"El PNV, Bildu y Podemos son los espectadores de lujo del teatrillo que ha montado ETA"

Es viernes 4 de mayo. Hoy el día tiene varias citas informativas encabezadas por el nuevo paso, el nuevo escalón de esa continuada escalera de comunicados de ETA cara a acaparar la atención de los medios de comunicación, uno detrás de otro, perfectamente secuenciados, en el momento de su disolución, que quieren vender como un acto de buena voluntad de la banda cuando todos sabemos que no ha sido así.

Es el insufrible cinismo de la banda terrorista, la insufrible suficiencia de esta cuadrilla de asesinos la que hace que de nuevo este comunicado, idéntico a los anteriores, con algunas particularidades, resulte absolutamente estomagante. De arcada en arcada hasta el vomito final porque, de nuevo, después del comunicado de perdón de la carta que les adelantó este programa, de las palabras de antes de ayer, ayer otro comunicado infame en el que lo que hace de verdad ETA es anunciar otra mutación para ver de qué manera sigue viva, aunque sea en la memoria de algunos y aunque sea en los planes de continuidad a través de medios políticos o vaya usted a saber cuáles son, en los próximos años. Ha sido una entrega por fascículos para pedir perdón solo a algunas víctimas, para justificar su existencia y los crímenes que, además, han venido realizando a lo largo de estos años desde los años 60 en toda España. Es muy significativo, además, que se haya utilizado para leerlo dos voces en off , dos de los más sanguinarios. El asesino jefe, Josu Ternera, y el que una vez más y no me cansaré de recordar, estuvo sentado en el Parlamento vasco, y el PNV lo hizo miembro de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. Nunca la infamia en un parlamento democrático llegó más lejos.

Cuando le preguntaba yo a un importante miembro de ese partido en aquellos años, me decía: “Es que es bueno que esté en esa comisión para que así se den cuenta de lo que han supuesto sus acciones”. No decía sus crímenes, eh. Sus acciones durante todos esos años. Bueno, pues, Josu Ternera, el hombre que ordenaba asesinatos de una crueldad sin límites, el privilegiado, exiliado, desaparecido en algún lugar o en algún país a la búsqueda de las fuerzas de seguridad del Estado, estaba acompañado por Soledad Iparraguirre Anboto, que lo leyó en vascuence.

¿Y qué decía ese comunicado? Bueno, miren, vuelvo a decirles lo mismo que en los días anteriores. Hacer comunicados de texto de los comunicados de ETA es una labor profundamente estéril porque están preñados del cinismo más absoluto, de falta de arrepentimiento y de una intención de marketing político, personal, que una serie de criminales que resulta estomagante.

¿Qué esperaba ETA? ¿Qué creía? ¿Qué creían ustedes que iba a hacer ETA? Pues, miren, ETA ha hecho lo que no tenía más remedio que hacer gracias a la acción del Estado de Derecho, de la democracia, de las fuerzas de seguridad del Estado y de la acción política muy concreta en un momento determinado que fue ilegalizar a toda esta panda y a su rama civil, a su rama política que era Batasuna. Acabar con la financiación de la banda, estrangularles. La falta de apoyo internacional y, finalmente, el hecho de que el terrorismo internacional evidenciara que no había ninguna diferencia entre los que ponían bombas en los trenes del 11-M y los que asesinaban con tiros en la nuca a inocentes en número de cerca de 900. Por cierto, más de 300 de los cuales son crímenes que todavía están por dilucidar.

Ahora mismo, miren, ETA no ha conseguido ni el socialismo leninista que tenia pensado para su territorio, ni la independencia, ni la anexión de Navarra. Evidentemente, han fracasado, claro. Han fracasado gracias a que, a pesar de una serie de colección de cretinos y de tontos útiles, finalmente la firmeza del Estado de Derecho ha sido inexpugnable.Y han montado este numerito para disimular ese fracaso. Sin más.

ETA pretende ahora que sus pistoleros hagan política activa. Para empezar lo que llaman una activación popular. Es decir, pretende iniciar la versión vasca del proceso catalán basada en la protección de su legado. Del legado de ETA que ya conocemos todos cuál ha sido. Este último comunicado, previo a la sesión formal, teatral, de mañana en el sur de Francia, es un comunicado que solamente recoge mentiras y, por supuesto, no recoge ni perdón ni colaboración, ni arrepentimiento. Es más, se desliza, se destila un viscoso orgullo por haber matado a tanta gente. Ya les digo, de arcada en arcada hasta el vómito final.

Eso si, vamos a ver cómo reacciona este apasionante mundo de los tontos útiles, esa lista inagotable de tontos útiles que, además, se va regenerando día por día. Siempre habrá un tonto útil que haga el caldo a estos comunicados creyendo que alguna compensación habrá que dar antes o después a una banda que nos hace el inmenso favor de dejarnos de matar y se disuelve como un azucarillo voluntariamente. Ni se disuelve voluntariamente ni nos ha dejado de matar gracias a su buen corazón. Nos ha dejado de matar porque se lo hemos puesto imposible. Porque no puede seguir matando. Quedan unos cuantos necios asesinos deambulando por ahí, por el sur de Francia, malviviendo, buscándose la vida, desnortados absolutamnete y, luego, mucha gente en la cárcel.

Claro, por eso hago referencia a los tontos útiles. Tengo que referirme a los que de alguna manera velada, dando muchos circunloquios, mucha vuelta, mucho adorno, mucha tontería, empiezan a deslizar la idea de que, "hombre, habría que tener algún tipo de atención con ellos para, sobre todo, evitar la victimización de ese mundo".

Este es un viejo argumento que se ha venido utilizando durante muchos años. Ahora el último que lo ha utilizado ha sido Patxi López, el líder de los socialistas vascos que llegó a ser lendakari gracias a los votos del PP, por cierto. Le dio muchas vueltas, eh. Puso muchos matices pero, al final... Hombre, aseguró que una nueva situación parece razonable. Una nueva política penitenciaria porque hoy solo sirve para la victimización de ese mundo y con eso no conseguimos absolutamente nada. El primer carnet de tonto útil va a haber que dárselo a él. ¿Qué es eso de la victimización? Es decir, para evitar que un asesino se victimice y se haga la víctima, pues vamos a darle alguna prebenda por el hecho de que nos hayan dejado de matar.

Y luego, por demás, en la lista de tontos útiles, pero si me apuran, con algo más de maldad, con bastante más maldad, mañana van a participar en ese teatrillo, en ese teatrillo al sur de Francia en el que habrá, pues, alguno de estos mediadores trincones que viven de ese cuento perfecto, y, por supuesto, alguno de los portavoces de la banda -no será Josu Ternera, claro-, en ese acto, en ese teatrillo en el que dirán que se disuelven y entregarán un par de pistolas o vaya usted a saber sómo lo habrán pensado, allí estarán como espectadores de lujo, el PNV, Bildu, que han circulado por carreteras paralelas a las que ha circulado ETA, unos más distantes que otros, y, como no, Podemos. Quizás porque Podemos se siente a gusto con esta gentuza o asistiendo, visualizando el final edulcorado de toda esta gentuza. Falta por confirmar que esté la UGT como advirtió que pudiera estar. No habrá suficiente basura para romper carnets de UGT si eso es así. Allá ellos, cada uno se busca la vida como quiere.