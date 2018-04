Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es miércoles 25 de abril del 2018. Los embalses bien, las lluvias también, chubascos y tormentas fuertes en puntos de Almería, Granada, Ceuta, Melilla, nubes en Baleares, también Cantábrico. Y empieza a hacer cierta sensación de borrorno en algunos lugares porque el calor empieza a apretar. Bienvenido sea.

Bienvenidas sean las informaciones de hoy. Son varias, muy entretenidas algunas de ellas. Fíjense, ahora se cumplen 20 años del desastre de la Mina de Aznalcóllar. Aquel desastre medioambiental que consistió en que se rompió el muro de contención de una mina de metales pesados de una empresa sueca Boliden, y todo ello se vertió a la corriente del Guardamar, alcanzó los limites del Doñana...

Ahí hay un cierto debate porque hay algunos que afirman que entró en Doñana, que, en fin, hizo su daño.... Otros que no tanto. Pero lo cierto es que la mina va a reabrir en el 2019. Es una mina necesaria, eso es indudable, pero tendrá que abrir con todas las garantías, ¿no? La Mina de los Frailes. Algún técnico avisó antes de que podía procederse a esa rotura. Ha costado 200 millones de euros la recuperación, que ha sido buena, se ha hecho un corredor verde en el Guardamar realmente interesante. La empresa sueca se hizo la sueca. No ha pagado ni un euro. Echó la culpa a la empresa constructora y ahí están todavía intentando recuperar el gran trabajo de limpieza de metales pesados que se realizó en Aznalcóllar.

Otro protagonista del día es Pedro Pacheco, el exalcalde de Jerez, el que dijo que la justicia era un cachondeo y parece que eso le ha pesado como una losa, que se ha pegado en la cárcel desde el 2014 y ha conseguido el tercer grado por contratar a dos obviando algunos concursos elementales para su ayuntamiento.

Luego el caso autobuses. Son casos menores todos ellos. Pero ha sufrido más que una venganza por parte de la dirección de la cárcel Puerto 3. Por tener un crucifijo de madera, por ejemplo, que como todo el mundo sabe es un arma de destrucción masiva, ¿no? Pero bienvenida sea la libertad.

Ayer en el Congreso se habló de esas cosas que afectan a las personas. Es decir, más allá de postureos ayer se tomó una iniciativa... Fíjense, eh, por parte del Pdecat, que ha salido adelante a pesar de la oposición del Psoe y de Podemos, que es la de aligerar los procedimientos para recuperar las viviendas ocupadas. No la de los bancos, que parece que es que los bancos no tengan derecho a tener viviendas, promociones y que se puedan ocupar. Pero bueno sí, al menos, las particulares.

Usted sabe que este es el país paraíso del okupa. Literalmente el paraíso del okupa. Es una atentado al derecho de la propiedad. Usted llega a su casa y ha visto que alguien ha cambiado la cerradura y se ha quedado dentro. Pue santígüese. Rece lo que sepa porque va a estar unos cuantos meses, si no años, para que finalmente el procedimiento permita echar ese tío de ahí.

Bueno, en Europa, en cualquier lugar de Europa, menos en Portugal, al tío que le ocupa a usted la vivienda se le cae el pelo. Pero sobre todo lo más importante, que se le cae rápido. Aquí como había una aberrante connivencia de los partidos políticos, haciéndose los guapos con los ocupas, pues... Oiga, había hasta mafias que ocupaban viviendas ocupadas siendo delito para el Código Penal la ocupación, pero siendo el proceso absolutamente infernal.

Bueno, con esta reforma de los procedimientos... Hombre, parece que se intenta en poco tiempo que usted pueda recuperar en poco tiempo lo que es suyo, porque es suyo. Se ha opuesto Podemos, ya sabemos por qué. Vamos, el okupa para ellos es un héroe. Peor también se ha opuesto el Psoe que debe ser que le entra a veces el picor de estas cosas y la comprensión con la ocupación de la propiedad privada, ¿no?

Es uno de los asuntos del día junto con el pleno ordinario que celebra el parlamento catalán en el que se va a poder votar por parte del exconsejero huido a Bruselas Antoni Comín. La Mesa aceptó el voto delegado. Lo que hay que preguntarse es para qué. Dicen, para desbloquear la situación, para elegir a un presidente elegible. Bueno, ya veremos si eso lo permite Junts per Car per Fricandó, Puigdemont y compañía.

Digamos que si ese voto sirve para cambiar la ley de presidencia, para que eso permita a su manera el voto de Puigdemont y la elección de Puigdemont, entonces hay que recurrir al Constitucional. El Gobierno no sé yo si se fía mucho de que esta norma llevada al Constitucional tenga mucho efecto. El problema no está en la delegación de voto, el problema está en lo que se haga con ese voto de Comín.

Esquerra está como loca, Comín es de Esquerra, para cerrar esta situación, elegir a quien sea ya, al primero que pase por allí y pueda ser presidente y se desbloquee la situación. ¿Cómo recurrirán los grupos, si es que recurren, y cómo va a esperar el Gobierno a ver qué se hace con el voto del señor Comín? Hay bastante controversia en este asunto.

Luego hay otras noticias del día. Una de ellas la venía contando en exclusiva este programa, esta cadena. Ha podido la cadena Cope conocer la circular que ETA ha enviado a los propios más simpatizantes en el que reconoce que la celebre conferencia de Aiete, que era ese proceso en el que querían involucrar a los paniaguados de siempre, a algún papanatas de ahí y a estos observadores internacionales que se alquilan a módico precio para anunciar el fin de la lucha armada, como dicen ellos, etcétera, etcétera. Eso fue un intento de dar un "fin ordenado, razonable y constructivo", dicen ellos, pero por desgracia no tuvo recorrido la declaración de Aiete.

Y es interesante porque aquí reconocen que los "Estados de España y de Francia transformaron en imposible esos deseos", como dicen ellos, de los ciudadanos vascos desde el mismo principio. Es decir, fueron los Gobiernos de España y Francia quienes bloquearon esa posibilidad. Además de ello, también reconocen que durante estos últimos años, durante bastantes años, se han hecho esfuerzos para encaminar el conflicto político desde la vía de la razón. Hacer comentarios de texto sobre comunicados de ETA, en fin, conduce a la melancolía.

Es interesante esta línea, la que dice: “Se han iniciado sesiones formales de negociación” Lo sabíamos. “Se han llevado a cabo entrevistas secretas”. Lo sabíamos. “Pero no hemos sido capaces de llegar a acuerdos ni entre ETA y los Gobiernos, ni entre los agentes vascos”. Eso sí, dice: “De cualquier forma, ETA reconoce el sufrimiento que ha causado como consecuencia de su lucha, bla, bla, bla, bla, bla”.

Luego está el caso del niño Alfie. Dirán ustedes:“Bueno, es el caso de un niño en el Reino Unido”. No, no, no. Oigan, invita a varias reflexiones el caso de este chiquillo. Es un chiquillo conectado a un aparado que le mantenía con vida. Finalmente, consiguieron los padres que se le desconectara. Por esa enfermedad neurodegenerativa no parecía que tenía solución, pero ha sido desconectado y resulta que el niño sigue vivo y respira. Los padres han pedido... Hombre, pues que le den oxígeno y agua. Los padres quieren llevárselo a Italia donde el Gobierno italiano hasta le ha dado la nacionalidad al niño. Tiene un avión medicalizado porque creen que en Italia puede salvar la vida o, al menos, estudiar si mejora en algo su situación.

Pues un juez ha denegado la petición de los padres para que el pequeño sea traslñadado a un hospital de Roma. Es absolutamente estupefaciente. Un juez... Esto pasa en Gran Bretaña y en más lugares, supongo. Una decisión aberrante en la que un juez decide dónde y cómo tiene que morir un niño. Es decir, juega a ser Dios como dice hoy Álvaro Martínez en ABC para disponer de la vida y decidir sobre la vida y la muerte de un chiquillo. Algún medico también esta así, eh. Dicen: “Es que la situación es irreversible, continuar con el tratamiento sería cruel". Bueno, ¿pero eso lo tiene que decidir un juez? Los padres del niño que han visto cómo sigue respirando. Es absolutamente estupefaciente. Aterrador casi, casi diría yo.