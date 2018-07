"Lopetegui era nuestro líder, Hierro ha hecho lo que ha podido"

El centrocampista español Jorge Resurrección "Koke" afirmó que la eliminación en el Mundial de Rusia les ha dejado "dolidos" y entendió la decepción de la afición que dijo que está "mal acostumbrada" por los éxitos del equipo en los últimos años.

"El resultado no ha sido justo, como lo hemos visto dentro del campo. La selección ha hecho mucho, pero con once tíos atrás es complicado abrir espacios. Estoy dolido. Ahora hay que desconectar, vienen las vacaciones y hay que seguir trabajando para lo que viene", comentó.

"Se entiende que la gente quiera más de España. Con todo lo que estamos haciendo estamos mal acostumbrado a la gente. Los rivales también compiten y bien", agregó.

"Estamos tristes, todos los que han jugado han luchado por su país y lo han dado todo en el campo", indicó.

Koke lamentó haber fallado el penalti, responsabilidad que asumió cuando el seleccionador, Fernando Hierro, se lo pidió: "Me ha dicho que si lo quería tirar y le he dicho que sí. Lo he fallado, soy responsable, pero solo los que tiran pueden fallar", comentó.