“Tal y como dijo Catalá que el juez González tiene un problema, parece que estábamos ante un desequilibrado”

Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¡Vamos, vamos, vamos…! ¡Que el Betis vuelve a Europa! ¡Europa, vuelve a ser Europa! Y el fútbol, fútbol. Señoras, señores, el arte vuelve al fútbol. Las aficiones europeas han tomado las calles. Se acabaron los aburrimientos, vuelve el toque de balón, el baile de los artistas, la concepción inspirada de la danza colectiva del fútbol, la gloria. Esa raya verde sobre las sábanas blancas de la pureza, se acabaron las pesadumbres, lo dice Europa, lo cantan las aficiones, lo rezan sus fieles, lo elevan sus predicadores, el Betis salvadora ¡ha vuelto! ¡Abrid las puertas y ventanas! ¡Salid a las calles! ¡Volved a los estadios porque el fútbol ha vuelto a la Europa raída del aburrimiento! Guardado, Fabián, Joaquín, Sanabria, Tello… y florecen los jardines de las fuentes, las ciudades se engalanan, los niños vuelven a ser felices sin desfallecer, luchando hasta el final ¡ha vuelto! ¡Europa, el Betis ha vuelto! Europa canta la oda a la alegría y Beethoven ya no es sordo

¡Vamos, vamos, vamos, vamos… arriba niños, a cantar, vamos a cantar!

Damas y caballeros es martes 1 de mayo de 2018, es día feriado, Día del Trabajador o del Trabajo, es el día en el que habrá lluvias aquí y allá, todavía continúan los días como hasta ayer, digamos que mañana cambia el tiempo, se adecúa un poco a esta primavera que venimos esperando desde hace ya bastante tiempo.

Bueno pues damas y caballeros, oigan, ayer poco antes de las 9 de la mañana contactábamos con el ministro de Justicia, con el señor Rafael Catalá, como ustedes seguramente pudieron escuchar. Y el ministro Catalá que había insinuado el día anterior, por eso le llamábamos, algo así como que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber marcado más de cerca al juez Ricardo González, lejos de desdecirse, insistió en el mensaje. Creo que el ministro Catalá quería dejar claro ese mensaje ayer en este programa, pero es que ayer lo que dijo fue: “el juez Ricardo González tiene un problema y una situación singular”. Es el juez del voto discrepante de la sentencia de La Manada, el que estaba por la absolución de los jóvenes acusados de violación finalmente sentenciados como abusadores.

La verdad es que no especificó cuál es el problema y eso que se le preguntó, dicho de esa manera no parecía que hacía referencia, a lo mejor, a lo único que se ha acusado al juez González, de una cierta lentitud en la toma de decisiones o en la instrucción de sumarios; además, eso, pueden los jueces alegar muchas cosas: estoy solo en el juzgado, no tengo apoyo… en fin, los males de la Justicia española. Sin embargo, tal y como lo decía el ministro parece que estábamos ante un desequilibrado ¿no?

Bueno, eso lo que ha generado es que las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales han exigido la dimisión de Rafael Catalá y desde luego hoy se le cae el kiosco encima. Los comentarios editoriales en prácticamente todos los medios son comentarios duros acerca de sus afirmaciones, que por cierto ha apoyado el POSE, en fin. Podemos le ha dicho de todo, el PP ha respaldado al ministro, pero a ver si pasa pronto la marea… Margarita Robles también arremetió contra el Poder Judicial dando pábulo a esta denuncia del ministro de Justicia. Se le llama irresponsable, se le califica de intromisión, por poner en duda a un magistrado, se le dice que inflama el descrédito de la Justicia, se le dice que ha hecho una reflexión populista, oportunista, indigna… se es muy duro hoy con el ministro de Justicia. Hablaremos de este asunto que ha arrasado en los medios de comunicación.

Y siendo 1 de mayo, hoy se celebran aquellas manifestaciones que se celebraban en tiempos en los que los sindicatos tenían además de un fuerte respaldo y de una representatividad de los trabajadores notables y un fuerte peso político, no les hablo ya del final del franquismo, les hablo de años delicados de la democracia española o de los años de la reconversión industrial o muchos más. Ahora tienen menos afiliados que antes de la crisis y por otra parte alguna toma de decisiones estratégicas raras, cuando no inexplicables, como por ejemplo que la sección catalana de UGT y Comisiones apoye el derecho a decidir, se manifieste a favor de los políticos presos, coquetee con el soberanismo y el independentismo de esa suerte de mafia corrupta nacionalista que ocupa todo su espacio, es algo que mucha gente no ha entendido y que le va a costar una sangría de afiliados y de seguidores.

Si además a todo esto suman que los sindicatos dan claras muestras de inadaptación al tiempo que están viviendo, si además añaden que hay sindicatos que no son de clase, que son sectoriales y están tomando mucha fuerza, si además abundan en la participación de los sindicatos como por ejemplo en el escándalo de los ERE de Andalucía y en muchas otras cosas que a lo largo de estos años han realizado que no les extrañe que la gente se vaya a la playa y además un puente.

Y luego las reivindicaciones que quieren hacer suyas como la de las pensiones se ha desactivado con el pacto entre el PNV y el PP y la reivindicación de las mujeres feministas va por su lado, sin necesidad de unos sindicatos, que por cierto ya me dirán ustedes excepto Carmen Castilla, qué mujeres hay en la fotografía elemental de la representación de los sindicatos, pues que tampoco les extrañe.