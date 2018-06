"El PSOE era una marca que estaba muerta y ahora mismo vuelve a cotizar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es viernes. Es 8 de junio del 2018. Es fin de semana, yo no tengo la culpa o estamos a la puerta del fin de semana. Hay gente a la que le gusta mucho el fin de semana. Se pone, además, como una moto. ¡Qué bien lo voy a pasar y tal! El fin de semana es una cosa así, un poquito malaje de... Bueno, da igual. Además, este este fin de semana... Digamos, al menos hoy, mañana puede que los cielos anden nubosos, el domingo ya la cosa se va abriendo, pero llega otra borrasca que va a cubrir la mitad, sino la mitad, va a barrer la península. Puede que se libre más o menos el Mediterráneo, pero el resto andar a cubierto a ratos, con lluvia a ratos, descubierto en otros, en fin... Y con las temperaturas algo más bajas. Algo más bajas.

Al igual que la temperatura política, que también, efectivamente, va a ir bajando. Esta semana anterior ha estado muy alta por ese nombramiento de ministros por goteo que con esa estrategia de marketing ha puesto en marcha Pedro Sánchez y su equipo de asesores, que no son malos, eh. Que no son malos. De hecho, hay uno que es muy bueno, que es Iván Redondo, que va a ser su jefe de Gabinete. Por lo tanto, la persona que está más cerca del presidente y una de las personas que más influye en un presidente de Gobierno.

Pero ahora ya se han apagado los flashes venimos diciendo esta mañana. Ahora ya... Bueno, todo este buen rollo “polite”, incluso de traspaso de carteras, sonrientes, de gente razonable que recoge la cartera de otra gente razonable, que demuestran que los mecanismos del Estado, de la Administración del Estado funcionan, pues todo eso se acaba y ahora ya hay que sentarse en un Consejo de Ministros. Es decir, ahora hay que ponerse a trabajar.

Es verdad que el marketing no cesa, y no cesa porque este es un Gobierno que en realidad es un cartel electoral. De hecho, este gobierno tiene la misión no tanto de gobernar porque... Bueno, de gobernar sí, pero no tanto de inventarse una forma nueva de Gobierno porque recibe una buena situación económica, los embalses llenos, la creación de empleo al alza... Hombre, si es muy torpe, pues lo fastidia y entonces hay que inventarse otra cosa. Pero si no lo hace, y ahí hay gente con la cabeza encima de los hombros, tiene una misión más que todo eso.

Y la misión es levantar una marca. Reconozcamos que era una marca que estaba muerta. La marca del PSOE. Y que ahora mismo cotiza, vuelve a cotizar. Simplemente con el nombramiento de un Gobierno razonable, como es este Gobierno que es lo que se ha venido o desde todas partes, está todo el mundo de acuerdo en señalar. Claro, por mucho que sea razonable, ahora tiene que ponerse a trabajar. Y tiene un serio problema más allá de que su misión sea establecer un ámbito en el que cuando sea rentable para su presidente, este pueda convocar elecciones. Y no tengan ustedes duda de que lo va a hacer cuando vean que las cosas funcionan. Si es mañana, mañana. Pero mientras tanto, hay que trabajar y la soledad, la soledad les va a perseguir cruelmente.

¿Qué soledad? La que da estar respaldado solo por 84 diputados. En frente va a tener a un grupo que no le va a pasar ni una, que va a ser el Grupo Popular. Ciudadanos tiene que recuperar también parte del espacio que ha perdido durante una semana en la que no hemos hablado de Ciudadanos. Y los que eran socios o los que auparon a Sánchez a la categoría de presidente del Gobierno, ahora le van a decir qué hay de lo mío. Es decir, negocie conmigo. Lo primero que le ha dicho Pablo Iglesias. Esto va a ser un calvario. O negocias conmigo o a ver como sacas las leyes adelante. Pues a lo mejor por decreto ley. Claro, pero no te puedes pasar la vida entera gobernando por decreto ley.

¿Y qué pactas con Podemos? Con un Gobierno que tienes, que más allá de gestos meramente cosméticos y de palabrería barata, es... No es un Gobierno de izquierda radical, es un Gobierno socialdemócrata lo más. Muy homologable, es decir, muchas decisiones que vaya a tomar este Gobierno no espantarán a votantes del PP o de Ciudadanos. Hombre, si se ponen a subir los impuestos como locos, con esa rapiña fiscal que ha caracterizado siempre a la izquierda, pues a lo mejor sí. Pero si no, bueno, dos o tres cositas de estas de memoria histórica y dos o tres cositas de igualdad.

Pero es que, además, la soledad también va a vivirla ahora frente al problema más grave que va a tener este gobierno, que sigue siendo la situación en Cataluña, de la que en las últimas horas nos habíamos o habíamos trascendido un tanto, pero sigue siendo Cataluña porque al frente del gobierno de la Generalidad de Cataluña, que es verdad, ha establecido un Gobierno autonómico, ajustado a ley y ajustado a lo que dice el Estatuto, al frente de ese Gobierno hay un chalado, un iluminado que anda en las cosas en las que anda, diciendo por ahí que sí, que ellos no, no, no, la dependencia y la República no renunciamos, etcétera, etcétera. Y pone pancartas, los presos políticos y... Luego es verdad que a la hora de los hechos recurre al Constitucional para recuperar una serie de leyes que en virtud del 155 le fueron anuladas. Es decir, que se acoge al magisterio del Constitucional, a la autoridad del Constitucional. Bien está. Pero con ese tío hay que negociar, hay que hablar, hay que...

¿Y qué negocias con este? Hoy en el Consejo de Ministros dicen: “Se va a tratar este asunto, cómo acercarnos, cómo recuperar el diálogo y la negociación”. ¿Qué vas a negociar con Quim Torra? ¿Qué puedes negociar con este chalado? Hombre, recibirle le vas a tener que recibir. Eres el presidente del Gobierno, es el presidente de una comunidad no menuda precisamente, está ajustado a ley, pues tendrá que recibirle. A ver qué te dice. Yo que sé. Igual te viene diciendo que ya todo se ha acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Es altamente improbable, pero le vas a tener que recibir.

¿Hoy? Pues Maritxell Batet, que es el alma federalista del PSC, para entendernos, dice: “No, pues hay que, efectivamente, recuperar la palabra, prioridad, escuchar, dialogar y consensuar”. ¿Pero qué vas a consensuar, Meritxell, que tú conoces a este tío? ¿Qué vas a consensuar con él? Que hay que hablar, es indudable. Sí claro, pues sí.

Pero, miren, Inés arrimadas, en esta ronda que dice Quim Torra que va a realizar contactos con los líderes parlamentarios, ha dicho que ella no va a la Generalidad si no quitan la pancarta esa de los presos políticos. Pero con un... Con dos... Con dos. Ha dicho que no va. Miquel Iceta si va a ir, pero ella no va a ir. Bueno, vamos a ver qué se puede hablar con este individuo. De qué se puede hablar ante un desafío, Borrell ayer lo decía, que sigue siendo el mayor problema al que puede enfrentarse un país, que es el de la integridad territorial.