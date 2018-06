"Entiendo las críticas, pero el objetivo se ha cumplido"

SERGIO RAMOS

El capitán de la selección española atendió a los medios de comunicación al término del encuentro frente a Marruecos: "Ahora vienen rivales muy fuertes y cualquier despiste o error nos deja fuera. Todos debemos de hacer autocrítica y a partir de ahí viene lo fuerte y no se permiten los errores. Los jugadores somos los mismos y los responsables somos los que estamos dentro del campo y no nos tiene que servir de excusa el cambio de entrenador. El VAR dice la verdad, el VAR no te ayuda, por eso éramos partidarios y merece la pena el tiempo que se pierde".