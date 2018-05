"¿Por qué la detención de Zaplana no ha causado sorpresa entre quienes estaban a su alrededor?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es miércoles. Es 23 de mayo. Es un día en el que... Hombre, alguna tormenta suelta queda por ahí, desde luego en la cosa climatológica. Hay tormentas en la política que no cesan con rayos y truenos. Hay tormentas de las que algunos tienen razón para lamentarse. Pero, ¿por qué? Porque todo con esta sucesión de tiempo nos pasa.

¿Hay gente que todavía piensa seguir votando al Partido Popular?, se preguntan hoy algunos. Claro, verán ustedes el viernes cuando llegue la sentencia de la Gürtel. Ayer, cuando ya se habían calmado un poco las aguas en la Comunidad de Madrid, llegó la detención de Eduardo Zaplana, que tengo la sensación de que no ha causado demasiada sorpresa en aquellos que estaban cerca, alrededor o conocían a Zaplana.

No porque Zaplana, o valore yo o crea yo que Zaplana se lo merezca. No, ni mucho menos, sino porque existía siempre una sospecha sobrevolando la cabeza del que fuera ministro de Aznar. Siempre bordeaba esos filos y siempre de esas sospechas salía más o menos indemne. Es decir, no le había tocado la justicia. Oiga, el caso Naseiro, caso Terra Mítica, haber estado grabado en conversaciones en la Gürtel, en la Púnica o en la Lezo y, finalmente, finalmente ayer la Guardia Civil, en virtud de una investigación que corrobora la Fiscalía Anticorrupción y que hace que un juzgado de instrucción lo detenga, ordene su retención, le detuvo, y le detuvo para ir al chalet, investigar, abrir puertas y ventanas y cajones y trampillas.

¿Para ver qué encuentran acerca de qué? Pues acerca de lo que sospecha la Fiscalía que cometió Zaplana, que hay que demostrar porque hay que recordar que sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario. Que cuando fue presidente de la Generalidad promovió, consistió, aprobó o firmó una serie de concesiones administrativas a cambio de las cuales habría recibido un dinero entre 10 y 20 millones de “leuros”. Hay quien habla de 10, hay quien habla de 20. Dinero que trasladó, según esta investigación, y según esta suposición de la Fiscalía Anticorrupción, a paraísos fiscales donde estuvieron entretenidos, ocultos a nombres de terceros y después de blanqueados vueltos a España. Se hablaba de parques eólicos, de ITV... En fin, es lo que sospecha la Guardia Civil. Bien, veremos qué hay de cierto en todo ello.

Pero en el caso de Zaplana ha sido de una rapidez la reacción de todos que a veces uno piensa, ¿es que estabais esperando que ocurriera algo así? Porque, oiga, el PP le ha suspendido de militancia de forma cautelar a pesar de que Zaplana llevara 10 años retirado de la política. Telefónica, en Telefónica trabajaba en el área de Asuntos Públicos, ha tardado 3 horas en quitárselo de encima, romper la relación laboral. Y me parece que algo parecido pasará en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde también parece que le aconsejaron. Esta es la panorámica ahora mismo y volvemos a esa pregunta. Oiga, los votantes del PP, del Partido Popular, desde luego si siguen votando al Partido Popular y la expectativa de voto no es menor, a pesar de que no sea mayoritaria, demuestran una fidelidad a ese partido a prueba de bomba.

También es verdad que el gobierno de este partido es el que ha endurecido los casos, precisamente legislativamente hablando, para que casos de corrupción como el que supuestamente podría protagonizar Eduardo Zaplana, que ya les digo, una cosa es el informe de la UCO y la investigación de la UCO y después el desarrollo de las cosas, que ya veremos por dónde va.

Bueno, ¿hay algo nuevo en relación a ese gobierno que quiere organizar Quim Torra? Pues dice que sí, que sigue insistiendo en tener a Rull y Turull, que son consejeros presos en ese gobierno. Y el juez Llarena ha denegado permiso para que tomen posesión como consejeros, con lo cual volvemos a lo de siempre. Estamos donde estábamos. Otra de las cosas que dice Quim Torra es que los viajes que realice a Berlín a ver a Carles Puigdemont se van a pagar con dinero público porque va a viajar como presidente de la Generalidad.

Y mientras tanto, en esta escalada permanente de yo pongo la cruz, yo la quito, yo pongo un lazo amarillo, yo la quito, etcétera, etcétera, los Comités de Defensa de la República, estos que quieren hacer efectiva la República catalana “per collons”, si sí o sí no, han llamado de nuevo a la movilización permanente en las calles. Es muy entretenido estar en Cataluña, en algunas zonas de Cataluña.

Y luego la incertidumbre de hoy, porque hoy el pleno del Congreso vota la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que está pendiente de la duda existencial del PNV, que no va a desvelar hasta el último minuto y que responde entre otras cosas a tensiones internas porque los más duros, los Egibar y compañía, dicen que bajo ningún concepto hay que apoyar, hay que apoyar esos presupuestos porque a quién hay que apoyar es a Puigdemont y a los demás y a los fugados y a los que están en la cárcel y a los que han practicado la rebelión. Pero hay otro sector del PNV que piensa: “Hombre, con el chollo que hemos conseguido con estos presupuestos, con la medallita que nos hemos puesto con las pensiones para los jubilados, con el dinero añadido, además del concierto económico y el cupo, etcétera etcétera, que ya de por sí nosotros nos llevamos, cómo vamos a prescindir de eso. Y en esa diatriba están. Si sale que sí, pues... Hombre, es un respiro para el Gobierno. Si sale que no, le complica mucho los dos próximos años.

Bueno, ¿y qué pasa con el chalet, el famoso chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero? Pues que ahí sigue. Ha dado detalles de la hipoteca que va a pagar. Lo más interesante es que dice que han contratado con ese banco porque estudiaron seriamente qué banco no había hecho desahucios y tenía sensibilidad para con los más pobres de la tierra y le salía la caja donde, por cierto, guardan el dinero. Y, bueno, resulta, dice 'OKdiario' que la consulta es un cachondeo, que periodistas de 'OKdiario' han votado hasta 8 veces cada uno en esta cosa, en esta consulta, en esta consulta a las bases de Podemos para ver si siguen o no siguen. Los críticos a la consulta están optando por la abstención como forma de protesta.