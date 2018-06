Herrera: "Ministra Batet, ¿con 84 diputados sosteniendo al Gobierno quieres hacer una reforma constitucional?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Son las 08:00 de la mañana y es lunes. Es 11 de junio del 2018. Llover, llover, lo que se dice llover, tormentas y tal y tal, la parte norte peninsular, el resto soleado tomando rumbo de primavera que toma rumbo de verano. ¿Dónde estamos hoy? En Madrid. ¿En qué parte de Madrid? En Janssen. ¿Qué es Janssen? La compañía farmacéutica del grupo Johnson and Johnson que además de innovar, además de investigar, además de hacer lo posible para que nuestra vida, primero sea más larga, y segundo, más fructífera, también quiere hoy concienciar y apoyar este día que se celebra en el mundo.

Es el Día Mundial del Cáncer de Próstata que, dicho así, hombre, afecta en principio potencialmente a la mitad de la población porque es un cáncer que afecta a una glándula de la que disponen los señores. Es una glándula ahí entre la vejiga, envolviendo la uretra, que lo que produce es la creación de un líquido seminal que ayuda a que el esperma vaya con una cierta alegría y, además, cumpla con su deber. ¡Qué les voy a contar yo del esperma que ustedes seguramente no sepan a esta hora! La próstata tiene varias patologías. Desde una prostatitis, ya saben ustedes, hasta una hiperplasia benigna de próstata, un cáncer.¿Por qué? Porque la próstata a partir de una determinada edad en los señores crece de tamaño, y al crecer de tamaño, pues hombre... Envuelve la uretra, complica la misión y, luego, además, en el caso de una hiperplasia benigna, en fin... No tiene más problema. En el caso de un cáncer...

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS COMPLETO DE HERRERA DE ESTE LUNES 11 DE JUNIO

Los cáncer, fíjense, el cáncer de próstata da pocos síntomas y, además, los da muy tardíos. Hay veces que la persona se muere de otra cosa antes que, como consecuencia de ese cáncer de próstata. Pero tiene capacidad de crear metástasis y para complicarte la vida si no es diagnosticado a tiempo. Y el diagnóstico es de las cosas más, más interesantes porque con un análisis de sangre tú calculas la PSA, y si la PSA, que es una proteína que, además, lo que hace es que aumenta si hay una capacidad, una actividad normal de la próstata, te da una idea. Y después de eso viene la prueba reina que es el tacto rectal. Ese momento en el que el caballero se pone de rodillas con la cabeza inclinada en la camilla y llega por detrás un señor con un dedo muy tieso y lo introduce suavemente con las vaselinas de vidas para, llegando al fondo, intentar saber si esa próstata está más grande de lo debido o no. Y luego ya vienen ecografías y biomarcadores y otras muchas cosas. Pero si quieren luego hablamos del dedo entrando allá donde el sol no brilla. El día del cáncer de próstata es un día a tener en cuenta.

Bueno, a todo esto, a tener en cuenta son varias cosas hoy. Seguramente la preparación de la foto de mañana o de pasado mañana en casi todos los medios, que va a ser la de Donald Trump con el gordito feliz de Corea del Norte, o la fotografía de un barco, un barco con más de 600 inmigrantes que fueron recogidos en las costas de Libia y a los cuales el Ministerio del Interior, el nuevo ministerio del nuevo gobierno italiano, ha cerrado el acceso. Ha dicho que se vayan a Malta, y los de Malta dicen que no quieren saber nada, con lo cual... Este es un barco con bandera de Gibraltar que gestiona Médicos Sin Fronteras que realizó el salvamento de los inmigrantes en Libia. Habían partido de Trípoli en lanchas neumáticas, una volcó, bueno, en fin... Ya saben ustedes. Dicen las autoridades italianas que desde hoy Italia comienza a decir no al tráfico de seres humanos y al negocio de la inmigración clandestina.

Y hoy, miren, después de un fin de semana en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sueltos algunos mensajes, algunos contradictorios, por cierto. No es lo mismo lo que dice Borrell que lo que dice Meritxell Batet, pero esto ya se veía venir. Después de un fin de semana en el que la señora Batet ha lanzado algún cantito de sirena absolutamente inadecuado, por otra parte inoperativo, acerca de reformas constitucionales para saber si de esta manera se seduce a los que gobiernan en la Generalidad de Cataluña, los independentistas catalanes, con mensajes del tipo: “Hay que hacer reformas de la Constitución que sean viables. Es viable, es deseable, es factible”. Sabiendo que ni es factible, ni es seguramente deseable y tampoco es viable. Porque o la señora Batet no sabe contar o alguien le ha distorsionado el entendimiento. ¿Con 84 diputados sosteniendo un Gobierno quieres hacer una reforma constitucional?

Bueno, saltaron las alarmas en una palabra porque seguramente los primeros intentos de Pedro Sánchez es diferenciarse de Mariano Rajoy. Dejar claro que no tienes nada que ver o que eres otra cosa aunque tengas que ver por aquello de estar en el bloque constitucional que, elementalmente, antes o después vas a tener que consultar o necesitar su apoyo.

Pero es que además hoy, por ejemplo, comienza otra hora de la verdad para este Gobierno. Porque en el Senado se va a debatir los Presupuestos del Estado. Y va a defender los presupuestos del Estado una consejera, una antigua consejera de Andalucía, consejera de Hacienda, hoy ministra de Hacienda que va a tener que decir que por responsabilidad tienen que salir esos presupuestos adelante cuando hace 4 días decía, como el resto de su formación, que eran presupuestos asociales, presupuestos... Que no eran de recibo. Y el Partido Popular tiene hasta las 12 para presentar enmiendas y ya veremos cuáles presenta para saber si se retocan o no esos presupuestos. Retirar alguna de las cosas que, por ejemplo, había obtenido el PNV en la negociación.

Al presentar esas enmiendas tienen que volver otra vez al Congreso de los Diputados los Presupuestos. Y ahí, en fin... No hay problema. Salen adelante. Pero claro, obligas a determinadas formaciones políticas a retratarse. A que se retrate Podemos, a que se retrate el Partido Socialista y digan que sí a lo que hace unos cuantos días decían que no, y de la manera, además, que decían que no.

¿Y el PP? Bueno, pues el PP hoy se reúne para convocar el Congreso Extraordinario. Podría ser aproximadamente la segunda quincena de julio y todo el mundo guara silencio. Nadie enseña sus cartas ni sus intenciones.