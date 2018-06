Asensio defiende a De Gea: "No pudo hacer mucho más en los goles"

Marco Asensio salió en defensa de David de Gea, uno de los centros de la crítica por sus tres partidos en el Mundial 2018, con cinco goles recibidos en seis disparos y afirmó que ante Marruecos "no pudo hacer mucho más en los goles".

Asensio mostró el respaldo que está recibiendo del vestuario De Gea en momentos difíciles. "Le veo tranquilo", aseguró. "Ayer tampoco pudo hacer mucho más en los goles", defendió.

"Es normal que se le exija tanto al portero de la selección española pero él está más que preparado, con muchas ganas y estoy seguro de que veremos el nivel que lleva mostrando durante toda la temporada en lo que queda de Mundial", añadió mostrando su plena confianza.

Tampoco se detuvo a desmentir las intenciones del Liverpool inglés de pagar 180 millones de euros por su traspaso y se limitó a decir que está "muy centrado en el Mundial".

No respondió Asensio nada en clave madridista el día después del pase a octavos de final de España, con sufrimiento ante Marruecos. El centrocampista fue preguntado directamente por si tenía algo que decir al Liverpool y que respondía a su interés.

"Es algo que ha salido pero la verdad es que estoy muy centrado en el Mundial y cuando acabe ya se hablará de ese tipo de cosas. Ahora mismo mi cabeza está en Rusia, en la selección y en hacer un buen Mundial", dijo emplazando los temas de club a la conclusión de la participación en el Mundial.

Tampoco profundizó Asensio cuando fue preguntado por la figura de Julen Lopetegui como nuevo técnico del Real Madrid. "Me alegro por Julen porque haya fichado por el Real Madrid, después del Mundial ya hablaré con él", señaló.

Marco Asensio pidió que se deje de pensar en como sería la imagen de la selección española en Rusia si Julen Lopetegui siguiese al mando, aseguró que "ya no está" y que no deben pensar en él, lanzando un mensaje de unión de todo el grupo "para llegar lejos en el Mundial".

"Julen ya no está y no podemos pensar en él. Estamos ahora con un nuevo cuerpo técnico, estamos todos muy unidos y remamos en la misma dirección que es lo más importante para llegar lejos en un Mundial", manifestó en su comparecencia ante los medios en la sala de prensa del Krasnodar Stadium.

No ocultó Asensio que todo lo que ocurrió a dos días del estreno de España en el Mundial afectó al grupo, pero no lo usó de excusa para no haber mostrado el verdadero nivel de la Roja.

"Pasamos por una situación un tanto extraña que la verdad que nadie se esperaba, eso sí que puede afectar un poco aunque charlamos todos y salimos de esta situación bastante bien. Teníamos que estar unidos porque un Mundial es cada cuatro años y es muy importante para todos. Sabemos que cada partido es un mundo y que es muy complicado ganar a cualquier selección", dijo.

Asensio espera que su protagonismo crezca en el Mundial, acostumbrado ya a escuchar su nombre entre las posibles novedades del once de Fernando Hierro para cada partido.

"Esto es un equipo y como a cualquier jugador me gustaría tener más minutos, si es posible ser titular, pero estamos aquí para sumar. Tenemos ahora partidos a vida o muerte que todos tenemos que estar enchufados desde el principio o desde el banquillo hay que sumar lo máximo posible", señaló.

Los jugadores de la selección española tendrán un día libre y desde mañana será momento de analizar "los errores cometidos" y "reforzar lo bueno" que defendió que han hecho hasta ahora. "Desde mañana todo se puede modificar, estudiaremos el partido ante Rusia y con nuestra filosofía intentar tener variantes".

"Hemos quedado primeros y parece que hemos quedado segundos o hemos sido eliminados. Este equipo tiene mucho compromiso, hemos pasado por momentos complicados y estamos todos unidos, vamos todos a una, y en cuanto corrijamos esas pequeñas cosas podemos hacer un gran Mundial", reivindicó.

El sufrimiento no es algo que solo haya experimentado España en el Mundial y Asensio señaló que se está "viendo sufrir mucho a las teóricas favoritas". En su análisis de aspectos a corregir apuntó a "manejar los partidos" después de ponerse por delante en el marcado, "tener más tranquilidad y manejar mejor los tiempos" y "ser más contundentes en las dos áreas".

Defendió el centrocampista que el ambiente en el vestuario "es muy bueno" y que son los primeros que analizan los errores. "Sabemos que ayer no hicimos algunas cosas bien y tenemos que ser autocríticos para mejorar los fallos que hemos tenido. Estamos contentos por pasar primeros y ya pensamos en el partido de octavos".

Se medirán a una Rusia de la que destacó su idea ofensiva de juego y jugadores "peligrosos de talento". Aunque defendió la mayor experiencia de España en las grandes citas. "Tenemos jugadores muy experimentados que han ganado Mundial y Eurocopa. Estamos más que preparados. Hay que estar todos juntos y ganar a Rusia para darnos una alegría".