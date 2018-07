Cavani toca balón, pero no llega ante Francia

Edinson Cavani se entrenó este jueves al margen de sus compañeros y tocó pelota por primera vez en toda la semana cuando quedan menos de 24 horas para el choque que disputará su selección ante Francia. La presencia del delantero del París Saint-Germain en los cuartos de final del Mundial es más que dudosa. En la víspera del choque frente al cuadro de Didier Deschamps, hizo un acto de presencia testimonial en el entrenamiento de Óscar Tabárez.

Cavani saltó al césped del campo del Sports Centre Borsky de Nizhny Novgorod y dio un pequeño paseo, después inició una carrera suave al trote, practicó un pequeño eslalon con el balón y finalmente lo golpeó con suavidad. Parece poco probable que pueda estar en el once inicial que presente Tabárez para derrotar a Francia. La lesión en su gemelo izquierdo, aunque no sufre rotura, no parece totalmente superada cuando sólo faltan horas para el inicio del encuentro.

Su sustituto, si no hay milagro, será Christian Stuani. El resto de jugadores uruguayos se entrenaron sin problemas a las órdenes de Tabárez. Los otros 22 futbolistas charrúas completaron, en los quince minutos que pudo ver la prensa, ejercicios de calentamiento, carrera y rondos con la pelota. Todos están listos para intentar superar a Francia e igualar las semifinales de Sudáfrica 2010.

Lloris habló en la rueda de prensa previa al partido frente a Uruguay y le preguntaron por la ausencia de Cavani en la selección charrúa: "Cavani ha marcado la historia del PSG con todos los goles que ha hecho. Es un ganador, es un líder y una persona muy respetada en Francia. Se le respeta como jugador como persona. Nos estamos preparando para todo, por si está o no está. Sabemos que otros jugadores podrán ocupar su lugar. Si pierden a Cavani, será una pena. Es uno de los mejores del mundo y Uruguay es uno de los mejores equipos con un estilo muy claro. Son difíciles de gestionar independientemente de quién juegue".