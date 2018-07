El preparador físico de Rusia, sobre el amoníaco: "No sé que fantasmas están inventando; no está demostrado que eso mejore el rendimiento"

Antonio Ruiz ha estado este lunes con el preparador físico de Rusia, Paulino Granero y en nuestro Especial Mundial ha hablado de Luis Enrique, del recibimiento a la selección rusa y también responde a las acusaciones sobre el uso de amoníaco por parte de sus jugadores.

Sobre Luis Enrique

"Me merece todos los respetos. Hizo un gran trabajo en el Barcelona. Le deseo toda la suerte del mundo".

Recibimiento de la selección rusa

"En la explanada de la Universidad que es enorme, había telones, y no se veía nada y cuando subimos al escenario, vimos más de 20.000 personas se me pusieron los pelos de punta"

Informaciones amoníaco

"Un miembro de la Federación Rusa dice que eso es como usar champú del pelo. No hay nada demostrado científicamente que el amonio mejore el rendimiento, lo segundo, no es una sustancia prohibida, no sé que fantasmas están inventando, y tercero, puede ser hasta perjudicial para el rendimiento deportivo porque está prohibido para las personas con asma. Si tu te das un golpe, lo peor que puedes hacer es usar un algodón con amonio. El aumento del CO2 en sangre con amonio es perjudicial para el rendimiento deportivo. Es una tradición usada en muchos deportes. Eso no demuestra que mejora el rendimiento. No creo en eso, me parece una chorrada e inventando. Las mismas distancias que hizo Rusia en el Mundial las hizo en septiembre, octubre y noviembre, y han tenido tiempo para investigar y no inventen de donde no hay, ni los alemanes, ingleses ni americanos. Rusia ha corrido por fuerza y voluntad"