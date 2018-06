¿Qué opina Herrera del fichaje de Lopetegui por el Real Madrid antes del Mundial?

El fútbol español quedó este martes sobresaltado por el fichaje de Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid. El anuncio, que no había sido adelantado por ningún medio de comunicación, sorprende especialmente por haberse hecho público apenas tres días antes del debut de España en el Mundial de Rusia. En su monólogo de este miércoles, Carlos Herrera no ha desaprovechado la oportunidad de comentar esta noticia. "¿Hay algún problema en que Lopetegui fiche por el Real Madrid? No, ninguno. Y es muy libre de fichar por el Madrid, y es muy libre el club blanco de contratar a Julen Lopetegui. Pero no lo hagan público tres días antes de debutar en un Mundial, que desestabiliza a toda la expedición y a la Federación", ha dicho. Para Herrera es obvio que hay un gran "cabreo" en la Federación Española con Lopetegui porque acababa de renovar para dirigir a la selección tras el Mundial.

El comunicador también ha tirado de historia del fútbol para poner en contexto esta noticia. "Esto ya pasó en la Eurocopa del 80 con Kubala, pero con alguna diferencia. Kubala llevaba once años al frente de la selección. Desde 1969. Y cuando iba a empezar la Eurocopa, aquella Eurocopa del 80 que perdimos con Inglaterra y con Bélgica y empatamos con Italia, Kubala dijo: 'Es mi última Eurocopa'. ¿Por qué? 'Pues porque mi contrato se acaba el mes que viene y nadie me ha dicho que vaya a renovar. Con lo cual, pues señores, pues yo me iré' Ya tenía seguramente firmado con el Barcelona que se iba a ir, pero él no lo dijo".

Herrera concluye que el anuncio del fichaje es "exhibicionismo contractual". "¡Qué cosas, ¿eh?! A tres días de empezar un Mundial", ha sentenciado.

ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE ESTE MIÉRCOLES DE CARLOS HERRERA