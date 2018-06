Iniesta y Nadal: Iconos del deporte mundial, juntos en El Partidazo de COPE

Andrés Iniesta, ¿Cómo estás?

Hola buenas noches. Bien, todo bien por aquí



Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal, ¿Qué tal, buenas noches?

Hola buenas noches.



Habíais hablado así alguna vez en algún programa...

Iniesta: No lo sé. En privado sí que hemos hablado, felicito a Rafa en público, le doy mi enhorabuena en mi nombre, en el nombre del equipo. Por el título de ayer y por todo lo que hace, es una maravilla, un grandísimo ejemplo.

Nadal: Mil gracias Andrés. Ya sabes que os estaremos siguiendo desde España y desde Wimbledon, a ver si todo va bien. Mucha suerte y gracias por el mensaje de ayer.



Andrés, ¿qué significa Rafa Nadal para los españoles?

Iniesta: Para los españoles y para el mundo del deporte, Nadal es un referente. Es un referente en todos los sentidos y para nosotros como españoles nos sentimos muy orgullosos y afortunados de tener un referente como él.



¿Y qué significa Iniesta?

Nadal: Siempre lo he dicho, Iniesta es un gran ejemplo. Todos sabemos lo que es y lo que ha sido para todos como deportista, y por eso yo me centro en el factor humano. Todo lo que ha triunfado dentro del campo lo ha hecho desde la humildad, la naturalidad y la normalidad. Es un ejemplo para los jóvenes especialmente y para toda la sociedad. Duele no poder verle cada fin de semana, pero ha llegado el momento de que tome la decisión que le sea más cómoda y le deseo lo mejor.



¿Qué es lo que más admiras de Rafa?

Iniesta: Admiro muchas cosas de él. Lo que transmite, es una bestia competitiva y deportiva, y las palabras que me ha dicho son recíprocas. Más allá del deportista, el cómo hace las cosas, cómo las transmite, va más a allá de un partido. En la opinión pública es difícil el consenso y Rafa lo tiene.



Rafa eres el único que puede convencer a Iniesta para que siga con España...Nadal: No, yo no puedo convencer a nadie. Él tiene bien merecido decidir cuál es su futuro, ya nos ha dado todo lo que soñábamos y más, así que ahora que haga lo que le haga sentir feliz y nosotros le apoyamos porque solo podemos darle las gracias, y dicho esto, ojalá que siga evidentemente.