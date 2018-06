Maradona: "Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada"

El defensor brasileño Joao Miranda, que logró junto a sus compañeros una importante victoria contra Costa Rica en San Petersburgo (2-0) tras el empate del primer partido contra Suiza, reconoció que es "una pena para el fútbol" el momento actual de Argentina.

Miranda, jugador del Inter de Milán italiano que conquistó cinco títulos en su etapa en el Atlético de Madrid español, entre 2011 y 2015, reconoció que es "una pena para el fútbol" la situación de la Argentina de Lionel Messi, colista del Grupo D con un punto en dos partidos y que necesita un triunfo ante Nigeria en la última jornada por dos goles más de los que logre Islandia si gana a Croacia.

En la concentración de Argentina, el portero de la selección Willy Caballero reconoció este viernes estar viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia, aunque dijo que ahora quiere "trabajar" y no "hacerse la víctima".

Preguntado por su estado de ánimo en conversación mediante mensajes de teléfono con un programa del Canal 13 de Argentina, el arquero afirmó que "son momentos muy duros que hay que vivirlos".

La periodista que se comunicó con él, y que admitió que no esperaba una respuesta de Caballero, le preguntó a continuación si le gustaría declarar algo, a lo que alegó: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Maradona no ha desaprovechado la oportunidad del 0-3 encajado por Argentina ante Cracia para cargar contra el seleccionador Jorge Sampaoli. "La gente creía que Sampaoli iba a resolver los problemas de juego con las computadoras, con drones, con 14 ayudantes" comentó el exjugador y añadió que "Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada".

Además, los probelmas se acumulan para al albiceleste. Los defensas Otamendi y Mercado y el centrocampista Lucas Biglia se ausentaron del entrenamiento que la selección argentina completó este sábado en turno matinal en Bronnitsy por sendos traumatismos e hicieron trabajo de recuperación en el gimnasio.

Nicolás Otamendi y Gabriel Mercado arrastran un golpe en el tobillo derecho, lo que les apartó del trabajo con el resto del grupo. Por otro lado, el centrocampista Lucas Biglia sufrió un traumatismo en una rodilla en la práctica de ayer según confirmó el cuerpo médico de la AFA.

Con esas tres bajas, el técnico Jorge Sampaoli empezó a preparar el trascendental choque del próximo martes ante la selección de Nigeria en San Petersburgo.