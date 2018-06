La prensa española agradece la labor del VAR

¡Viva el VAR!, ¡Gracias, VAR!, otra vez ¡Viva el VAR! y ¡Primeros! en un minuto de locura, son los titulares de los principales diarios deportivos españoles para referirse a lo acontecido este lunes en el España-Marruecos del Mundial de Rusia.

El empate a dos conseguido en el minuto 91 por Iago Aspas, tras reconsiderar el VAR la decisión arbitral de señalar fuera de juego del jugador del Celta, concedió a España el primer puesto del grupo, aunque durante algunos minutos La Roja corrió el riesgo de quedar, incluso, eliminada.

"¡Viva el VAR! Pero así no ganamos el Mundial", titula Marca, y añade: "En un último minuto loco, la tecnología da un gol a España y pita un penalti en contra de Portugal", en alusión al otro partido del grupo, Portugal-Irán, que también acabó en empate (1-1).

Marca critica el juego español contra Marruecos: "España deja muy malas sensaciones. Isco, el más destacado: Debemos hacer mejor las cosas. Hierro: Este no es el camino a seguir".

El Mundo Deportivo de Barcelona introduce una ligera variación: "Gracias, VAR", titula en portada. "El videoarbitraje decide: en el descuento concede el gol a Aspas y el penalti a favor de Irán".

El diario madrileño AS se inclina por el ¡Viva el VAR! sobre la foto de Iago Aspas en el momento de marcar su gol de espuela. "España gana el grupo en un minuto digno de Hitchkok".

As incluye en portada las impresiones del seleccionador: "Este no es el camino, no tenemos que conceder tanto". Y del jugador más destacado del partido, el madridista Isco: "Las sensaciones no son buenas, pero confío en este equipo".

El diario barcelonés Sport titula: "¡Primeros! En un minuto de locura", y en subtítulos: "El VAR decidió. Rusia, el rival. La carambola final enfrentará a España el próximo domingo con el equipo organizador del Mundial en Moscú".

Las alabanzas al sistema de videoarbitraje (VAR) no fueron, con todo, unánimes. El jugador marroquí Noureddine Amrabat, jugador del Leganés madrileño, no se anduvo con eufemismos: "El VAR es una mierda", dijo.