Röhr, seleccionador de Nigeria: "No estamos aquí para ver cómo juega Messi, sino para clasificarnos"

El seleccionador de Nigeria, el alemán Gernot Röhr, aseguró que el partido de este martes contra Argentina no se trata de si es el último partido en un Mundial de Leo Messi si eliminan a la 'albiceleste', sino de que la selección africana consiga clasificarse a octavos de final.

"Adoramos a este jugador (Messi), todo el mundo lo adora, yo personalmente y mis jugadores. Pero para nosotros la cuestión no es si es su último Mundial, sino clasificarnos, no estamos aquí para ver cómo juega Messi, sino para conseguir un resultado, somos profesionales, defendemos los colores de Nigeria, en el fútbol no hay piedad ni compasión", declaró en conferencia de prensa.

Para Röhr es "la final" de su grupo, el D, y que las 'Súper Águilas' están "en la 'pole position'" ya que les podría valer con una victoria o incluso un empate para pasar a los octavos de final.

"Estamos en la 'pole position' de la final de nuestro grupo, tenemos tres puntos y Argentina uno, y todo el mundo sabe sumar. Somos profesionales, tenemos una aptitud optimista y siento que mis jugadores tienen hambre, el único problema es que tuvimos un día menos de recuperación", manifestó en conferencia de prensa.

Röhr advirtió que Argentina tiene "algunas dudas" y que es "normal" que su equipo intente "aprovechar esa situación para arrancar bien el partido".

"Sé que la experiencia y la calidad de Argentina es tan grande que no será fácil para mi equipo que es muy joven. Argentina está entre los diez mejores del 'ránking' FIFA, nosotros somos el 49", añadió.

El seleccionador de las 'Súper Águilas' pronosticó "una batalla dura" en la que quieren "ganar" porque no están seguros que el empate les sirva, y reconoció que la inexperiencia de su plantilla, con jugadores muy jóvenes, puede pasarles factura.

"La juventud en partidos tan importantes puede ser una desventaja, ya cometimos penaltis tontos, faltas que no se debieron de conocer porque son jugadores muy jóvenes, espero que hayamos aprendido de esos errores y la experiencia de Argentina puede ser un factor favorable para ellos", apuntó.

Respecto a su goleador Ahmed Musa, autor de los dos tantos de la victoria ante Islandia (2-0), Röhr destacó que sus tantos fueron fruto del trabajo en equipo y elogió el buen trabajo realizado por su pupilo, propiedad del Leicester inglés y que se marchó en enero al CSKA Moscú cedido para lograr minutos.

"El último año fue complicado para él en el Leicester para él, le pedí que fuera a jugar a otra competición antes de venir al Mundial, vine a Moscú a verle en el CSKA a -20 grados, así que ha luchado mucho para alcanzar el ritmo, ha trabajado duro y me parece que merecía volver al once inicial de la selección nacional", dijo.

El técnico aseguró que el capitán John Obi Mikel tiene una "fractura pequeña" en el tercer metacarpio de la mano izquierda, pero que podrá jugar con una férula, y aseguró que el mediocampista del Chelsea Víctor Moses está "en muy buena forma" y "muy comprometido con el equipo".