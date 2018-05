Messi: “Cambiaría un título del Barcelona por uno con la selección"

La estrella del Barcelona y de Argentina analiza las opciones de su selección en el próximo Mundial y además habla sobre su futuro:

Futuro

“Cada vez tengo más claro que en Europa el Barcelona va a ser mi único lugar. Tengo ganas de jugar algún dia en el futbol argentino. Me gustaría jugar en Newell’s aunque sean seis meses aunque uno no sabe lo que va a pasar. Tengo la espinita de no haber jugado en Newell’s”.

En relación al Mundial

“No tenemos un grupo fácil. Islandia demostró que puede complicar a cualquiera. Croacia tiene un medio campo muy bueno. Tienen un estilo como España aunque un escalón por debajo. Nigeria siempre nos costó. Tenemos que pensar que vamos a pasar primeros, pero no va a ser fácil. No tenemos que dar el mensaje de que vamos a ser campeones del Mundo, porque no es así. Brasil y España, hoy por hoy, son las que mejor llegan”.

¿Posibilidad de jugar con España?

“Quiero conseguir algo con mi selección. Ser campeón del Mundo con Argentina va a ser diferente a todo. En ningún momento se me pasó jugar para España. Cuando tenía 15-16 años el técnico de la sub-17 me lo lanzó y de ahí viene todo el tema”.