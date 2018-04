Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es martes. Es 24 de abril. Hay tormentas, eh, aún en Ceuta, en Melilla, buena parte de Andalucía, en Canarias. Y en el resto del país, días agradables, temperaturas agradables: sol, cielos despejados y esas cosas.

Miren, hoy manejamos una información que tiene que ver con la Fiscalía y un juzgado de instrucción a cuenta de los hechos ocurridos en un colegio público de San Andrés de la Barca, un instituto llamado El Palau, en el que se da la circunstancia que es vecino a un cuartel de la Guardia Civil. Los guardias civiles tiene estas cosas. Tienen niños y los envían a los colegios. E iban a ese colegio. El día siguiente del referéndum del 1 de octubre, profesores de ese colegio señalaron claramente a esos niños hijos de guardia civil. Exactamente, diciéndoles: “¿Estás contento con lo que hizo tu padre ayer? Los agentes de la Guardia Civil son animales, bestias, perros rabiosos, solo saben dar palos y el que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase, los demás vámonos al patio a hacer un debate”.

Claro, que a ti te digan: “¿Tú eres hijo de guardia civil? ¿Quién es hijo de guardia civil? Levanta la mano”. Y, ahora, gánete el favor de todos los demás con auténticos fanáticos, con profesionales del odio vestidos de profesores de instituto. Van a ser juzgados, claro.

Estos tíos no pueden, estos tíos y estas tías, no pueden seguir dando clase. No es posible que la educación esté reservada a unos tipos infames, de conductas delictivas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños. Que son profesionales del odio y que luego, además, son unos cobardes porque se sientan delante del fiscal y dicen: “No, no. Yo no era. Eran los niños que querían un debate. No, no, no. A mí no me mire. No, no, es...”. Sería bueno preguntarnos cuál es el rendimiento de esos niños ahora.

Dirán ustedes, con lo que acusa la Fiscalía, si estos tíos y estas tías pueden seguir dando clase o tienen que dedicarse... En fin, que los recoja el Òmnium Cultural, el pesebre este que tiene montado entre la Asamblea, el Òmnium..., y que les de un sueldo. Pero no pueden seguir atentando contra los derechos de los niños. Claro, es que son niños de guardias civiles. Entonces, esto, para estos individuos esto cambia entonces mucho.