"Rajoy se ha quitado un peso de encima con los presupuestos mientras el PNV negocia con Bildu"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Me entra toda la alegría por saludarles en este día de hoy que hace 24 del mes de mayo, siendo un jueves. De suyo los jueves tienen el peligro del viernes. Está muy cerca pero aprovechemos las horas que nos queden por delante de la mejor manera posible porque no se espera una jornada de tormentas que empiezan en el oeste de la península y van hacia el centro, así que se salva el este, Baleares, Canarias, ciudades autónomas y tal y tal. Lo demás, tormentas de mayo. A mayo le quedan 4 días mal contados, 6 días estamos... Nos habremos metido camino del 40 de mayo, es decir, del 10 de junio, ese día en el que ya nos podremos quitar el sayo y todo lo que nos cuelgue.

Bueno, lo que se ha quitado Rajoy es un peso de encima. Un peso serio, muy serio. ¿Qué peso? Pues el peso de haber tenido que decidir si gobernaba con presupuestos antiguos o si convocaba elecciones o si la inestabilidad la toreaba buenamente sabiendo que, una vez moribundo, podía la oposición echarse al cuello con una y otra y otra y otra iniciativa que le hiciese muy difícil gobernar.

Pues, fíjese, lo que va de una cosa a la otra. Un Gobierno en aplastante minoría en la Cámara ha conseguido haciendo acuerdos aquí y allá, con este y con el otro, un este y un otro difíciles de casar, lograr una mayoría para aprobar unas cuentas públicas. Sobre todo para conseguir una estabilidad hasta el año 2020 si él quiere, si no quiere, no. Luego se lo podemos preguntar porque estaremos con él.

¿Qué hizo que el PNV votase finalmente que sí a los presupuestos? Pues que votar que no... Hombre, sí, hubiera sido una machada de prurito solidario con el nacionalismo catalán que está intervenido por el 155 y... Pero el PNV tiene dos almas. Y una de ellas es más práctica. Oye, si resulta que has negociado unos presupuestos, primero que te dan... Primero, el Gobierno ha sido generoso contigo con el cupo, que es lo que te tocaba y algo más. Segundo, te ha garantizado una serie de inversiones, por ejemplo, en materia ferroviaria, que son... Que ya las quisiéramos los de Almería o los de Granada o los de otros lugares. Y tercero, que además en estos presupuestos hay partidas especiales de inversiones que va a recibir el País Vasco por orden de varios cientos de millones de euros.

Tú puedes votar que no, pero te quedas sin todo eso. Y, además, si votas que sí, como de hecho hizo, le das un pellizquito a Albert Rivera que sabes que es un enemigo declarado del cupo. A ver, ser enemigo del cupo es como ser enemigo de la ley de la gravedad. El cupo está ahí, el concierto económico está ahí porque está en la Constitución. Toda la antigualla que ustedes quieran , pero está en la constitución. Otra cosa es que seas partidario de rebajar las aspiraciones de ese cupo que cada año son... Bueno, es decir, hay años en los que ya el Gobierno vasco no solo no da dinero a cambio de los servicios que presta el Estado en la comunidad, sino que es que encima recibe como va a ser el caso.

Bueno, pues de esta manera impide que haya elecciones en otoño, y Albert Rivera se las podía ver muy ufano y muy feliz pensado que podía obtener un buen resultado. Bueno, pues me quito de en medio con esto a Rivera también.

Claro, lo que pasa que yo tengo una clientela, yo tengo otra alma. Hombre, otra alma que me ha servido para lo que me ha servido. Y esa otra alma, mientras tanto la pongo a pactar con Bildu, es decir, con los herederos de ETA, pues en un nuevo estatuto vasco que incluya el derecho a decidir. Es decir, el pueblo vasco es una nación, Euskal Herria es un pueblo con identidad propia, y tal y que cual, y esto y lo otro. Supongo que ahí englobarán a Navarra y a los territorios franceses. Bueno, pues que empiecen por Francia, si no hay problema. El estado francés estará encantado de negociar estas cosas con el PNV.

Bueno, pues como les digo, a partir de ahora Rajoy respira con cierta tranquilidad, pero digo solo con cierta tranquilidad porque al PP cuando no le sale un Zaplana , un Ignacio González, el lío de Cristina Cifuentes... Sí, sí, todo lo que ustedes quieran. De gente que ya no está en el partido, pero que se asocia al partido. Cuando no está en esas, está con un nuevo desafío en Cataluña. El desafío en Cataluña ha sido y sigue siendo el mismo.

Quim Torra ahora no... Está estudiando... Ha aplazado la toma de consejeros. Esos consejeros que quiere nombrar, que están unos cuantos en la cárcel y otros fugados, para ver si encuentra una vía que le permita la publicación de ellos en el Diario Oficial que controla el Gobierno porque todavía tiene el 155 puesto allí.

Mientras, Puigfdemont... Pues Puigdemont estudia cómo asaltar definitivamente todo el Pdecat o incluso montar un nuevo partido. Ya los delirios de grandeza del personaje son extraordinarios. El mismo Puigdemont, pues que le ha mostrado todo su afecto al rapero Valtonyc. Este tío, es un tío que se llama José Miguel Arenas, que supuestamente es artista, cuyas letras... Pues pide la muerte de la Guardia Civil, celebra la de Carrero, quiere matar al Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenía que haber ingresado en prisión el Valtonyc porque está condenado a 3 años y medio de cárcel, pero se ha ido, ha huido a Bélgica. ¡Qué suerte tiene Bélgica, está recogiendo lo mejor de España!

Puigdemont ahora lo tienen cedido en comisión de servicio a Berlín y veremos cuánto tiempo va a durar allí, pero para que vean. ¡Qué cosas tiene la vida! Pues este ha huido, se ha ido a Bélgica y esperemos que pase una vida muy feliz en aquel territorio huido de la justicia.

Y luego del órdago de Pablo Iglesias a las bases, pues lo que les vengo contando toda la mañana. Eso no es que sea un referéndum trampa, eso es una pamema de legitimación que se ha montado el personaje después de que le hayan pillado con el carrito del helado. Entonces él dice que si la participación es baja, también se va. Una forma de trasladarle al electorado del partido una decisión que puede tomar él pero votar en este referéndum es un cachondeo, puede votar cualquiera. Y si puede votar cualquiera, también desde dentro se pueden manejar los datos como quieran. Así que, cuando ustedes empiecen a escuchar, ha tenido 17.000 a favor y... No hagan ni puñetero caso. Eso lo escribe Echeninga Dominga todo lo que da, y santas pascuas, así que... Pero, hombre... Pero la crisis después de esto seguirá ahondándose en Podemos. A partir de ahora, si él considera que ha ganado o se da por ganador a lo Maduro de este plebiscito, seguramente no tendrá piedad con nadie en el partido. Sobre todo, nadie que le haya cuestionado en estas horas.

Eduardo Zaplana fue trasladado ayer a Madrid para registrar su despacho. Ha pedido la puesta en libertad debido a la leucemia que padece pero la Fiscalía se ha opuesto.