Conoce con Miguel Ángel Díaz y Celino Gracia Redondo el centro de prensa de la selección española en el Mundial de Rusia

Miguel Ángel Díaz, enviado especial al Mundial de Rusia, nos mostró el centro de prensa, donde trabajan día a día más de un centenar de periodistas acreditados.

Lo hizo de la mano de todo un clásico del arbitraje español de los 90: Celino Gracia Redondo, encargado de dicho centro de prensa. Para el ex colegiado es su segundo Mundial.

Las instalaciones las utilizan, principalmente, periodistas españoles, aunque también es frecuente que las visiten periodistas que siguen la información de la selección española: "A medida que España avanza sucesivas rondas, van viniendo periodistas de más nacionalidades diferentes, como ocurrió en Sudáfrica", recordó.

Hay repartidos varios aparatos de televisión para poder seguir el desarrollo del Mundial al completo: "De momento, no se ha quedado nadie encerrado aquí", explicaba, y es que los rusos son muy estrictos con los horarios, "pero la verdad es que se están portando muy bien".

Es en ese centro de prensa donde la Cadena Cope, como el resto de grandes emisoras, disponen de un pequeño cuarto tanto para grabar entrevistas con futbolistas de la selección española como para seguir al detalle las ruedas de prensa.

Tampoco falta el catering, "aunque una cervecita tampoco vendría mal”, pidió nuestro ‘Miguelito’: "No nos han dejado, ¡aunque lo hemos intentado! Se habló con la Embajada, y como hay un bloqueo de Europa hacia Rusia, Rusia toma la misma medida a la inversa y no ha sido posible. No se permite el paso de mercancía de alimentación", explicó Gracia Redondo.

Y, como ex árbitro, dio su opinión al respecto de la principal novedad del presente Mundial: el VAR: "Me genera dudas el VAR. Lo más importante es que se utiliza muy poco. Lo veo acertado mientras no se abuse. Hasta la fecha, se ha utilizado acertadamente y para cosas puntuales", finalizó.