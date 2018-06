"Mientras todos estaban en Valencia en la fiesta de la solidaridad, llegaban otros dos 'aquarios' a Andalucía"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Por fin es lunes. Lunes. Lunes. Lunes de tiempo estable. Calor donde normalmente hace calor. En fin, esas cosas de... Ya el verano inevitable. El verano inevitable, por cierto, ha llenado playas en todas partes. Aquí, allá, acullá. Y llena las costas de pateras. Se combinan varias cosas: un vecino desleal que, además, pone la mano en cazo, el buen tiempo, la mar no demasiado inquieta... Inevitablemente eso quiere decir que en las costas del sur de España llegan los acuarios.

Porque ayer llegó el Aquarius, el Aquarius con 630 seres humanos a bordo después de una auténtica epopeya por el Mediterráneo. Y llegó el Aquarius con todo el festival que era, por otra parte, todo el exhibicionismo y toda la propaganda humanitaria que, por otra parte, se daba por descontada. Políticos abrazándose, más periodistas que inmigrantes y, a la par, llegaban otros dos 'aquarios' en forma de pateras, liberados y dejados y empujados por Marruecos al Estrecho, a las costas de Andalucía. Ahí solo estaba la Guardia Civil y la Cruz Roja. No estaba el padre Ángel. No había nadie. Todos estaban en el puerto de Valencia en la gran fiesta de la solidaridad.

Bueno, pues la gran fiesta de la solidaridad ha dejado, de momento... Hombre, la satisfacción de saber que 630 personas que podían haber fallecido no lo han hecho. La mayoría africanos que sufrían patologías más o menos esperadas, pero que venían en dos barcos después de haber sido recogidos de varias lanchas con 123 menores.

Pero es que de esos 123 menores, 123 menores, 60 venían solos, sin acompañantes. Échenle ustedes un vistazo a eso. Desde su aldea o su ciudad o lo que sea, en un país del África profunda, cruzando medio continente, montándose en una lancha, yendo a parar a un barco y, finalmente, a una ciudad como Valencia donde felizmente le esperan y se les va a aplicar un dispositivo especial. Niños que probablemente han perdido a su familia en el camino o que salieron solos.

La operación fue bautizada como “Esperanza Mediterránea”. Tiene varios componentes esta operación independientemente de salvar las vidas. El componente político, es decir, la operación que quiere Pedro Sánchez le sitúe en el eje del debate europeo. Es una forma de entrar a lo grande en la primera reunión europea. La segunda, el efecto de llamada. Y la tercera, el destino final de estas personas.

La mayoría quieren irse a Francia. Bueno, la mayoría... Desde luego, muchos porque son de países francófonos. Y a los otros hay que estudiar si es o no su historia adaptable a ser refugiado o tener asilo o, a lo mejor, a ser devuelto. Sería difícilmente... Hagan ustedes apuestas, ninguno de los 630 va a ser devuelto. Como seguramente de los mil y pico que han llegado a Andalucía donde, como les digo, no estaba la ministra de Sanidad, no estaban el ministro de Fomento en toda la propaganda humanitaria posible. No, no. No había nadie.

Y donde... Oiga, en Almería un centenar de inmigrantes ha tenido que ser puestos en libertad por falta de sitio para alojarles. Les han preparado autobuses para ir a Barcelona y a San Sebastián. Los puertos de Motril, de Tarifa... Ayer desaparecieron 43 inmigrantes en el Mar de Alborán, y lo que se teme es que se hayan muerto ahogados. ¿Qué les voy a contar de todo esto? Si quieren luego hacemos bastantes reflexiones a cuenta del Aquarius y su circunstancia.

Dos cuestiones más. Ya saben ustedes que un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria para hacer leyes, lo que hace son gestos. Hombre, y desde luego si ese Gobierno es del PSOE que son expertos en los gestos, en la gestualidad, dentro de esta epidemia demagógica en la que vivimos en este tiempo, mejor que mejor.

¿Qué territorio es ese perfecto? El de la Memoria Histórica. ¡Qué menudo término Memoria Histórica! Bueno, el invento que tuvo Rodríguez Zapatero, que es una forma de revitalizar permanentemente el “guerracivilismo”. Vivir del “guerracivilismo”. Y este Gobierno lleva el mismo camino corregido y aumentado. Van a reescribir una historia, ya se encarga de eso de la ministra de Justicia, que ya me dirán quién es para escribir la historia. Y, además, esa historia impuesta, el que la discuta que se prepare. Porque estos son profesionales de la confrontación.

Ahora el asunto es Franco y el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, por cierto, es una iglesia que pertenece, que está avalada por una congregación. Y los huesos de Franco son de su familia que, a buen seguro, preferirá llevárselos. No lo sé. Y en ese caso, ¿qué vamos a decirle? El caso es que el vicio de mirar al pasado y reconocer solamente una parte de las víctimas, mantener las dos Españas, se consigue manteniendo a Franco vivo. Y estos son especialistas en... Franco, que se murió hace 45 años, que no le importa absolutamente a nadie. Le importa a estos. Porque con Franco vivo, ellos pueden vivir mucho mejor del cuento. Prepárese porque nos depararán grandes, grandes momentos.

Y, después, ¿se está cociendo algo en Cataluña o no? ¿Por qué se lo digo? Porque las últimas declaraciones de miembros del Gobierno de Quim Jong-Torra o de presos como Jordi Turull apuntan a una cierta distensión. Por lo menos, a un cambio de estrategia consistente en: “Vamos a buscar la independencia pero, hombre, con un poco más de paciencia. Sin choques frontales”. Porque en los choques frontales ya se ha visto quién sale más perjudicado, si no pregunten en las cárceles.

Esto coincide con los comentarios de dirigentes del PSC a favor del acercamiento a cárceles catalanas de soberanistas presos. Esta mañana se lo podremos preguntar a Miquel Iceta que podría estar, dicen, podría estar negociando con Sánchez la condonación de parte de la deuda de Cataluña, que es algo que va a sentar muy bien, va a gustar muchísimo a las demás comunidades y, sobre todo, a aquellas que han hecho los deberes debidamente. Lo van a celebrar, ¡bua...! Van a abrir botellas de cava y... Por un tubo.