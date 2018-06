Iniesta, en El Partidazo de COPE: "No tuve oferta del City, nunca me llamó Guardiola"

Andrés Iniesta, ¿Cómo estás?

Hola buenas noches. Bien, todo bien por aquí

Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal, ¿Qué tal, buenas noches?

Hola buenas noches.

Habíais hablado así alguna vez en algún programa...

Iniesta: No lo sé. En privado sí que hemos hablado, felicito a Rafa en público, le doy mi enhorabuena en mi nombre, en el nombre del equipo. Por el título de ayer y por todo lo que hace, es una maravilla, un grandísimo ejemplo.

Nadal: Mil gracias Andrés. Ya sabes que os estaremos siguiendo desde España y desde Wimbledon, a ver si todo va bien. Mucha suerte y gracias por el mensaje de ayer.

Andrés, ¿qué significa Rafa Nadal para los españoles?

Iniesta: Para los españoles y para el mundo del deporte, Nadal es un referente. Es un referente en todos los sentidos y para nosotros como españoles nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él.

¿Y qué significa Iniesta?

Nadal: Siempre lo he dicho, Iniesta es un gran ejemplo. Todos sabemos lo que es y lo que ha sido para todos como deportista, y por eso yo me centro en el factor humano. Todo lo que ha triunfado dentro del campo lo ha hecho desde la humildad, la naturalidad y la normalidad. Es un ejemplo para los jóvenes especialmente y para toda la sociedad. Duele no poder verle cada fin de semana, pero ha llegado el momento de que tome la decisión que le sea más cómoda y le deseo lo mejor.

¿Qué es lo que más admiras de Rafa?

Iniesta: Admiro muchas cosas de él. Lo que transmite, es una bestia competitiva y deportiva, y las palabras que me ha dicho son recíprocas. Más allá del deportista, el cómo hace las cosas, cómo las transmite, va más a allá de un partido. En la opinión pública es difícil el consenso y Rafa lo tiene.

Rafa eres el único que puede convencer a Iniesta para que siga con España...

Nadal: No, yo no puedo convencer a nadie. Él tiene bien merecido decidir cuál es su futuro, ya nos ha dado todo lo que soñábamos y más, así que ahora que haga lo que le haga sentir feliz y nosotros le apoyamos porque solo podemos darle las gracias, y dicho esto, ojalá que siga evidentemente.

¿Hay alguna posibilidad de que continúes en la Selección después del Mundial?

Nunca cerré al cien por cien la puerta, pero todo hace indicar que sí. Dependerá de cómo vaya el Mundial, de cómo me sienta. Todo cambia en mi vida, dependerá de lo que el seleccionador quiera o no en el futuro.

No, no. El seleccionador quiere. El seleccionador y España, quieren.

No, bueno será otra situación. Después del Mundial todo cambiará. Vamos a ver. Lo importante ahora es que este Mundial es un reto muy bonito y vamos a intentar hacer algo importante aquí.

Tengo la sensación de que esta entrevista es el inicio de algo. Las anteriores han sido el punto y final a tu etapa en el Barça. Hoy es como que empieza una etapa nueva. No sé si estabas agotado de tanto repasar y hablar de la despedida

No, agotado es una palabra un poco fea. Entiendo lo que dices porque han sido semanas muy intensas, emocionalmente muy potentes, y bueno las he vivido intensamente y las he saboreado al máximo.

El mejor momento, ¿cuál fue?

Todos han tenido mucha intensidad, pero si me tengo que quedar con uno: el último partido. Es despedirte en el campo, en el césped, es despedirte en un estadio en el que había jugado tantísimas tardes... Me siento un afortunado por todo lo que he recibido. Realmente, si me hubiesen dicho cómo quieres que sea tu despedida, hubiese dicho que fuera así porque fue espectacular.

Luego saliste al campo descalzo con el móvil. Fue el único momento que has estado solo en todos estos días...

Solo tampoco porque aún estabais por ahí arriba. Fue muy íntimo y muy especial

¿Son fotos o son vídeos?

Hay fotos y hay vídeos.

Eso para el documental de Iniesta va a ser tremendo, ¿no?

Es un material potente, sí.

Tú material tendrás bastante porque te gusta guardarlo absolutamente todo

Sí, la verdad es que sí. Hay personas que no les gustan los recuerdos y a mí, desde siempre, me ha gustado guardarlo todo.

Críticas no habrás guardado ninguna porque no se te ha criticado nunca...

Bueno, alguna...

¿Alguien te criticó alguna vez?

Alguna siempre hay, algunas he leído.

Las encajas bien, ¿o no?

Sí, porque hay críticas y críticas. Siempre que sean constructivas son aceptables porque forma parte de esto y nada más.

¿Estás a gusto en esta concentración? ¿Te gusta Krasnodar?

Sinceramente, estamos en un sitio ideal. No sé si existe una ciudad deportiva así en el mundo. Es todo muy bueno. Ahora a intentar que esto sea un punto más a favor para hacer un gran Mundial.

Estamos un poco de bajón por los dos últimos resultados...

Los resultados siempre condicionan un poco la visión de las cosas. Al final no dejan de ser partidos de preparación, partidos donde se hacen cosas muy bien o otras que tienen que mejorar. Y realmente el test para nosotros empieza el viernes, ahí es donde tenemos que estar a la altura.

Buen partido. Contra Portugal, contra Cristiano. Has jugado tantas veces contra Cristiano...

Bueno, Cristiano es un jugador fundamental para cualquier equipo en el que esté y para su selección también, son los actuales campeones de Europa. Me quedo con la sensación de que Portugal es un equipo que cuesta mucho hacerle daño, que cuesta mucho ganarle y tendremos que rendir al máximo nivel. En un Mundial es así, cualquier detalle te puede dejar fuera.

¿Tu crees que se va o que se queda en el Madrid?

Ah, no lo sé. No sé, no sé. No, no es que haya pensado mucho...

Preocupado no estás con el tema...

No (risas)

Tú no le preguntas a Ramos: 'Oye ¿Qué va a hacer este? ¿Se va? ¿Se queda?

Algunos comentarios así hay, pero son cosas privadas.

Ah vale, pero tú ya lo sabes más o menos...

No, no. Realmente de este tema, no sé la sensación que me transmite. No sé si se va o si se queda.

El otro día dijo Bartomeu que quería que el Mundial lo ganase Messi, que lo ganase Argentina ¿Qué te parece?

Tendría que escuchar toda la entrevista por si mencionó otra cosa o no, pero bueno yo entiendo que él desea que lo gane una selección donde haya jugadores de su equipo y me cuesta pensar que solo se decante por un lado.

Lo normal sería que quisiera que ganara España, ¿no? Sois más españoles...

No, lo normal es que quiera que gane una selección donde haya jugadores del Barça y a partir de ahí el que lo gane pues supongo que estará feliz. Me cuesta entender que se defina por unos o por otros.

O sea, ¿ no se lo vas a tener en cuenta no?

Supongo que si gana España estará feliz, si gana Argentina estará feliz. A ver, es el presidente de todos sus jugadores por lo tanto con el que gane pues estará feliz.

Tú estás con lo tuyo de si sigues o no en la selección. Piqué dijo que este era su último Mundial, ¿Crees que hay posibilidad de que haya una marcha atrás en esa decisión o crees que es fija?

¿De quién? ¿De Geri?

Sí

Bueno, tendremos que preguntarle a él. No sé si lo dijo de forma categórica o no, pero bueno más allá de eso, a ver como va todo y las decisiones que toma cada uno.

¿A ti te gustaría que continuara?

Si hombre, siempre y cuando él quisiese estar o sintiese que sigue estando para jugar con la selección. Es un jugador fundamental y si sigue sería una grandísima noticia, más allá de este mundial.

¿Le ves más tranquilo ahora después de esa etapa convulsa con todo eso de los pitos, política...? ¿Crees que está en una situación más calmada?

Hombre, la sensación que tenemos y que da el exterior es que la situación está más calmada y eso ayuda, pero bueno, Geri (Piqué) siempre es una persona que se mantiene en su estado más allá de lo que se diga fuera.

Soñemos, 15 de julio, final del Mundial. Marcas otro gol, ¿volverías a tener lo mismo debajo de la camiseta o harías otra cosa diferente?

Bueno, estás dando unas situaciones que a día de hoy se me antojan un poco difíciles. Soñar y pensar está muy bien y ojalá se diese, pero más allá de eso, no lo sé. Tendría que verme en la situación. Igualmente que en ese momento la situación me llevó a pensar y a sentir que tenía que ponerme esa camiseta con ese mensaje, pues si ocurriese otra vez ya veríamos. Sería algo muy bonito, pero ojalá no sea por algo tan triste para todos.

Xavi 133 partidos con España, Iniesta 127, ¿le cogemos?

Sería una de las mejores noticias de este Mundial.

Le superaría en la final, Andrés tiene la cuenta hecha.

Exacto, sería una muy buena noticia.

Joer, pobre Xavi, ¿qué pasa? ¿Es la obsesión superar a Xavi?

No, la buena noticia sería que estamos en la final y eso creo que a todos nos alegraría. A Xavi también.

Andrés, al final te vas al Kobe. ¿Te llamó Guardiola para intentar ficharte para el City?

No

¿Seguro? ¿No hubo ningún contacto por parte de Pep?

Cero. He visto que en prensa salió que sí había habido contactos. Te digo que hubo cero conversaciones en ese sentido. No dejé lugar a la duda. Yo me marchaba del Barça para irme de Europa, entonces esas informaciones no tenían ningún sentido.

¿Pero ningún club europeo llamó a tu puerta pese a decir eso?

No, no. Que yo sepa no. Cuando ya dices algo tan categórico y tan rotundo es un poco ir contracorriente. Yo he tenido la suerte y el orgullo de estar un club en la élite que es lo que más feliz me ha hecho y, a partir de ahí, tomé la decisión de emprender otra aventura.

Esta Griezmann que no sabemos todavía si se queda o si se va. No sé si habláis entre vosotros... En caso de que tenga dudas ¿Qué le dirías para convencerle?

Unas veces parece que se puede ir al Barça...otras que se queda en el Atlético. Más allá de eso creo que es una situación un poco particular, el deseo que tenga él de lo que haya hablado con su club o no. Esta claro que es uno de los mejores delanteros

¿Tú le ficharías? Vale 100 kilos

Para mejorar siempre porque es un jugador único.

Ya no estas en el Barça, ya no desestabilizas

Siempre y cuando sea para mejorar será bien recibido. Si va al Barça pues perfecto, sino se buscará otras opciones.

Siempre ha habido admiración mutua entre Zidane e Iniesta. Zidane ha hablado bien de ti y tú de él ¿Te ha sorprendido su marcha del Madrid?

Sorprende porque te pilla un poco desprevenido. No sorprende porque ha sido jugador, ha sido entrenador, ha ganado lo que ha ganado y no es fácil plantearte otro año con las expectativas que tiene el Real Madrid. Por lo tanto, conociendo como se mueve todo... igualmente sorprende, no es fácil. Porque a lo mejor lo fácil sería decir: 'Continúo ya que he ganado las Champions que he ganado y vamos a ver que hago el año que viene'. Pero ha decidido tomar una decisión valiente.

¿Te moló que en el último clásico Ramos te pidiera la camiseta?

Con Sergio tengo una relación muy buena desde hace muchos años y mas allá de la rivalidad de dentro del campo, nos admiramos mucho fuera. Yo tengo la suya y él tiene la mía. Es un buen detalle para recordar el último clásico.

¿Cuantas camisetas tienes de fútbol?

Muchas

Vi la casa de Messi y el museo que tiene... Digo Iniesta, con todos los años que lleva, tiene que tener muchas...

Sí, sí. Muchas.

¿Las laváis?

Sí, sí. Las lavamos. Las que están firmadas depende... si es justo después del partido no las lavas, pero lo normal es que sí. Las lavas y las guardas. Tengo muchas y la verdad es que tener esos recuerdos es bonito.

¿Eso lo vamos a ver algún día? ¿Tienes pensado hacer algún museo?

No sé a lo mejor en un futuro sí, porque hay muchas cosas. La verdad que no lo tengo todo junto, porque tengo cosas en Barcelona, otras en el pueblo, otras en casa de mis padres.

Otras en Kobe

(Risas) Lo tengo todo repartido, quizás el día de mañana sea momento de unificar todo.

Otra cosa... no sabía que hacías tanto vino, cuando he leído los acuerdos con los japones... “incluye no se cuantos millones de botellas vino” ¿Cuántas uvas tienes?

Bueno hay vino... hay vino...

¿Cuántas botellas al año?

Pues ahora no sé si estamos en un millón y pico. Con esto habrá que incrementar y también aumentar el trabajo de la gente. Al final son cosas indirectas... Bueno,contento. Al final, no solo como jugador tienes tu importancia. Si lo que te rodea te puede ayudar a mejorar pues bienvenido sea.

¿Sigues grabando todos los partidos, incluido los amistosos?

Sí, sí.

Es decir... ¿El de Túnez lo tienes grabado también?

Sí, me gusta tenerlo, me gusta verme.

¿Cuántos discos duros tienes? Eres como Maldini

No tanto. Yo grabo los míos solo, él no... (risas)

Una promesa ¿Si ganas el Mundial, qué haces?

Uf, no sé.

Te rapas la cabeza...

No, eso no que lo tengo fácil (risas).

Por eso lo digo (risas) ¿un tatuaje?

No, no. Eso no. No sabría que hacer, ahora me pillas un poco frío.

Queremos que termines caliente el Mundial... en el buen sentido. Oye a ver si nos puedes traer un poco de carne de Kobe

A ver, a ver como están los permisos.