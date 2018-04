"La sentencia de La Manada ha dado lugar a un populismo al que no hay político que evite entrar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal están hoy? ¿Qué tal están? ¿Cómo va eso en un lunes 30 de abril? Despedimos abril con fresco. No le pega el tránsito entre ese epitelio de transición entre abril y mayo, que haga un fresco que obliga a la rebeca. La verdad es que va a empezar a remitir este frente frio, pero seguramente es que va a estar en todo el puente. Este puente que la verdad que, en la Comunidad de Madrid, llega hasta el miércoles por la tarde. Los demás, pues, seguramente mañana ya. El que lo haya disfrutado, el que se lo haya cogido de cabeza a rabo... Hombre, en fin, son 4 dítas.

Nosotros aquí, como ya saben ustedes, que es nuestra pasión, después de haber visto como el Barça gana la liga, la número 25, 7 en 10 años sin perder un partido, con un ‘hat trick' de Messi. Bueno, en fin, inenarranle. Carolina Marin, que hace historia en su tierra, en Huelva. La verdad que si algún día Carolina hubiera diseñado o hubiera deseado algo, su sueño permanente y eterno, ¿cuál hubiera sido? Pues, seguramente, muy parecido a lo que ha pasado en Huelva, que ha ganado un campeonato europeo por cuarta vez ante los suyos. Ante su gente que la ha animado y la ha aupado. Luego, Rafael Nadal que está intratable. En tierra batida, ahora mismo no hay otro. Lleva 46 sets ganados de forma consecutiva en tierra batida. Ganó el undécimo Godó, el onceavo que dirían algunos, y se prepara ya para Roland Garros.

Bueno, ¿se acuerdan ustedes de lo de legislar en caliente? Que es uno de los mantras progres más dichos en todo momento. Cuando uno no sabe qué decir cuando ocurre algún caso que mediáticamente tiene mucha repercusión, inmediatamente dice aquello de legislar en caliente porque queda muy bien. Esto queda estupendo y seguramente es hasta razonable. Oiga, no legislemos mañana. Vamos a esperar 2 o 3 días pero... Hombre, 2 o 3 días, no 2 o 3 años como suele pasar. O siempre.

En este caso de La Manada que ha roto muchos precedentes de comportamiento ante casos mediáticamente, incluso, criminalmente más graves: el de Marta del Castillo, el de Diana Quer, etcétera, etcétera, en los que algunos pedían o aprovechaban para pedir la prisión permanente revisable y eran desechados y daban a entender que legislar en caliente no se podía. Pues después de la sentencia del caso de La Manada, que ha levantado una ola de indignación, perfectamente estructurable también, muy transversal, que ha ido desde las monjas claretianas hasta la presidenta del Santander, para entendernos, y a la que si no te sumas parece que no tienes sensibilidad especial mínima...

Bueno, eso ha traído una suerte de populismo judicial y periodístico al que, por supuesto, no hay político que se evite poder entrar en ello sin haberse leído la sentencia, sin haber conocido los pormenores del juicio, ni las pruebas, ni el sumario, ni absolutamente nada. A los dos segundos ya estaban todos sacando en Twitter sus opiniones. Normalmente de resumen de una frase hecha. Y la necesidad de reformar la legislación para que se acomode a lo que en la calle reclaman miles de personas. Bien, así sea. Bueno, pues eso es legislar en caliente. Pues eso es lo que se ha hecho.

Y el último que faltaba ya para todo esto era el ministro de justicia. No cualquier otro, no. El ministro de Justicia. Y la Comisión General de Codificación, que es el órgano colegiado que asesora la elaboración de textos legislativos, que ya está puesta en marcha, para estudiar una reforma del Código Penal. Voluntad del Gobierno, que estén semanas, mejor que meses. Bueno, si esto no es legislar en caliente... Con todas las reticencias que todo el mundo tenía en la prisión permanente revisable.

Pero es que, además, todo esto ha creado una indignación entre jueces y fiscales que es perfectamente descriptible. El ministro de Justicia, Catalá, sugiriendo el viernes que hay que actuar disciplinariamente contra el juez que emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados. ¿Pero cómo que disciplinariamente de qué? ¿Se ha leído el ministro de Justicia el voto particular? Por cierto, que jurídicamente es una defensa de la presunción de inocencia a pesar de que se utilice en algunos pasajes un lenguaje no adecuado, creo yo, pero bueno... A decir de expertos jurídicos, el voto particular es realmente consistente. Pero bueno, es igual.. Lógicamente no gusta una sentencia, se expresa, etcétera, etcétera. Pero a eso se suma el aplauso fácil de aquellos que deberían tener un poquito más... Una mínima exigencia más de raciocinio. Un poco más de raciocinio.

Jueces para la demagogia, que se llama juezas y jueces para la democracia, ha llegado a pedir la dimisión de Catalá por la intromisión en la separación de poderes. Todos los colectivos han mostrado la preocupación por el acoso que han sufrido los jueces de la sentencia y espérate el que va a sufrir aquel que tenga que hacer la revisión en el TSJ o en el Supremo. Que se espere. Partidos y políticos que critican a los jueces por aplicar leyes que ellos han creado y que ahora arreglar o quieren reformar muy en caliente.

Otro de los asuntos va ser la perspectiva para esta semana, es la noticia que ocupará el final de la semana, que será la intervención de ETA. El acto, esa cosa que se va a llamar el acto de disolución de ETA, que ya verán ustedes lo que tarda en ser una especie de reafirmación de su existencia. Con intervención en un vídeo que, al parecer, ya tiene la BBC o que ya tendrá alguna televisión europea, que ha sido gravado en Ginebra, donde reaparece uno de los clásicos, fugado desde inicios del siglo XX, que es Jose Ternera, jefe de ETA, el que ha ordenado más crímenes posiblemente a lo largo de toda la existencia de la banda.

Bueno, pues Ternera, que llegó a formar parte, se lo recuerdo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, es que aquí no nos acordamos de cosas... Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco y nombrado y colocado ahí por el PNV: J osu Ternera, jefe de ETA. Pues Ternera con otros asesinos va a lanzar este vídeo en el que, como se espera, ETA plantee una especie de empate técnico con las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, hasta aquí hemos llegado.

Vamos a ver, ETA ha sido derrotado por esas fuerzas de seguridad del Estado. ETA no ha conseguido sus objetivos: la independencia del País Vasco, la unificación con Navarra, la expulsión de todo lo español del territorio, la Guardia Civil, etcétera. Hombre, ha matado a ochocientas y pico personas; ha arruinado a no sé cuántas más; ha secuestrado y ha mantenido en vilo a familias enteras, a grandes colectivos; ha creado el terror en el País Vasco y fuera del País Vasco. ¿Qué decirles? No podemos ceder lo más mínimo. Que colaboren con la Justicia; que las fuerzas de seguridad del Estado sigan persiguiendo a los que están por ahí sueltos, a todos a los que se les busca por crímenes, que siguen siendo muchos.

Y como hoy cuenta el diario 'El Mundo', la juez Lamela ha cerrado ya la investigación para el primer juicio a 4 jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Nada de pelillos a la mar, eh. Que nadie caiga en esa tentación.