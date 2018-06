Dzyuba: "Sabemos cómo jugarle a España. Debemos tener paciencia, paciencia y paciencia"

El delantero ruso Artiom Dzyuba aseguró este viernes que "España es la favorita" en el partido de octavos de final del Mundial del domingo ante el equipo anfitrión, aunque adelantó que él y sus compañeros "morirán en el campo". "España es la favorita. Yo creo que toda España piensa que son los favoritos", dijo a la prensa en el centro de entrenamiento de la selección rusa en las afueras de Moscú.

Dzyuba, que fue titular en dos partidos de la primera fase del Mundial y marcó dos goles, negó que los españoles sean "vulnerables" después de sufrir ante Irán y Marruecos. "Siguen siendo una gran selección. Sus defensas son del Real Madrid y el Barcelona. Con eso ya está dicho todo. Lo que pasó en la primera fase se quedó allí. Ahora estamos en las eliminatorias. Ya no hay derecho al error. España saldrá mucho más concentrada y agresiva y nosotros buscaremos sus puntos débiles", señaló.

También descartó que el portero español, David De Gea, vaya estar "nervioso" en el partido debido a las críticas que recibió por sus fallos contra Portugal. "De Gea es con Neuer el mejor portero del mundo, así que no se puede hablar de que vaya a estar nervioso. Encajó un gol de Cristiano Ronaldo. Pero a lo largo de toda la temporada mostró un fútbol extraordinario", apuntó.

Tampoco se fía de los rumores de que España está ya preparando una posible tanda de penaltis: "Los españoles son profesionales y deben estudiar todas las variantes. Y los penaltis y la prórroga". "Los penaltis son una lotería. Yo creo que nos están adulando. Intentan tranquilizarnos, pero el favorito es España. Esto será como un boxeador experimentado, un campeón, contra un boxeador joven y salvaje. Se puede decir como Rocky Balboa", comentó el futbolista que tiene la nariz torcida de los golpes recibidos en el campo.

El corpulento delantero del Zenit destacó que "lo más importante" es que saben "cómo jugar contra España" y entienden "perfectamente" lo que les espera.

"¡Gracias a Uruguay por enseñarnos!", dijo sobre la derrota ante el equipo celeste (0-3) en el último partido de la fase de grupos. Admitió que, después de las muchas críticas recibidas, el equipo ha cumplido "el mínimo, que era pasar a octavos", y ha dado "un salto de calidad en juego y resultados", pero eso no quiere decir que tras perder ante Uruguay ya esté todo hecho. "Que perdimos con Uruguay no quiere decir que ya hayamos terminado el torneo. No. Queremos más. Es el partido de nuestras vidas. Ahora queremos hacer un pequeño milagro (...) y que todo el país se sienta orgulloso de nosotros", subrayó.

Dzyuba, que se atrevió a pronunciar unas frases en español y dijo conocer incluso palabras malsonantes, admitió que tiene "muchas ganas de jugar este partido" para enfrentarse a la defensa española. "Este es uno de esos momentos en los que puedes elevar tu nivel de juego y mostrar de lo que eres capaz. Por eso, yo personalmente estoy impaciente de enfrentarme a Ramos y a Piqué. Es algo para toda la vida y veremos quién sale ganando", dijo.

El delantero subrayó que los rusos quieren lograr un resultado que suponga "un shock para todos", pero es a lo que ellos aspiran desde el inicio del torneo. "Es el partido de nuestras vidas. Debemos morir en el campo y mostrar no el máximo, sino el 300 por ciento, porque así tendremos una oportunidad. Todo lo que está ocurriendo con nosotros no se repetirá nunca más. El Mundial tiene lugar Rusia y hemos pasado de grupo por vez primera en muchos años", señaló.

A falta de dos días para el encuentro contra España, insistió en que ellos saben lo que tienen que hacer: "Debemos tener paciencia, paciencia y paciencia". "Y aprovechar las oportunidades. Las ocasiones que tengamos las debemos aprovechar al ciento por ciento. Debemos de ser un equipo unido y hacer un gran trabajo. Esa es la clave de nuestro éxito, no en la defensa o en el ataque", subrayó. Dzyuba fue repescado en el último momento por el seleccionador, Stanislav Cherchésov, que estuvo un años sin convocarle por indisciplina, a lo que se sumó que fue marginado por el técnico del Zenit, Roberto Mancini.