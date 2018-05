"Se ha exagerado con el problema de los hooligans"

A pocas semanas del comienzo del Mundial, el máximo responsable del comité organizador, que accedió al cargo a finales de diciembre en sustitución de Vitali Mutkó -que dimitió tras ser excluido de por vida de los Juegos Olímpicos tras ser acusado por el COI de organizar el dopaje de Estado- Sorokin se muestra tranquilo, sabedor de que su país ha cumplido con lo pactado y confiado en que el torneo discurrirá sin complicaciones.

En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Sorokin habla de "un Mundial compacto" en su diseño, sin problemas de violencia y niega que la suspensión del laboratorio de Moscú suponga problema alguno para las pruebas antidopaje del torneo.

Pregunta: A pocos días del comienzo del Mundial, ¿Cuál es la sensación que tiene? ¿Está todo preparado?

Respuesta: Estamos prácticamente listos, sólo quedan los últimos retoques y valoramos el alto grado de preparación de nuestro país para el Mundial. En general, nuestro país cumplió con todos los compromisos asumidos cuando presentamos la solicitud y en los años posteriores. Podemos decir que toda la infraestructura para el Mundial está lista. Hemos cumplido con nuestro compromiso de transporte gratuito y de la entrada al país sin visado.

P: ¿Qué importancia tiene para Rusia como país acoger esta Copa del Mundo?

R: En primer lugar, el Mundial le pone en el centro del mundo del fútbol. Durante un mes, Rusia será el foco de atención, se hablará de Rusia en todo el mundo y, además, para nosotros es una buena razón para construir infraestructuras y modernizar las antiguas. No hemos construido nada que no necesitásemos, pero por el Mundial hemos tenido unos plazos bien concretos para terminar las obras y eso ayuda mucho. Creo que el Mundial dejará una herencia muy importante, tanto desde el punto de vista deportivo como en general en la vida de nuestro pueblo. Además, la celebración de eventos de escala global, como el Mundial, da un impulso muy grande al desarrollo de deportes, de un modo de vida sana.

P: Una características de este mundial es que hay distancias importantes entre las sedes ¿Cree que esto puede influir en cuanto a dificultad para los aficionados o incluso puede influir en el juego, por los desplazamientos que tengan que vivir las selecciones?

R: En nuestra opinión, ofrecemos una distribución bastante compacta de las sedes en las que se jugarán partidos. Todas las ciudades anfitrionas se encuentran en la parte europea de Rusia y, si tomamos Moscú como el punto de referencia, la ciudad más alejada se encuentra a sólo dos horas de vuelo de Moscú. No creemos que tengamos una distancias extraordinarias comparándolo con los Mundiales anteriores.

Tenemos desarrollados todo tipo de transportes, autobuses, aviones... y allá donde vimos un déficit hemos hecho esfuerzos adicionales para resolverlo de antemano.

P: Hablemos de seguridad centrada en dos aspectos; la lucha antiterrorista y la posible violencia de los 'hooligans'. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ruso para asegurar a todos los aficionados que no hay ningún peligro antiterrorista y para evitar posibles enfrentamientos entre ultras?

R: Desde el principio, vimos la seguridad como un asunto de importancia especial. Desde el Gobierno de la Federación de Rusia dimos garantías a la FIFA de una seguridad máxima. Es un concepto de seguridad que involucra a todas las instituciones encargadas de mantener la ley en el territorio de la Federación de Rusia e incluye todos los retos del mundo moderno, incluida la amenaza terrorista. Es más, para mantener la paz y el orden durante el mundial, también cooperamos con las fuerzas de seguridad de otros países. Tenemos organizada la interacción y está a un nivel muy bueno. Tendremos un centro de coordinación policial internacional que se inaugurará un poco antes del mundial.

Respecto a la violencia de los ultras, creemos que el problema de los hooligans se ha exagerado. No es una tendencia en nuestra sociedad. No lo vemos como una amenaza global. Claro que está como uno de los retos que hay que cubrir, pero no es una tendencia global dentro del fútbol ruso. A veces puede haber brotes de hooliganismo, pero en general no superan lo que vemos en otros países.

Nuestro país tiene una rica experiencia en la organización de la seguridad en eventos de gran envergadura, como Juegos Olímpicos o Universitarios. Estamos seguros de que encontraremos un equilibrio entre la comodidad para los aficionados y la seguridad.

P: La prensa británica ha hablado mucho de una posible alianza entre ultras rusos y barrabravas argentinos para pelear contra los 'hooligans' ingleses. ¿Conocen algo de esto?

R: Realmente creo que la prensa británica exagera. Me parece extraña la idea de que la gente puede ir al Mundial a cometer esos actos de violencia. La gente va al Mundial para ver el fútbol y conocer el país. Hay muchas gente que ahorra durante mucho tiempo para poder ir, por lo que me extraña que puedan ir para hacer ese tipo de cosas. Además, en el marco de la cooperación internacional tenemos un intercambio de datos, nos hemos unido a la convención europea correspondiente e intercambiamos los datos sobre las personas que están en las listas negras y a los que les está prohibido el acceso a los estadios.

P: Sin embargo, en la Eurocopa de Francia hubo enfrentamientos. ¿Qué medidas concretas tienen preparadas para evitar que esto se repita?

R: No podemos desvelar los planes de seguridad, pero les aseguro que haremos todo lo necesario para prevenir este tipo de situaciones. Lo de Francia fue una excepción. Hemos tomado en consideración la experiencia previa y tenemos en cuenta todos los riesgos. Nuestro país tiene sus leyes y recomendamos que las cumplan...además son unas leyes que no difieren nada de las leyes de cualquier país europeo. Lo importante es que nuestros responsables sean listos y capaces de responder a todos los retos de seguridad que hay.

P: Cuál cree que va a ser la ciudad o estadio que más va a sorprender a los aficionados?

R: Cada sede es distinta, tiene su carácter, su identidad, su cultura y gastronomía. Tratamos de mostrar Rusia como un país muy diverso, porque las sedes incluyen ciudades grandes que conoce todo el mundo y otras más chicas con su propia identidad. Hay ciudades de la zona sur como Rostov o Sochi. Está la ciudad de los Urales, Ekaterimburgo, que es una ventana a Asia. Lo que hemos intentado es mostrar que Rusia es muy diversa.

P: ¿Cómo está el estadio de Samara, que era el que sufrió más retrasos?.

R: En ése ha habido un retraso, pero todos los estadios están listos para las competiciones y en todos se han celebrado los partidos de prueba. Según las normas de FIFA hay que organizar tres partidos de prueba. Todos están certificados. Ahora realizamos las obras de adaptación. Algunas indicaciones especiales que hay que hacer para el Mundial.

P: Rusia 2018 pasará a la historia por la implantación del VAR. ¿Qué reto tecnológico ha supuesto para la organización y les crea algún tipo de incertidumbre su funcionamiento?

R: No ha habido ningún tipo de reto, porque el sistema ya fue probado durante la Copa de las Confederaciones. Ahora, lo hemos podido mejorar y perfeccionar. Hemos tomado en consideración diversos aspectos y será mejor para todos los hinchas que estén en el estadio.

P. La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) ha decidido mantener la suspensión al laboratorio de Moscú. ¿Considera que el Comité Olímpico y la Agencia Mundial han sido poco amables en este momento?

R: Estoy tan ocupado con la organización del Mundial que no puedo estar al tanto de los detalles. Es un poco difícil comentar las decisiones del comité olímpico porque no domino bien el tema, pero sé que tanto mi país como las autoridades deportivas de Rusia hacen todo lo posible para normalizar esta situación. Es una historia que tiene muchos detalles de gran importancia y, sin dominarlo bien, no puedo dar una opinión.

En cuanto al Mundial, nosotros de entrada sabíamos cómo iba a realizarse el programa antidopaje. La FIFA, tradicionalmente, utiliza un laboratorio que se encuentra en Suiza y la gestión de todos los procedimientos de control de dopaje siempre ha sido y seguirá siendo la responsabilidad de los especialistas de FIFA. En este sentido, no ha habido ningún tipo de cambio. Todo fue resuelto hace cinco años.

P: Por último, en el aspecto deportivo, ¿qué expectativas tiene la selección rusa en el torneo?

R: Como empleados del Comité organizador, tenemos que ser absolutamente imparciales. Nos aseguramos que todos los equipos competirán en las mismas condiciones. Pero siendo ruso no puedo más que desearle éxito a nuestra selección y que juegue lo máximo posible. Creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar en la fase de grupos (en la que jugará contra Arabia Saudí, Egipto y Uruguay) y ya se verá en adelante.

P: Luego, en octavos, es posible un cruce contra Portugal o España. ¿Qué rival preferiría?

Nos da igual, hay que ganar (entre risas).