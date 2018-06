"La sentencia que condena a Urdangarin ha causado alivio en la Casa Real"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Y Antonios y Antonias hoy celebran su día, así que será Santa Antonina también, me imagino. El tiempo cada vez es más estable, predominan los cielos despejados salvo en el Cantábrico.

Y mire, como les venimos contando esta mañana, la actualidad arranca de ayer, ayer a eso del mediodía cuando conocimos, y les adelantó la Cadena COPE, la decisión del Tribunal Supremo. Una decisión tomada por unanimidad para con Iñaki Urdangarin y demás implicados en el Caso Nóos, que fue instruido en Palma de Mallorca por el juez Castro y que fue juzgado por la Audiencia Provincial. Como bien ya saben ustedes, prácticamente se han dejado las cosas como estaban. Quizás se le ha aliviado solamente de un delito, el de falsedad documental, por eso se le han retirado algunos meses de la condena. Pero, al final, Iñaki Urdangarin sabrá hoy si ingresa en prisión para cumplir esos 5 años y 10 meses que le ha impuesto el Tribunal Supremo. Hoy se personan en la Audiencia y les dirán: “Mire, pues le toca a usted ingresar en prisión. O ingresa inmediatamente o le ingreso yo”. Y ahora veremos dónde y cómo.

La fotografía, como ustedes pueden imaginar, es una de las fotografías impactantes del año. No va a ser la única fotografía del día. Está la decisión que tome la justicia, el lugar, el sitio... Todo lo demás: ¿Qué va a hacer la infanta Cristina? ¿Va a vivir en España? ¿Se quedarán Ginebra? ¿Irá a Portugal? Hoy todo son dimes y diretes. Y, desde luego, mucho comentario. Sobre todo, de todos aquellos que decían que la justicia no se atrevería; que, efectivamente, las presiones harían imposible que Iñaki Urdangarin fuera condenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno...

Iñaki Urdangarin, como Diego Torres, van a la cárcel porque consideran los tribunales, no solo un tribunal, dos tribunales, que es culpable de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales. Tiene que cumplir prisión. Y ya veremos cuánto tiempo de los 5 años, de los 5 años a los que ha sido condenado.

No les niego que esta sentencia, más allá de las consideraciones personales que pueda provocar, más allá de que, oiga, los próximos a Iñaki Urdangarin lamenten que tenga que ingresar en prisión, o quienes le conozcan y quienes le aprecien. Sin embargo, ha causado alivio en la institución monárquica española, en la Casa Real. ¿Porque le desean mal a Iñaki Urdangarin? Bueno, no necesariamente. Porque la Casa Real, el Rey y todo lo que rodea al Rey, sabían que una sentencia no condenatoria de Iñaki Urdangarin hacía un agujero, tremendo agujero, en la institución de la Corona. Bueno, y ahora... Pues con esta situación que cada palo aguante su vela. La justicia es igual para todos, dijo en aquel celebré mensaje de televisión el Rey.

El otro protagonista, son en realidad 629 protagonistas, inmigrantes, que están a bordo de un barco, el Aquarius, que escoltado por barcos de la marina italiana se dirige a Valencia. Y hay auténticas carreras ahora mismo en España para ver quién es el más bueno de todos. Para ver quién es el que dice que hace más por los demás. Quién va a estar en el dique esperándoles. Quién les va a abrazar a todos, a los 600. Dice: “No, no, mandármelos a mí. No, no. A mí. A mí, a mí. No, no, no, no, no. En mi Comunidad, en mi Comunidad. No, yo. Mi Ayuntamiento. Yo, yo, yo. No, nosotros”.

Es un caso de exhibicionismo sentimental espectacular disfrazado de buenas intenciones. Pero exhibicionismo sentimental bárbaro. Es una solución, evidentemente había que darle estas personas, que se la ha dado España. Se la podía haber dado Francia o Italia o Malta, pero han mirado para otro lado.

Fíjense que Francia, oiga, la ONG que lleva ese barco es francesa. Bueno, pues... Me alegro mucho de saludarte. Lo ha hecho España en una solución que, desde luego, de poco sirve si no se toman medidas conjuntas en la Unión Europea. Porque nadie está explicando, nadie de todos los que están involucrados en esta carrera para ser el más bueno y el más solidario y el más emocionado, nadie está explicando qué va a pasar con el próximo barco, que desgraciadamente vamos a ver cuánto tarda.

Porque, oiga, menudo negocio para los negreros, los traficantes de seres humanos, los que cobran una fortuna para tipos que no tienen nada, que vienen de países andando... En fin, o como vengan hasta las costas de Libia. Les meten en un barco, les sueltan en alta mar y ahí os pudráis. Y ahí os dejo porque, además, sé que van a venir a buscaros y luego os van a llevar a donde tengan que llevaros. En este casco a Valencia, otras veces a Italia, otras veces... En fin, a Malta es que ya no caben los que hay. Imagínense ustedes qué pasará en el próximo barco.

Y el otro nombre del día, como venimos contándole esta mañana, es Julen Lopetegui, el seleccionador nacional de fútbol. Pero no porque haya preparado una alineación especialmente revolucionaria en su partido contra Portugal, que es el viernes a las 8 de la tarde y se lo va a contar la COPE con todos los hombres y mujeres que están allí destinados en Rusia. Es que, además, esto pasa porque, damas y caballeros, acaba de fichar por el Real Madrid.

Bueno, ¿y hay algún problema en que fiche por el Real Madrid? No, ninguno. Y es muy libre de fichar por el Madrid, y es muy libre el Madrid de contratar a Julen Lopetegui. Pero no hacerlo público tres días antes de debutar en un Mundial, que desestabiliza toda la expedición. Desestabiliza a la Federación. Tiene un cabreo... Acababa de renovar Julen Lopeteguii. Y tienen un cabreo cósmico. Ya veremos hoy a las 10.30 la rueda de prensa que dice Lopetegui que va a ofrecer.

Oiga, esto pasó en la Eurocopa del 80 con Kubala, pero con alguna diferencia. Kubala llevaba me parece que ya 11 años al frente de la selección. Desde 1969, sí, 11 años. Y cuando iba a empezar la Eurocopa, aquella Eurocopa del 80 que perdimos con Inglaterra y con Bélgica y empatamos con Italia, Kubala dijo: “Es mi última Eurocopa”. ¿Por qué? “Pues porque mi contrato se acaba el mes que viene y nadie me ha dicho que vaya a renovar. Con lo cual, pues señores, pues yo me iré” Ya tenía seguramente firmado con el Barcelona que se iba a ir, pero él no lo dijo. A mitad de campeonato alguien del Barça soltó la liebre, pero no en este caso. Bueno, la cosa medio aguantó y tiró hacia delante. Pero antes hablábamos de exhibicionismo sentimental, ahora de exhibicionismo contractual. !Qué cosas, eh! A tres días de empezar un Mundial.