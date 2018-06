Cahill y Leckie lideran la lista de 23 de Australia

LISTA DE 23 DE AUSTRALIA

Porteros

Mat Ryan (Brighton - Inglaterra)

Danny Vukovic (Genk - Bélgica)

Brad Jones (Feyenoord - Holanda)

Defensas

Aziz Behich (Bursaspor - Turquía)

Milos Degenek (Yokohama F. Marinos - Japón)

Matthew Jurman (Suwon Bluewings - Corea del Sur)

James Meredith (Millwall - Inglaterra)

Josh Risdon (Sydney Wanderers - Australia)

Trent Sainsbury (Grasshoppers - Suiza)

Mark Milligan (Al Ahli - Arabia Saudí)

Mediocampistas

Matthew Leckie (Hertha Berlín - Alemania)

Mile Jedinak (Aston Villa - Inglaterra)

Robbie Kruse (Bochum - Alemania)

Jackson Irvine (Hull City - Inglaterra)

Massimo Luongo (QPR - Inglaterra)

Aaron Mooy (Huddersfield - Inglaterra)

Tom Rogic (Celtic - Escocia)

Delanteros

Tim Cahill (Millwall - Inglaterra)

Tomi Juric (Lucerna - Suiza)

Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds - Japón)

Dimitri Petratos (Newcastle Jets - Australia)

Daniel Arzani (Melbourne City - Australia)

Jamie Maclaren (Darmstadt - Alemania)

