"Iglesias es un ministro sin cartera que parece que quiere hacer de RTVE 'La tuerka'"

Es miércoles. Es 4 de julio del 2018. Le damos la enhorabuena a nuestros oyentes norteamericanos, que los hay, bien en Norteamérica que nos escuchan a través de la Internet, bien aquí en España. Hoy es el Día de la Independencia, su fiesta nacional. En Estados Unidos en 1775 13 colonias en Filadelfia votaron a favor de la independencia el día 2. Lo que pasa que se hizo el Congreso ese, ese Congreso tomó la decisión el día 4, lo publicó el día 4, y es el Día de la Independencia.

Hoy van a caer chubascos, algunos chubascos, pero siguen las temperaturas bonancibles. Son temperaturas que no parecen temperaturas del mes de julio. Un servidor que se ha andado los caminos de España, que pueden ustedes ver en el “Diario de un peregrino” en cope.es. Tuve calor un par de días por Castilla, ese calor castellano que te cae a lomo aquí, en el cogote, y que te hace suspirar por llegar pronto, por llegar como sea al final de una etapa. Apasionante camino de Santiago.

Bueno, pues camino de la prisión de Lledoners están ya los presos. No voy a decir los presos políticos, los presos soberanistas, los políticos presos, aquellos que están de forma provisional en la cárcel preventiva porque todavía tienen que ser juzgados en una vista lo más pronto posible. Se va a realizar. El juez instructor ha dado autorización para que vayan a una cárcel cercana a su domicilio y ello en sí mismo, ello en sí mismo no tiene más problema o es perfectamente comprensible de no ser porque, evidentemente, quien realiza ese gesto, que es la política gubernativa penitenciaria, tiene algún interés más que el propio interés razonable de que esta gente, que podría estar también en libertad provisional, en libertad si así se determinara por parte del juez, esté cerca de sus abogados, de su familia, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Por qué? Pues porque evidentemente todo ello tiene ese aspecto de factura a pagar por parte del Gobierno de España, que debe a unos cuantos votos su propia Constitución. Y que, además, manda mensajes constantemente el mundo independentista, como el de Carmen Calvo, por ejemplo, en el Congreso. “Vamos a realizar un diálogo sin cortapisas”.

¿Por qué? Porque de esa manera, hombre, se garantiza que Esquerra Republicana revise su postura ante el nombramiento del director de Radio Televisión Española, del director-presidente de Radio Televisión Española. Y, bueno, aclara inmediatamente... Bueno, pueden hablar de lo que quieran o pueden pedir lo que quieran, si piden un referéndum de autodeterminación se les dirá que no.

Pero, claro, si hay un orden del día y en ese orden del día entra de alguna manera, es decir, negro sobre blanco, la pretensión de hablar con el Gobierno, de negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación, es un paso dado simbólico que no tiene más importancia práctica que la de decirles que no, que es lo que va a decirles Pedro Sánchez, entre otras cosas porque no puede decir otra cosa que no sea eso.

Pero ya está ahí. Es decir, hay un momento en el que la distensión, veníamos hablando esta mañana, la distensión tiene, o los gestos de distensión tienen un límite en el que pasan a ser, se transforman en gestos de debilidad, y esta gente huele la sangre muy bien. Son tiburones, eh. Huele perfectamente bien la sangre. Ya ven ustedes todo lo que hay preparado, todas las “performance” o los numeritos cursis a más no poder que van a organizar todos estos de la CDR de tal y de cuál y los independentistas para recibir a sus héroes, que son delincuentes potenciales. Y digo potenciales porque ya veremos qué es lo que dice el Tribunal cuando les juzgue.

Pero si Esquerra cambia su opinión en torno al nombramiento del presidente de Radio Televisión Española, bueno, pues otra componenda a la que han podido llegar el PSOE y Podemos. Saben ustedes que Pedro Sánchez ha nombrado a Pablo Iglesias ministro sin cartera, y Pablo Iglesias está como loco con ello. Bueno, está disfrutando, pues como supongo que de sus chiquillos que han nacido, son prematuros, pero bueno, van a salir adelante estupendamente además. El ministro sin cartera que ha empezado a proponer a una serie de nombres para dirigir una corporación de 6.000 trabajadores, de mil millones de euros de presupuesto, que son tipos que a lo más, tipos de extrema izquierda que dirigen, pues algunos boletines de estos de Internet. Pues serán muy buenas personas, yo no los conozco, tampoco tengo un gran interés, pero...

Oiga, ¿son esos los perfiles adecuados o es que Pablo Iglesias quiere hacer de Radio Televisión Española “La tuerka”, que es lo que parece? Al final han llegado a una propuesta, que es la del director de Radio 3, pero estos estos de los modernos, entre ellos se dan unas leñas... Tomás Fernando Flores, han aparecido 7 de Radio 3 diciendo intolerable este, menudo personaje y tal y que cual. Tampoco le conozco y... Pues tendrá toda la validación profesional que puede tener un periodista de largo recorrido.

Pero, oiga, un periodista no puede ser presidente de una corporación con las características que yo le decía. Un periodista tiene que dirigir los informativos, los programas, en fin, lo que usted quiera. Pero la gestión de un monstruo como ese en el que de los 6000 trabajadores sobran unos cuantos. De los 6000, miren, a lo mejor los que trabajan, trabajan de verdad, son muchos menos. Pero son muy buenos porque Radio Televisión Española tienen muy buenos profesionales. Muy buenos. Pero eso lo tienen que gestionar un gestor que sepa, además, de medios de comunicación. Lo demás es no querer mangonear y repartirse el botín de la Radio Televisión Española. Supongo que no les digo nada nuevo con ello o esto ya les suena de antiguo.

Hoy es el último día para que los candidatos a presidir el PP pidan el voto de la militancia, de los que vayan a votar. Primero, de los que se han inscrito. Y de los que se han inscrito, los que vayan a votar, que puede salir el resultado que quieran, y después los compromisarios pueden rebatirlo o no. Ojo porque... ¿Quién puede pasar el corte? Pues o Soraya o María Dolores de Cospedal o Pablo Casado. De esos 3, 2. ¿Quién? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero luego... ¿Qué alianzas pueden establecerse o no? ¿Cuál es el perfil del militante que se ha inscrito? 66.000 buscarán un voto de castigo, como han hecho los aparatos de los partidos, por ejemplo, de izquierda en media Europa, o se van a mostrar proactivos a la hora de escribir porque son los más fieles a las grandes favoritas. Son dudas que tienen en vela al Partido Popular.

Y ojo con la macrooperación que confirma la transversalidad de la corrupción en España. Es una macrooperación que ha hecho la Policía. Operación enredadera en la que se destapa una trama de corrupción que, presumiblemente, afectaría a varios ayuntamientos de España de todos los colores. Se han detenido 40 personas, eh.

¿Y en qué consistía esta operación o esta red? Pues algunos ayuntamientos, a los afectados presuntamente amañaban contratos para gestionar multas de tráfico, semáforos, radares, cámaras de seguridad, manipulaba los radares, se quedaban con una parte de la recaudación, inflaban los datos de siniestralidad para justificar la compra de más radares, había una empresa Gespol, filial de Sacyr, con sede en Barcelona, que era la presunta beneficiaria de las adjudicaciones.

¿Y hay quiénes estaban? Pues Jefes de Policía Local, altos funcionarios, alcaldes, concejales de diferente signo político y de diferentes lugares, que se enriquecían haciendo de intermediarios se las contrataciones públicas. Veremos cuál es el alcance realmente de esa operación y en qué queda, porque a lo mejor queda en menos de o a lo mejor queda mucho más. Pero desde luego que cosas como esta causan estupor, a nadie le suena extraño. Es más que estupor. Mucho más que estupor.

Pero hay otras noticias que ustedes me van a permitir en este día en el que seguimos hablando del Mundial. ¡Qué pena de Colombia! ¡Qué pena que no haya pasado Colombia! En fin, me alegro por mis amigos ingleses pero hubiéramos querido que Colombia hubiera estado ahí. Al menos, pues los españoles tendríamos un equipo más próximo con el que ir. También está Uruguay y otros más. Francia, etcétera, etcétera. Después del ridículo que todos estos jugadores de la Selección Española han realizado y que esperemos que no vuelvan a la Selección o, al menos, algunos de ellos.