Márquez: "Es la primera vez que estorbo a un piloto"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) penalizado con tres posiciones en la formación de salida para la carrera señaló tras conocer la sanción que "ya lo dijeron ayer, serán más estrictos y he sido el primero en comprobarlo".

"Si son más estrictos para todo el mundo, vale; si he estorbado realmente a Maverick, sanción, tres posiciones", afirma Márquez, quien añade que "está claro que ha sido sin querer y es la primera vez que estorbo a un piloto en la vuelta rápida".

"Honestamente, estaba más pendiente de Iannone que de quién venía por detrás y mirando a Iannone, de repente, he escuchado en la lenta que había una moto detrás, me he intentado apartar lo más rápido posible hacia el interior, pero aun así lo he estorbado un poco", narró el piloto de Repsol Honda.

Márquez comentó que tras los entrenamientos habló con Viñales para decirle que "si le había molestado que lo sentía, que cuando he sentido la moto me he apartado lo más rápido posible".

"Le he explicado que estaba más pendiente de Iannone y que no le he visto llegar; mira que es largo el circuito, pero ha tenido que pasar y él me ha dicho que lo entendía, que al principio se ha mosqueado, pero que cuando ha visto a Iannone ahí ha entendido un poco más la situación", continuó explicando el piloto de Repsol. "Si esto será sancionable a partir de ahora, tendrán faena en MotoGP, Moto2 y Moto3", recalcó con cierta sorna Márquez.

No obstante, Marc Márquez dijo que él se queda "con el primer puesto y el ritmo; saldremos cuartos, unos metros más atrás, pero lo importante es que hoy hemos tenido un gran ritmo". "Hemos tenido problemas en la clasificación, donde me he caído y he tenido que coger una segunda moto con los neumáticos que no quería, pero con todo y con eso hemos podido hacer una vuelta y contento", recordó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Al ser preguntado por el hecho de tener que salir más atrás por la sanción, Marc Márquez restó importancia al recordar que "normalmente, cada año salía primero y no llegaba nunca primero a la primera curva pero este año hemos mejorado las salidas, con lo que espero que mañana sea buena, pero nos va bien ya que así se calientan los neumáticos y poco a poco te vas posicionando y ves cómo te encuentras, para ver si puedes atacar o toca esperar".

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se congratuló de los acuerdos adoptados en la Comisión de Seguridad en la que la organización aseguró que serán "más severos con los contactos en pista durante los entrenamientos y, sobre todo, durante la carrera". Rossi concluyó al respecto que ya se verá "en las próximas carreras cómo va".

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), "colaborador necesario" en la sanción impuesta a Marc Márquez dijo sobre la misma que "es difícil opinar, ya que eran los entrenamientos oficiales pero está claro que estaba en medio, eso no lo duda nadie".

"Dirección de Carrera lo ha decidido así y si hubiera sido al contrario yo lo habría aceptado; ya que al final estaba en medio y creo que tanto en Moto3 como Moto2 y MotoGP, las sanciones tienen que ser para todos igual y hay que ser estrictos", resaltó Viñales.

"Al final, el Reglamento se tiene que seguir, es importante, pero de todas maneras yo estoy muy concentrado en intentar mejorar mi pilotaje y aún tengo detalles a mejorar y eso me pone muy contento", aseguró el piloto de Yamaha.