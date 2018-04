"La sentencia de La Manada nos gusta muy poco a muchos, pero esperemos que el recurso nos satisfaga más"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es viernes 27 de abril. Empieza un puente para el que lo coja. Los madrileños un poquito más largo porque el día 2, el día de la Comunidad, pues de "remanguillé", y el lunes que se lo coge, pues eso, el pilar central del puente.

Esta tarde Tráfico a las 3 pone en marcha un dispositivo especial con motivo de estos días donde se prevén muchos desplazamientos: 7 millones y medio hasta el martes 2. E este martes 2. Además, este martes la DGT va a poner a prueba los drones, los 5 drones de los que dispone, para realizar labores de vigilancia. No somos conscientes de lo que va cambiar nuestra vida un dron, eh. Habrá carriles en el cielo. Solo dron dentro de poco porque entre los que juegan al dron, lo utilizan profesionalmente, los de las fuerzas de seguridad.... Esto va a ser una nube de vencejos en el cielo. Vencejos electrónicos.

Bueno, mire, la imagen de los líderes de Corea del Norte y del Sur me la paso. Ya se la dejo para que usted la mire en algunas imágenes. Esta allí el gordito y el otro y... Es una imagen histórica, dese luego. Abre los informativos de medio mundo.

Pero es que aquí en España, efectivamente, las imágenes que también han salido por ahí fuera, son las imágenes de protesta e indignación en todo el país que ha producido la sentencia contra La Manada. Esos cinco jóvenes que abusaron, a decir de la sentencia, de una joven en un portal en Pamplona en los Sanfermines.

Los cinco acusados han sido condenados a 9 años de cárcel. 9. No es lo que pedía el fiscal, ni la acusación particular. Pedían de 22 a 25 por violación. Pero la violación exige que haya violencia e intimidación, y el tribunal no la ha encontrado, o considera que no existió.

Es un límite tan débil, tan tan fino, que es tan fácil patinar por él. ¿Que va a ocurrir? Que, efectivamente, la justicia tiene garantías, este ha sido un juicio con muchas garantías, van a tener derecho al recurso, tanto unos como otros. Tanto los que creen que debería ser más como los que creen que, los hay, de hecho uno de los tres magistrados, Ricardo González, creen que las acusaciones no han probado absolutamente nada y que deberían ser absueltos. Los otros dos, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, creen que sí, que “rodeada por 5 varones de edades muy superiores, fuerte complexión, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándose a hacer lo que los procesados le decían que hiciera”.

Eso es lo que dice textualmente la sentencia. Ya le digo, según todos ellos las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante. Han consultado jurisprudencias varias y dicen que con arreglo a ello ha sido una agresión real más o menos violenta por medio de golpes, empujones, desgarros, pero sin intimidación.

Hay dos artículos que tipifican tanto la violación como el abuso: el 179 y el 181. Bueno, el total es que han creído que, efectivamente, lo que se corresponde del 181 es lo que se correspondía con la realidad. Ya les digo que la sentencia no ha sido unánime y esto, el no haber sido unánime, la argumentación de un magistrado, Ricardo González, su voto particular, por cierto, muy largo, me imagino que será uno de los argumentos fundamentales que la defensa de los acusados va a utilizar en el recurso que al TSJ y supongo que después al Supremo, no lo sé cuál será el recurrido.

Esta sentencia muy polémica, como les digo, que no ha sido unánime. A veces uno leyendo tanto la justificación particular de uno de los magistrados como el resto de la sentencia en sí misma parece que hayan asistido a dos juicios distintos, pero... Este ha sido un juicio con garantías y, felizmente, cabe el recurso. Es decir, aquellos que consideren que no se ha hecho justicia, y hay mucha gente que cree que no se ha hecho justicia, puede tener esperanzas precisamente en ellos.

Este, la verdad es que era un juicio cuyo veredicto popularmente se había establecido en la calle desde el minuto 1. Pero la justicia popular o lo que nos pide el cuerpo a los que escuchamos el relato sucinto de los hechos es una. Y la justicia que hacen los jueces, que son los que han confeccionado el sumario, los que han estado en la vista oral, los que han valorado las pruebas, es la que hay que contemplar, nos guste más o nos guste menos. Seguramente, nos gusta muy poco a muchos, pero esperemos que el recurso nos satisfaga algo más.

En cualquier caso, ¿Nos hemos leído el sumario? No. No hemos visto los vídeos. No hemos estado en la vista oral. Seguramente a muchos de nosotros nos faltan datos más allá de que nos parezca repugnante el comportamiento de estos individuos.