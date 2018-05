Herrera: "Torra y Puigdemont forman la pareja cómica que representa todo lo contrario a los valores elementales de la política"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días

Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros bien, a Dios gracias, a pesar de que cuando usted me escuche dirá "pues si usted está bien con esa voz de cántaro..." Estas cosas pasan, no con procesos alérgicos sino con las irritaciones de garganta.

El dúo dinámico, flip y flop, la pareja cómica que representa de la mejor manera que pueden todo lo contrario a los valores elementales de la política, la sensatez, la buena praxis... particularmente en el continente europeo. En cuyo corazón, ayer en Berlín, evidenciaron cómo va a ser la nueva bicefalia de la Generalidad de Cataluña. Ayer dieron una rueda de prensa Kim Jong-Torra y Carles Puigdemont en un numerito en el que anunciaron que van a presentar un gobierno fuerte que restaure los daños del 155. Kim Jong-Torra dijo que él era el presidente de custodia y Puigdemont puso sobre la mesa las primeras condiciones: recuperar el control de las finanzas catalanas o restituir el gobierno anterior. ¿Qué hay más inoperante que nombrar consejero de lo que sea a un tipo que está en la cárcel? Pues esta es la idea peregrina que tienen este par de elementos. Hombre, poner entre ellos al major de los Mossos, a Trapero, al frente de la institución. Trapero no está en la cárcel, está procesado pero no en la cárcel. Y Trapero ha dicho que mira cómo se me pone el dedo de tieso. "¿Queréis buscarme más problemas de los que ya tengo?". Los consejeros de ERC han cerrado la puerta a esa opción también. "No nos compliquen la vida que ya bastante la tenemos".

Y Kim Jong-Torra dijo que quiere sentarse con Rajoy a negociar. Y Rajoy ha dicho que muy bien si es dentro de la ley. Las consideraciones políticas ante todo este permanente paripé en el que viven tanto Torra como Puigdemont es tener claro los mecanismos de respuesta de aquellos que tienen que defender la legalidad, que son los miembros del gobierno de España y las fuerzas leales a la Constitución, como el PSOE. Y ayer, también favoreció acordar activar un nuevo 155 si el gobierno catalán vulnera de nuevo la Constitución. A eso se sumará Cs, aunque ellos piden un poco más que simplemente una respuesta proporcional, sino que el 155 ni siquiera se derogue.

El 155 fue aplicado, y así se pactó, para convocar elecciones. Una vez votado y formado un gobierno, que ha costado más que un parto, el 155 no tiene sentido. Lo que sí es verdad es que tiene que volverse a aplicar en cuanto haga falta. Y ese es el objetivo ahora mismo de las fuerzas constitucionales; es decir PP, PSOE y Ciudadanos. También invitan a unirse a Unidos Podemos, cosa que no harán porque esta gente está por lo que está. Rivera cree que lo acordado ayer por Rajoy y Sánchez es un ejemplo más de inacción. Rivera, a veces, parece un poco nervioso con el 155, un poco inquieto y apresurado, y él apuesta por endurecerlo. Bien porque así lo crea, bien porque considera que es su gran argumento electoral. ¿Qué es lo que le está dando a Ciudadanos ahora mismo la preminencia en todas las encuestas? Que en este asunto no es que sea inflexible, es que sube el listón siempre. Entre otras cosas porque estando fuera del poder, eso no puntúa. Otra cosa sería es que si tuviera que realizarlo y tener que compaginar todas las cosas que debes compaginar cuando aplicas un artículo tan serio como éste.

Hoy, el juez Llarena ha citado como testigo a la funcionaria que sufrió el asedio en el registro a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre y que tuvo que abandonar el edificio por la azotea ante el acoso de la multitud. Y continúa la investigación sobre el niño de 9 años a quien le pasó una lancha por encima en una playa de Algeciras. La embarcación había sido ya investigada por prestar apoyo logístico al narcotráfrico llevando la gasolina. El piloto de la embarcación ha sido detenido por homicidio imprudente... hombre, embestir a una barca sabiendo lo que llevas me da a mí que es algo más que homicidio imprudente. Va a pasar en las próximas horas a disposición judicial y el niño fue enterrado ayer. El comisario de Algeciras dice que el municipio es de las más seguras de España. Conviene trabajar siempre todos los días en pos de la seguridad de todo el campo de Gibraltar.