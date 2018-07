"Sánchez no es un hombre generoso. Va pagando poco a poco algunos favores"

Señores, señoras, me alegro, buenos días:

¡No saben cuánto celebro tenerles ahí! Saber que están al otro lado de este cable que estoy estirando ahora mismo, el cable del micrófono. Saber que ustedes se han levantado hace ya rato, imagino, pronto, y están disfrutando de un verano conocible. Muy, muy, muy agradable. Pero no se preocupen porque la alegría en casa del pobre suele durar poco. Es decir, el mordisco del verano va a llegar dentro de pocos días con una ola de calor. Se espera una ola de calor esas que vivimos a lo largo de los meses de julio y agosto en varios lugares de España y que son inherentes a esta época. Ya se lo iremos contando.

Bueno, nadie podrá decir, nadie que conozca seriamente la realidad política en España, que el presidente del Gobierno actual, que ha llegado gracias merced a una moción de censura, es el primero en la historia democrática de España contemporánea que lo consigue, no es un hombre generoso o no es un hombre que no paga sus facturas o no es un hombre que no reconoce a los que han hecho algo por él o no es un hombre que sabe que tiene que devolver algunos favores. Entre otras cosas porque, además, se lo recuerdan constantemente.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS COMPLETO DE HERRERA EN ESTE JUEVES 5 DE JULIO

Y así lo ha hecho. Sánchez va pagando poco a poco a los miembros del PNV, que fueron los 5 votos que les equilibraron aquella moción de censura a Rajoy. Les prometió que iría acercando a los presos vascos a cárceles vascas. A los presos vascos de ETA. Cuidado, eh. Otros vascos que andan por ahí que hayan cometido.... Esos que les den morcilla. A los asesinos de ETA. Y así, el ministro del Interior, Marlaska, ha empezado decir que se van a estudiar individualmente... Claro, individualmente, no van a ser colectivamente. Individualmente algunos casos para acercarles o... Pues como supongo que como se estudió individualmente el de Bolinaga también.

¿A los nacionalistas catalanes? Pues depende. A unos les ha dicho que el diálogo no va a tener cortapisas. Diálogo sin cortapisas quiere decir incluir en la agenda oficial de una reunión con el señor Quim Torra, con el Le Pen español como llamaba Pedro Sánchez hasta hace poco al presidente de la Generalidad, el asunto de la autodeterminación. Es verdad que un señor con el que te reúnes no puedes prohibir de hablar de la autodeterminacion porque es una conversación, y en la conversación dirá: “Oiga, que yo quiero autodeterminarme”. Y tú le tienes que decir que no. Artur Más se lo dijo a Rajoy. “Quiero primero un pacto fiscal y si no te pediré que la independencia la promoveré”. Dicho y hecho. “Dit i fet”.

Pero bueno, tú ya le anuncias que vas a plantear un diálogo sin cortapisas y luego, además, le trasladas a Cataluña a los presos soberanistas que han sido recibidos... Bueno, entre el júbilo y la manifestación de todos sus seguidores. Y luego, además, tú, que eres el encargado, el encargado de vigilarles, tú, Gobierno, que tienes transferidas las competencias penitenciarias, te encargas de que... Pues, por ejemplo, tengan determinados privilegios en la prisión. Las prisiones donde están son de una litera, dos personas por celda. Bueno, van a estar solos en cada celda. El que tiene, el que tiene que vigilar a estos presos, tiene una pancarta en su fachada de edificio que dice: “Libertad a los presos políticos”. Y luego va a ser recibido sin cortapisas.

Ese sin cortapisas vale para que también los votos necesarios e imprescindibles en el Congreso de Esquerra sirvan para que tú puedas remodelar el consejo de Radio Televisión Española a tu gusto. Y en Radio Televisión Española tú le entregas el mando a otro al que le debes tu presidencia, que es Podemos, y se la das a Pablo Iglesias, que es tu ministro sin cartera. Y el ministro sin cartera organiza un consejo de Televisión Española donde el grupo más numeroso de consejeros va a ser el de Podemos.

¿Hará falta el voto de un socialista para tomar determinadas...? Pues a lo mejor. Ya lo veremos porque todavía hay cargos. Todavía hay consejeros que nombrar. Pero tú se lo das a Pablo Iglesias. Y los de Podemos se quedan con Radio Televisión Española. Con la radio y con la televisión. Y asistiremos a grandes momentos. Y, además, del Consejo dejan fuera al Partido Popular, que sigue siendo hasta la fecha el partido más votado, el que ha ganado las tres últimas elecciones. Y esto 'El País' lo vende hoy como el primer gran acuerdo de legislatura del gobierno de Pedro Sánchez. 'El País' se puede presentar a un concurso de volantazos y los gana, eh. Hace 4 días recuerden ustedes los comentarios editoriales, cuando lo dirigía Antonio Caño, que le dedicaban a Pedro Sánchez y compárelo con lo de ahora. Pero bueno, eso es problema de 'El País'. No mío ni suyo.

El Ejecutivo socialista tiene un consejo de administración de Radio Televisión Española a su gusto. Ha dejado fuera a Ciudadanos y al PP que son, si quieren ustedes, la mitad de los españoles que decidieron votar a las últimas elecciones. Ciudadanos se ha ido porque dice que esto es un... Apuesta por otra fórmula. Y al PP le han hecho la 13-14 o la doble Nelson. Es decir, no pasar por el Senado donde tiene mayoría absoluta o pasar pero de tal manera que tenga que ser el Congreso quien decida, y en el Congreso ganarse con el diálogo sin cortapisas, el voto de Esquerra. Así que ya lo saben. El presidente será Tomás Fernando Flores y luego, de momento, tres de Podemos, uno del PNV, uno del PSOE. Fíjense que TV3 no se tocó ni un ápice a pesar de la aplicación del 155. Y, en cambio, la radio y televisión de todos los españoles ha sido utilizada como moneda de cambio en la política de apaciguamiento. Tremendo. ¡Qué grandes momentos nos esperan!

Y luego, damas y caballeros, el PP. El PP que tiene por delante una labor hercúlea, que es recomponerse, encontrar un candidato homologable, lanzarse a la calle, vender su ideario, recolocar su ideario en primer lugar porque entre los candidatos a la presidencia del PP no ha habido debate biológico. Fraseología más o menos acertada, más o menos interesantes. Todos juntos, el partido lo renovaremos. La palabra renovación no se... Vamos, no se le cae de la boca a nadie. Pero debate ideológico de verdad, qué quieren que les diga, yo no lo he encontrado. Pues ahora el PP tiene que buscar a la persona que le de al centro derecha español, a los conservadores, a los liberales, llámenle como quieran, un sitio en el mundo. Recuperarse del mazazo que le dejó grogui después de la moción de censura. Y ya veremos cómo lo hacen.

Empiezan a votar ahora, a las 9 de la mañana, y estarán hasta las 20:30. Y veremos quién y por cuánto, quién y por cuánto gana, y si el que gane hoy tiene asegurado, pase lo que pase, el puesto de presidente en el Congreso de final de julio, que también le contaremos en este programa.