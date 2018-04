"¿Los niños asesinados por ETA eran de la parte conflicto o de la parte error?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Es 23 de abril, pero sobre todo es lunes. La felicidad de un lunes a las 08:00 de la mañana, las 07:00 en Canarias. El día de San Jorge a los ingleses que nos estén escuchando, enhorabuena porque es el patrón, pero también a los castellano-leoneses y a los aragoneses que tienen su día feriado y a los seguidores de la tradición del libro y de la rosa. Un lío con la rosa en Cataluña. Esta vez porque los independentistas quieren que se repartan amarillas. Otros apuestan por las blancas. Dicen los roseros, que son los que hacen rosas, que esto... En fin, vamos a ver que lio tienen hoy con ello, que se va a vender menos, creen ellos en esta festividad del Día de San Jordi en Cataluña.

Bueno, vamos a ver... Tiempo primaveral más o menos. En Valladolid creo que ayer por la tarde cayó lo más grande. En el oeste de Andalucía también las tormentas han sido de grandes cargas eléctricas y hoy podrían continuar. Y los escenarios, varios escenarios, pues miren, todavía queda o colea el comunicado del jueves por la noche de ETA pidiendo supuestamente perdón a medias y a unos cuantos. Continúa la polémica acerca del calendario electoral en Cataluña. El reloj sigue corriendo y si no encuentran a uno que pueda ser presidente habrá nuevas elecciones. ¡Qué le vamos a hacer! La gente del PNV se está pensando lo de los presupuestos. De momento ha retirado la enmienda a la totalidad. Y Nicaragua es un escenario internacional de primer orden ahora mismo porque las protestas contra el gobierno han dejado por el momento 30 muertos, más de un centenar de heridos, muchos daños materiales, y qué quieren que les cuente de este desastre.

Miren, Nicaragua es un desastre. Es un desastre de gente admirable. Los nicas son gente admirable pero, oiga, es el segundo país más pobre de Hispanoamérica después de Haiti. Es un país que ha estado condenado desde que se hizo independiente, a que la mistad de su tiempo, 73 años como país independiente, lo hayan gobernado 5 tíos. 5 dictadores. El que más, por cierto, el último, que es el que está ahora, Daniel Ortega. Y ustedes me dirán, no, pero si Daniel Ortega era un guerrillero, gracias al Régimen Sandinista adquirieron la libertad Nicaragua.

Vamos a ver, queridos niños, Nicaragua era un país controlado por una dinastía, que eran los Somoza, que eran unos ladrones y criminales de primer orden, y, efectivamente, contra el último, Anastasio Somoza Debayle, se erigió el frente sandinista en lucha revolucionaria. No Daniel Ortega, eh.Ese estaba en Costa Rica. Eran Tomás Borge y el comandande Cero y Humberto Ortega si andaba por ahí. Bueno, quién no iba a e estar con el frente sandinista en aquel momento. Contra Somoza. Somoza huyó a Paraguay de Stroessner que le dio acogimiento y a llí un comando sandinista lo mató al poco, al año y pico de...

En fin, una emboscada. Vaciar los cargadores de varios subfusiles y empezaron a gobernar con este Daniel Ortega que tiene hasta un historial de abusos sexuales a menores. Lógicamente montó una réplica de Cuba con clientelismo debido que pagaba Venezuela, mientras Venezuela podía pagar, que cuando dejó de pagar Venezuela pues se fue al traste todo. Solamente empezó a recuperarse el país cuando gobernó Violeta Chamorro, que ganó las elecciones y después las perdió. Y volvieron estos. Y este se ha convertido en un dictador que tiene colocada a toda la familia. Como todos los sátrapas del frente sandinista se ha enriquecido, tiene a su mujer nombrada vicepresidenta del Gobierno y es ya presidente perpetuo. Se va eligiendo cuando él quiere con un control absoluto del poder. Hombre, se ha montado lo que se ha montado y ahora ha tenido que... Después de 30 muertos, cancelar las reformas de la seguridad social que son las que han desatado todo esto. Ha dicho: “Como ya no me da dinero Venezuela, pagarlo todo vosotros”. Y le han dicho los nicas: “No lo robes tú”. Bueno, en fin...

Después de.... El fin de semana nos ha dejado varias fotografías. La de Pedro Sánchez en Alemania es interesante, en el Congreso del SPD, donde ha ido a hacer pedagogía y ha dicho cosas sensatas y estimables como por ejemplo que España es una democracia plena, que las aspiraciones independentistas son una amenaza para toda Europa, que es la manera de que todos estos lo entiendan. Toda esta colección de majaderos que hay por ahí por Europa haciendo el papanatas y dudando de la democracia española para hacerle el caldo gordo a los Puigdemont y a todos estos vividores que andan por ahí viviendo del cuento del independentismo, es bueno que alguien les diga que todos esos tíos no son un peligro para España, hombre para España desde luego, son un peligro para Europa.

Recordó la importancia de la cooperación judicial. Estuvo bien Pedro Sánchez. También es verdad que que si piensa eso de los independentistas algún día nos tendría que explicar por qué pacta con ellos, por ejemplo el Gobierno de Baleares, o la parte de independentistas de Compromís en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, pero bueno, eso es demasiado.

Y el debate también esta, como no, en la declaración del viernes en la que reconocen el daño causado los etarras pero que es una declaración con la boca pequeña, de la que siempre hay que preguntarse si esperan algo a cambio. El perdón, el perdón que piden en ese comunicado es un perdón selectivo. Es un insulto a las víctimas. Es el perdón a los que hemos matado por error. No a los que estaban implicados en el conflicto.

Como les vengo diciendo esta mañana, ¿los niños del cuartel de Zaragoza o de Vic que fueron asesinados eran de la parte conflicto o de la parte error? ¿Quién nos va a decir que era error y quién que era conflicto? Porque los mataron por error, es decir, que a quienes no mataron por error, se lo tenían merecido. ¿Eso es una forma de pedir perdón? No, hombre, no. Esto es... Vamos a blanquear la historia. Vamos a ver cómo arrancamos del Gobierno, algún tipo de negociación con el Gobierno, PNV mediante, el acercamiento de presos.

Y el PNV, como saben ustedes, está en lo que está. Ahora de momento va a decir... Al PNV le conviene decir que sí a los presupuestos. Primero porque siempre sacará algo pero sobre todo, segundo, porque no le va a crear a Rajoy una inestabilidad que le va a dar más alas a Rivera. Y el verdadero miedo a quien se lo tiene es a Albert Rivera y a Ciudadanos. Con lo cual está buscando a ver qué solución hay en Cataluña, si se ponen de acuerdo, por favor, poniendo velas y queriendo convencer a "Juntos por el Fricandó" de que elijan a un presidente elegible, no a uno inelegible. De momento han borrado, como les he dicho, la enmienda a la totalidad de Rajoy, asique ya veremos después cómo justifican el decirle que sí a los presupuestos de Rajoy. El ascenso de Rivera no les interesa lo más mínimo.

Por lo demás, el comunicado de ETA, insultante. Ideal para los amantes de la pamemas y esos que entienden que... Bueno, insultar a las víctimas es un mal menor por aquello de que creen que la mayoría se lo merecía. Interesante también la petición de perdón de los obispos vascos y navarros por los daños causados por los curas como el protagonista de la novela “Patria” de Fernando Aramburu. Sobra alguna frase que parece inspirada por el siniestro y maléfico Setién. Pero bueno... Es una cosa de reagrupar familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente eso sobre. Pero que la Iglesia vasca reconozca la cercanía que ha tenido, cuando no el abrigo, con el terrorismo que ha matado y que ha asolado su comunidad y el resto de España es un paso interesante