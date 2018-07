Bagnaia consigue su cuarta victoria

El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada al imponerse con suficiencia en el Gran Premio de Holanda de Moto2, que se disputó en el circuito de Assen, por delante del francés Fabio Quartararo (Speed Up) y de Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex). Bagnaia logró con su victoria aumentar la ventaja en la clasificación provisional del mundial, en la que llegó a Holanda con un punto de ventaja sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM) y se marcha con 16 puntos.

El mismo orden que se había registrado al final de los entrenamientos oficiales fue el que se produjo una vez se apagó el semáforo rojo, Bagnaia salió a la perfección, secundado por Marcel Schrotter (Kalex), Luca Marini (Kalex) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), al que superó su compañero de equipo, Joan Mir, antes del final del primer giro con una salida impecable desde la novena posición. El británico Danny Kent (Speed Up) fue la primera baja de la categoría intermedia al rodar por los suelos en la vuelta inicial.

Francesco Bagnaia intentó imponer su ritmo desde el principio y tras su estela se llevó a Marcel Schrotter, Joan Mir y Alex Márquez, sobre los que logró algunos metros de ventaja, en tanto que algo más atrás Lorenzo Baldasarri (Kalex) y Xavier Vierge (Kalex) intentaban no perder contacto con ellos en cabeza del grupo perseguidor.

Una vez más, el portugués Miguel Oliveira (KTM), que no consigue un buen rendimiento de entrenamientos, se tuvo que esforzar por recuperar posiciones desde la decimoséptima que ocupó en la formación de salida. Así, en la cuarta vuelta consiguió ponerse noveno y un giro más tarde ya era séptimo, tras Baldasarri y Vierge. Márquez intentó un cambio de estrategia en la sexta vuelta, en la que superó a su compañero de equipo Joan Mir para intentar alcanzar a Marcel Schrotter y evitar que "Pecco" Bagnaia se escapase en solitario camino de la cuarta victoria de la temporada.

En apenas una vuelta, la séptima, Márquez superó a Schrotter e intento encabezar la caza de Bagnaia, con el alemán, Mir y Baldasarri -vuelta rápida de carrera en el octavo giro-, como inmediatos perseguidores, aunque el italiano no tardó en superar al español para ponerse tras el alemán, con Xavier Vierge intentando no quedarse descolgado de ese grupo y Miguel Oliveira pugnando por alcanzarlos. Pero Vierge no aguantó la presión y en la décima vuelta se fue al suelo en la primera curva del trazado.

Baldasarri consiguió su objetivo de superar a Márquez en el undécimo giro y todavía con trece vueltas por delante comenzó a tirar con fuerza para intentar neutralizar, infructuosamente, la ventaja que había logrado hasta entonces su compatriota Bagnaia, por entonces de más de dos segundos. Con un ritmo y un pilotaje impecable Francesco Bagnaia se impuso con autoridad en Assen, mientras Lorenzo Baldasarri tuvo que tomar el camino de talleres con la rueda trasera de su moto pinchada, aunque su equipo cambió la misma y regresó a pista al menos para terminar la prueba con una vuelta perdida.

Quartararo, que llegó desde atrás, superó de manera espectacular primero al alemán Marcel Schrotter y después a Alex Márquez para consolidar la segunda plaza como el mejor resultado posible, con el español tercero. Joan Mir acabó en la quinta posición, con Augusto Fernández (Kalex) duodécimo, con Jorge Navarro (Kalex), a continuación, Iker Lecuona (KTM), decimosexto, e Isaac Viñales (Kalex), vigésimo segundo.

Clasificación oficial del Gran Premio de Holanda de Moto2

1. Francesco Bagnaia (ITA/Kalex) 39:30.436 a 165,5 km/h.

2. Fabio Quartararo (FRA/Speed Up) a 1.748

3. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) a 2.179

4. Marcel Schrotter (GER/Kalex) a 4.094

5. Joan Mir (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) a 4.342

6. Miguel Oliveira (POR/KTM) a 5.230

7. Brad Binder (AFS/KTM) a 9.568

8. Luca Marini (ITA/Kalex) a 9.960

9. Sam Lowes (GBR/KTM) a 14.133

10. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) a 14.332

11. Mattia Pasinit (ITA/Kalex) a 18.525

12. Augusto Fernández (ESP/Kalex) a 20.297

13. Jorge Navarro (ESP/Kalex) a 20.867

14. Dominique Aegerter (SUI/KTM) a 27.394

15. Simone Corsi (ITA/Kalex) a 28.424

16. Iker Lecuona (ESP/KTM) a 28.505