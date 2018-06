Neuer: "No merecemos jugar la fase final"

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich y capitán de la selección alemana, analizó la dolorosa y prematura eliminación de la aún campeona mundial al perder ante Corea del Sur, y aunque a día de hoy, a falta de un análisis más pausado, no conoce los motivos, tiene claro que todos deben asumir la responsabilidad. "No sé por qué ha sucedido. Debemos asumir la responsabilidad. Nos equivocamos, nos equivocamos todos juntos", señaló el portero del conjunto bávaro horas después de la 'tragedia de Kazan', donde firmó una de las páginas más negras de su historia al caer ante Corea del Sur (2-0) y ser eliminados de Rusia 2018 tras la primera fase.

"Tenemos que analizar lo que ha pasado, pero hay que decir claramente que no merecimos pasar. En ninguno de los tres partidos se vio realmente al equipo alemán en el terreno de juego, por el que se sentía respeto", asumió en declaraciones a los medios de la Federación germana. "Si ganas en el minuto 95 a Suecia y en los otros dos partidos no creas ninguna oportunidad clara de marcar, y no pones presión sobre tu rival entonces tampoco mereces jugar las fases eliminatorias", continuó.

Neuer señaló que México, Suecia y Corea del Sur han sabido aprovechar los errores del conjunto germano. "Sabían que tendrían sus oportunidades. En torneos anteriores, tanto en las Eurocopas como en los Mundiales nunca había ocurrido. Dimos una mala imagen en los tres partidos", reconoció. Añadió que antes de comenzar el torneo estaban muy motivados: "Quieres poner todo en el campo, un Mundial solo se disputa cada cuatro años y esperas este gran torneo. Trabajas duro para ello. Nunca me había pasado antes con un equipo alemán que mostráramos tal rendimiento y que fuéramos eliminados en la fase de grupos".

Como capitán explicó que siempre ha intentado "asumir la responsabilidad" y trató de mantener unido a todo el grupo y motivar a los jugadores, en el vestuario, en los entrenamientos y en el campo. "Soy uno de ellos y soy corresponsable", aseguró. Neuer, que no piensa dejar la selección nacional, consideró que el conjunto de Joachim Löw careció de chispa en todas las facetas del juego. "Fuimos demasiado lentos, nunca podíamos hacerle daño un rival (...) En la fase de clasificación siempre marcamos goles, creamos oportunidades, pero perdimos todo eso".