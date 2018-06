Queiroz: "Carvajal no mostró respeto por los jugadores iraníes"

EL PARTIDAZO DE COPE

El seleccionador de Irán respondió al defensa español, tras sus declaraciones al término del partido que enfrentó a ambas selecciones. "La verdad duele, pero no es ofensiva. Por si Carvajal no lo sabe, entrenamos en una cancha de 60 metros. He visto el partido otra vez y no hay visto nada raro".