por encima del juego que ha desplegado España, lo que ha afectado es el nivel de los rivales y la igualdad. "Esto es un Mundial y los rivales también juegan. Se ha visto que casi todas las selecciones sufren y tenemos que corregir los errores. En partidos que se meten los once atrás es más difícil. Hay que valorar cada partido y en algunos es más difícil brillar". "Nuestro juego en el primer partido y el segundo fue bueno, pero los rivales también cuentan. Irán se mete atrás y son tan ordenados que es muy difícil. Era un grupo muy complicado, hay que minimizar los errores porque en partidos difíciles hemos regalado errores con fallos. Hay que estar concentrados, defender todos bien porque por la mínima te vas a casa", avisó.