"Hierro puede dirigir esto perfectamente"

El exseleccionador nacional analiza el momento de España en el Mundial en nuestro 'Especial Mundial': "Ahora mismo Hierro está supercapacitado para ejercer de entrenador. Ha estado con ellos y los jugadores le conocen y él a ellos y todos están para lo mismo. Puede dirigir esto perfectamente. No me gusta el VAR, me gusta la tecnología de gol. Lo otro es para ciertas jugadas, pero no se puede parar una jugada un minuto después. No me he adaptado al VAR. Por lo que he visto, el penalti de Nacho o el de Francia, el 50% está a favor y el 50% en contra".