Óscar Ramírez no continuará como seleccionador de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció hoy que no renovará al seleccionador Óscar Ramírez, y que iniciará el proceso para Catar 2022 con la búsqueda de un nuevo técnico. El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, agradeció en conferencia de prensa la entrega de Ramírez y la disciplina durante el tiempo que estuvo con Costa Rica. "A Óscar se le venció el contrato después del partido contra Suiza y la decisión de no renovarlo se tomó en acuerdo con el Comité Ejecutivo. Quiero agradecerle todo su esfuerzo y me parece que Costa Rica se gana un entrenador que ahora tendrá esa experiencia internacional", dijo Villalobos.

El acuerdo fue tomado este miércoles durante una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo, en la cual se tocaron otros asuntos relacionados con la selección nacional, y en donde se revisaron los informes del trabajo realizado en Rusia 2018. Costa Rica abandonó la cita mundialista tras quedar eliminada en la fase de grupos por sus derrotas ante Serbia (0-1), Brasil (2-0) y el empate frente a Suiza (2-2).

La Fedefútbol además reveló que desde este miércoles inicia el proceso de Catar 2022 con el primer paso de nombrar a un nuevo director técnico y, aunque no estima un límite de fecha para tomar la decisión, espera que sea antes de los amistosos de septiembre en el marco de la gira por Asia. "Vamos a hacer un nombramiento acorde al presupuesto que maneja la Federación, a nosotros nos encantaría que tenga la experiencia mundialista, eso es positivo para el grupo", dijo Villalobos.