Chéryshev: "Si España no es la mejor selección del mundo, está cerca"

El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, aseguró hoy que su colega español, Fernando Hierro, al que se enfrentó como jugador del Spartak Moscú, era un "magnífico futbolista" y, ahora, es "un magnífico técnico". "Recuerdo a Fernando. Fue un magnífico jugador y, ahora, es un magnífico técnico", dijo Cherchésov, en rueda de prensa en el estadio Luzhnikí, escenario de los octavos de final entre españoles y rusos.

Cherchésov recordó cuando el Spartak eliminó al Real Madrid comandado por Hierro, en los cuartos de final de la Copa de Europa en 1991, aunque consideró que ahora las condiciones y hasta el clima es otro. "Entonces y ahora los españoles eran favoritos, pero como dicen en Rusia nada es imposible. Nosotros hemos logrado hacer algo en lo que nadie creía. Tenemos la oportunidad de repetirlo", aseguró.

El técnico ruso no quiso entrar en los motivos por los que el anterior seleccionador Julen Lopetegui fue sustituido por Hierro, pero advirtió que los españoles han modificado su forma de jugar. "Vemos que también han cambiado de forma de jugar. Los futbolistas pueden ser los mismos, pero sus funciones pueden cambiar. En el caso de varios jugadores, han cambiado. Se vio claramente incluso después de 20 minutos", apuntó.

Cherchésov destacó que esos cambios no han pasado inadvertidos, y que el cuerpo técnico ruso también ha introducido variantes para contrarrestar al equipo español. También admitió que Rusia ha cambiado profundamente desde que ambos equipos se enfrentaron en partido amistoso en noviembre pasado en San Petersburgo (3-3), ya que sólo uno de los jugadores que tomaron parte en dicho encuentro repetirá mañana. "No cambiamos porque quisimos, sino porque la vida nos obligó. Se nos cayeron tres jugadores (por lesión). Había que hacer algo. Ahora en el torneo jugamos con esos cambios y hemos logrado éxitos provisionales", indicó.

No descartó que Rusia regrese mañana al esquema de tres defensas centrales, algo que el técnico había descartado en los últimos meses desde los amistosos en marzo contra Brasil y Francia. "Todo es posible. En los entrenamientos hemos probado ambas cosas. Ya he hablado con varios jugadores. Hoy tendremos la charla teórica. Lo importante es que lo que discurramos después salga bien", indicó.

Recordó que "todos saben" cómo juega España, "los españoles son los que poseen más el balón en el torneo desde el punto de vista estadístico", pero encontrar el "antídoto" ya no es tan fácil. A su vez, negó que la derrota en el último partido de la primera fase ante Uruguay (0-3) supusiera un varapalo moral para los anfitriones, y recordó que jugaron 70 minutos con un jugador menos por expulsión de Ígor Smólnikov.

Cherchésov insistió en que la presión es igual para ambos equipos, ya que es un cruce en el que sólo pasará uno, y no sólo para el anfitrión, que se ha clasificado por primera vez en su historia para unos octavos de final de un Mundial.

Denís Chéryshev elogió a la selección española antes del duelo ante Rusia en los octavos de final del Mundial 2018, asegurando que "si no es la mejor del mundo, está cerca", y soñó con meter el gol que pueda clasificar a su selección en un partido muy especial para él. "España tiene grandísimos jugadores, si no es la mejor selección del mundo está cerca, pero a todas las selecciones se les puede hacer daño y lo vamos a intentar. Si juego intentaré ayudar a mi equipo y me centraré solo en eso", aseguró sin querer entrar en sentimentalismos.

Chéryshev no entró en el momento que protagoniza David de Gea y se limitó a decir que "todos los jugadores" pasan "por etapas mejores y peores", pero incidió en que les tiene "que dar igual" el que vive el portero español porque están "centrados" en su propia selección. "Ojalá pueda meter el gol de la clasificación. La vida seguiría igual si lo consigo, no cambiaría nada. Lo importante por encima de lo individual es que mi selección siga adelante, es lo principal. Si meto gol estaría muy feliz pero me alegraría mucho más poder seguir adelante en el Mundial", manifestó.

Trasladó Denís el papel de favorito a España, aunque está convencido de que Rusia puede hacer daño si explota sus virtudes. "Seguro que va a ser más difícil para nosotros porque sabemos que son muy buenos, pero tenemos nuestras armas y las tenemos que aprovechar. Ante cualquier rival Rusia puede hacerlo bien y conseguir la victoria. Nosotros pensamos simplemente en ganar".

Además, Chéryshev destacó la importancia que tendrá jugar en Moscú, en un estadio como Luzhnikí por su capacidad y la mayor presión que ejercerá la afición rusa. "Nos ha tocado jugar en Moscú y tenemos que estar contentos porque va a haber 80.000 personas animándonos. En Sochi habríamos jugado con la misma ilusión, nos da igual donde, lo importante es ganar y que la selección rusa siga adelante", dijo.

"Para nosotros mañana tiene que ser una fiesta, sobre todo para la gente que disfrute del partido y con su selección. Tenemos que dar el 200 por cien para ganar a España, lo vamos a intentar dando todo lo que tenemos. Es una responsabilidad jugar en casa pero el equipo está bien, tranquilo y preparado para hacerlo bien", sentenció.