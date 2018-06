Griezmann protagoniza el entreno de Francia un día después de 'la decisión'

Antoine Griezmann fue este viernes el gran protagonista en la primera sesión de entrenamiento de Francia en el Kazán Arena, donde este domingo inicia su andadura en la Copa del Mundo de Rusia 2018 contra Australia.

El '7' galo, que el jueves por la noche informó públicamente a través de un programa de televisión su decisión de continuar en el Atlético de Madrid, fue el centro de todas las miradas en los 15 minutos que la práctica estuvo abierta a los medios de comunicación.

Los 23 futbolistas de la selección francesa saltaron al césped del imponente Kazán Arena a las 12:00 hora local, bajo el inusual sol tártaro, y arrancaron la sesión con un ejercicio de carrera continua antes de hacer estiramientos en el círculo central y trabajo con balón.

Hugo Lloris, Alphonse Areola y Steve Mandanda, los tres guardametas convocados por Didier Deschamps, se ejercitaron aparte junto al entrenador de porteros de los 'Bleus', Franck Raviot.

El seleccionador galo no dio pistas sobre el 'once' que alineará ante Australia, pero todo apunta a que se decantará por el joven Benjamin Pavard en el lateral derecho en lugar de Djibril Sidibé y por el futbolista del Atlético Lucas Hernández en el izquierdo en lugar de Benjamin Mendy.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé apuntan a titulares en la punta del ataque, mientras que en el centro del campo Blaise Matuidi le dejará su puesto al más creativo Corentin Tolisso.

Todo apunta a que Deschamps alineará el siguiente 'once' ante Australia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Corentin Tolisso, N'Golo Kanté, Paul Pogba; Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Antoine Griezmann.

Didier Deschamps ha celebrado la decisión de Griezmann de continuar en el Atlético de Madrid y ha asegurado que es "una gran noticia para el club y para la selección".

"Hay dos cosas de la decisión de Antoine con las que me quedo: su fidelidad con el Atlético de Madrid y que ahora tenga el espíritu libre antes de la Copa del Mundo. Y eso muy positivo para nosotros", contestó Deschamps.

"No sabía nada del programa de televisión. Si les digo la verdad -indicó a los periodistas-, tengo ya muchas cosas de las que ocuparme estos días".

Además, el seleccionador no quiso entrar a valorar la forma en la que Antoine dio a conocer su futuro e hizo hincapié en que es "una gran noticia para su club y para Francia". "Hablo del fondo, no de la forma. Mucha gente le da mucha importancia a eso, pero, como he dicho antes, me quedo con que es una gran noticia para su club, por la fidelidad mostrada, y para nosotros, ya que llega libre de preocupaciones al Mundial", comentó Deschamps.

Hugo Lloris, capitán de Francia, resaltó la importancia de la decisión tomada por Antoine Griezmann de continuar en el Atlético de Madrid y afirmó que "lo importante es que se sienta liberado y sin presión".

"Hemos vivido eso como todo el mundo y nos hemos reído y hemos bromeado sobre ello. Lo importante ahora es que se siente bien, sin presión y liberado por haber tomado ya una decisión", comentó el portero del Tottenham Hotspur y de los 'Bleus' en la rueda de prensa previa al debut en el Mundial de Rusia 2018.