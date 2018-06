"Nos crecemos ante las adversidades, hemos tenido una y el equipo ha seguido unido y adelante"

Isco Alarcón, centrocampista de la selección española, destacó este lunes que el "estilo" del equipo es "innegociable", resaltó que David de Gea "es uno de los mejores porteros del mundo" y remarcó que su conjunto se crece "ante la adversidad" en referencia a todo lo sucedido antes del debut.

"Puede ser", según explicó, que aquel momento convulso con la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador, haya unido más al grupo: "Este equipo tiene mucho corazón, mucho orgullo y muchas ganas de hacer bien las cosas. Nos crecemos ante las adversidades. Ha habido una y el equipo ha seguido adelante y unido".

"El primer partido no nos vinimos abajo en ningún momento. Ni cuando encajamos el 1-0, ni cuando recibimos el 2-1. Este equipo es corazón, nunca se rinde y tenemos claro a lo que hemos venido", continuó Isco, que insistió en cómo reaccionó la selección española en el partido del estreno ante Portugal, en la ciudad de Sochi.

"Se vio un poco la sensación que tiene. Hicimos un partido bastante completo, le dimos pocas opciones y al final un penalti y una falta marcaron la diferencia. Hicimos un muy buen partido, sobre todo en la segunda parte, que salimos enchufados, controlamos bien el partido y al final una falta nos quitó la victoria", añadió.

Esa fue la reacción de la selección después de los días de agitación vividos desde el pasado martes al miércoles, con la destitución de Lopetegui y el nombramiento de Fernando Hierro.

"No te voy a engañar. Al final sí que paso algo, pero la ilusión que tiene el grupo en superior a todo lo que pueda pasar", declaró.

"Estamos muy concentrados, muy ilusionados y muy motivados para el Mundial. Esto es cada cuatro años, es muy difícil estar aquí y tenemos que alejarnos un poco de todo lo que pasa fuera. Tenemos que centrarnos en el campo, en los entrenamientos y tenemos muchas ganas del segundo partido, de dar una alegría y ganar", prosiguió.

"Esas cosas hay que dejarlas atrás. Es algo que indudablemente ha pasado, pero no nos ayuda estar lamentándonos constantemente de lo que pasó y de lo que no pasó. Tenemos que centrarnos en el fútbol, que es muy importante, y en lo deportivo, que es lo que nos va a dar alegrías. En el fútbol estas cosas no se agradecen, pero tenemos que estar enfocados en el partido, porque que tenemos una final", dijo.

En los últimos días, la palabra familia ha estado casi en cada declaración del técnico Fernando Hierro o de los jugadores. "En realidad, eso lo define todo. Estamos siempre juntos, jugando, de cachondeo... El buen rollo del grupo luego influye en el campo y tanto lo que dicen mis compañeros como el entrenador es verdad. Al final, si nos llevamos todos bien y estamos unidos, luego en el campo es mucho más fácil", repasó en ese sentido el futbolista.

De esa forma, el grupo ha arropado a David de Gea después de su error contra Portugal. "Él está bien. A ninguno nos gusta fallar. De Gea es uno de los mejores porteros del mundo, ya habrá pasado alguna vez por esto, nosotros le damos mucho cariño, él está muy animado y al final esto es fútbol, que unas veces fallas, otras aciertas y eso es el fútbol. Como compañeros tenemos que ayudarle, nos ayuda a nosotros y esa es la clave del equipo", explicó.

También destacó la figura de Fernando Hierro: "Lo conozco de muchos años también, coincidí con él en el Málaga y en la selección. Es un tío que sabe lo que hace. No ha cambiado el equipo, sabe que lo que tenemos lo estamos haciendo bien. Ha sido un papel para él tener que afrontar esto sin esperarlo, pero lo veo bien, muy metido y con mucha confianza en nosotros".

El pasado viernes ante Portugal, Isco, como el técnico, debutó en el Mundial: "Me sentí muy cómodo y muy a gusto. Con los jugadores que tengo al lado todo es más fácil. Contento por haber podido debutar. Una lástima que no pudiésemos ganar, aunque yo creo que lo merecimos".

No piensa en si estará entre los mejores jugadores del Mundial: "No estoy aquí para suceder a nadie. Sólo intento hacer bien mi trabajo, ayudar al equipo en el campo y dar el cien por cien de mí. Al final, si colectivamente va bien el Mundial, individualmente a todos los jugadores del equipo nos beneficiará".