"Hoy nos damos cuenta de lo complicadísima que es la profesión de buzo para rescatar a unos niños"

Señores, señoras, me alegro, buenos días:

Pues 9 días ya llevamos del mes de julio. Nos hemos cargado 8. Este es el noveno de este mes de julio del 2018, convirtiéndose este lunes en un día estable, que hay algún chubasco, alguna posibilidad de chubascos por el norte peninsular, pero realmente es un día en el que se va a acentuar un tanto la subida de la temperatura. Nos va a recordar que es más julio que mayo, eh. Que hemos tenido un julio bastante bonancible hasta este momento.

Bueno, hoy les hemos contado varias cosas. Hoy hemos hablado con el padre de Patricia Aguilar, la muchacha de Elche, la mujer de Elche que fue captada por una secta. Vivía en la selva de Perú. Ha sido emocionante escuchar a Alberto, a este padre coraje al cual volveremos a escuchar a las 10 de la mañana, porque hemos hablado con él cuando eran las 06:00.

Bueno, otra de las... Una de las atenciones fundamentales que el mundo ahora mismo tiene congregadas no es el Tour de Francia, es el Mundial, sí, pero es, fíjense, una operación complicadísima para rescatar a unos niños de una cueva de Tailandia.

Le voy a explicar algunos detalles para que entiendan ustedes exactamente de qué estamos hablando. No se trata de entrar en la cueva. “Cu, cu, cu, cu. ¿Hay alguien? Y llevarse a un niño a caballito”. No, no, no, no, no. Se han rescatado ya a 4 menores, y han pasado la noche en el hospital. La operación fue relámpago. Se inició de manera fulminante cuando las autoridades tailandesas entendieron que las lluvias que empiezan a caer en la zona pueden poner en peligro a los a los 12 niños y al monitor. Los críos parece que están bien. Se sabe que eran los que mejor estaban física y psicológicamente para afrontar un trance brutal.

¿Y por qué el trance es brutal? Pues porque tienen que atravesar un laberinto claustrofóbico de agua, de piedra, de oscuridad durante casi 4 kilómetros. Miren, para entrar a contracorriente se necesitan 6 horas. La mayoría de ellas buceando. Para salir con la corriente a favor necesitas unas 5 horas. Y la gente está sorprendida porque la misión ha salido con más éxito de todo lo que se esperaba.

Ahora hay que esperar a que se recuperen los niveles de oxígeno en la cueva. Piensen ustedes que los recovecos son tan angostos, el nivel de oxígeno tan bajo que es lo recomendable dejar pasar un poco de tiempo. Por debajo del 15% de oxígeno disminuye, lógicamente, la capacidad de trabajo. Puede afectar a la coordinación de los buzos y los niños. El niño va acompañado por dos buzos, uno de los cuales lleva la bombona de oxígeno. Estos niños llevan una máscara especial, les cubre toda la cara, pueden escuchar a los buzos respirar con naturalidad. Eso les disminuye la sensación de agobio.

¿Y los buzos cómo se guían en la oscuridad de una cueva? Pues por una cuerda de vida que atraviesa la gruta. Es decir, cojo niño. Primero me ha pegado 6 horas para entrar. Cojo niño, le pongo lo que tengo que poner, nos cogemos a la cuerda y 5 horas para salir. Hay que estar físicamente bien y psicológicamente bien, eh. La operación se puede prolongar entre dos o tres días. Son 90 buzos tailandeses, internacionales, que participan en una en una misión sin precedentes para salvar a unos niños que se refugiaron en la cueva y apenas sabían nadar. Apenas saben nadar. La profesión de buzo... Vamos, hoy nos damos cuenta de lo que es eso. Estar ahí abajo, 6 para entrar, 5 para salir. Horas.

Bueno, seguramente tardará menos en salir de la reunión con el presidente de Gobierno, el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Quim Torra, que va a ser recibido por Pedro Sánchez. Es una... Hay una viñeta de Caín en 'La Razón' que muestra esta mañana una mesa con dos banderas, la española y la estrellada, bajo un título de “diálogo interracial”. Es una manera muy irónica de recordar que Sánchez va a recibir hoy, con todas las ganas de agradar, a alguien a quien hace pocas semanas le llamaba el Le Pen español justamente por otra parte.

¿En qué ha cambiado la situación política? Pues que ahora es presidente del Gobierno y que tiene que explorar los límites del diálogo, que es una manera fina de decir que a ver qué le podemos dar al separatismo para que se calme un poco durante un tiempo. A las 11:30. A las 11:30 con pretensiones varias porque la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha reconocido... Hombre, no van a arreglar en horas lo que ha sucedido en los últimos 10 años, ¿no?, pero ven con mucho interés en saber hasta qué punto le escucha el presidente del Gobierno.

Y llegan... Hombre, llegan molestos. El Gobierno ha tomado una decisión, que es recurrir en el Constitucional la moción aprobada en el Parlamento, en la que se reafirmaban los objetivos del proceso. Y en no habiendo una agenda de la reunión, la Generalidad envió a principios de semana un documento con los temas a tratar en este encuentro. Pues debatir sobre la posición del Rey ante el independentismo, sobre la actuación de jueces y fiscales con lo del 1 de octubre, explorar la autodeterminación haciendo hincapié en la idea que tenía el PSOE en Suresnes, que es verdad, que estaba por la autodeterminación de los pueblos.

Pero esta reunión es una reunión, créanme, mucho más vacía de contenido de lo que parece. En esta reunión lo que se buscan por ambas partes es, fundamentalmente, la foto. La foto que haga Sánchez. Dar la impresión de que, efectivamente, él es otra cosa que el Gobierno anterior, y es capaz de reunirse, y es capaz de establecer contactos cordiales con el soberanismo catalán. Y el otro porque, hombre, va a vender la reunión como si hubiera sido un gran paso.

Primero, están felices porque han roto el frente constitucional apoyando a Sánchez en la moción de censura. Y segundo, lo único que quieren es hablar de autodeterminacion e independencia. Si tú les recibes sabiendo eso, ellos han conseguido ya, digamos que un pequeño paso o un cierto tanto. Si luego, además, en esa reunión Torra invita a Sánchez a que le visite en la Generalidad y Sánchez acepta, bueno, va a transmitir la sensación de un negocio bilateral perfecto. Primera reunión de Estado a Estado en Madrid, y la segunda en Barcelona. Y mientras tanto, vamos a fingir que estamos negociando.

¿Y que gano yo fingiendo que estamos negociando? Pueden preguntar qué gana Torra fingiendo eso. Hombre, hombre, gana tiempo, primero. Segundo, las elecciones municipales del 2019 están ahí a la vuelta de la esquina. Ya que no puedo hacer referéndum políticos, vamos a ver qué tal es el resultado que sacan los independentistas en lugares claves como Barcelona, por ejemplo, porque eso sí que me sirve a mí para decir que es casi, casi un refrendo. Porque yo gano tiempo. Yo ya le he dicho al presidente del Gobierno que queremos la autodeterminación.

El presidente del Gobierno no le va a poder decir otra cosa que no. Y ni siquiera le va a poder ofrecer cambiar las leyes porque para cambiar las leyes necesita una mayoría que no tendrá nunca. Y el consenso con otras fuerzas políticas que no lo va a tener nunca. Así que, bueno, pues la foto estará muy bien, pero poco más.

Esta es una de las consideraciones del día. Hay más consideraciones que realizar. Saber exactamente si va a haber un debate entre Soraya y Pablo Casado en el Partido Popular cara al Congreso de julio y otras cosas que iremos viendo esta mañana si ustedes me lo permiten.