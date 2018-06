Herrera: "Sánchez quiere desenterrar a Franco porque eso le da mucho juego"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Son las 08:00 de la mañana de un día de martes. Un día en el que continúa el tiempo estable. Hay cielos poco nubosos en la mayor parte de España. De haber algo, en el Cantábrico y en Canarias. Y puede que en el suroeste, Castilla y León, llueva algo. Muy débil, muy débil, muy débil.

El día, miren ustedes, queda configurado por dos certezas: una que no conocíamos y otra de la que estábamos segurísimos. De la que estábamos segurísimos es que Sánchez no iba a convocar elecciones en ningún momento. Va a estar hasta que o bien le echen los votos o bien de refrenden en unas nuevas elecciones cuando toquen. Y la que no calculábamos es que Núñez Feijóo iba a decir que no a la carrera por presidir el Partido Popular.

Fíjense ustedes que en el caso segundo todos daban por hecho que Feijóo tenía que ser el ungido, y puede que él en algún momento lo haya dado también por hecho. Pero el que no lo daba por hecho ayer era él que contra todo pronóstico compareció en público y dijo: “Yo me debo a los gallegos, me han elegido a mí, no les puedo traicionar, etcétera, etcétera”. Son esas cosas de manual. Hay quienes intentando conocer a Feijóo, intentan saber ahora por qué renuncia a la presidencia de un partido en el que todos veían con buenos ojos su figura experimentada, de ganador de elecciones, conocedor de lo publicó y lo privado, buen negociador y hombre de talante moderado. Era ideal, es verdad. Pero si tienes dudas o tienes miedo o no lo tienes claro o no sabes seguro si vas a ganar porque crees que delante vas a tener a Soraya o a Cospedal… Bueno, pues te quedas cómodamente en Galicia. Y luego, además, utilizas el argumento de la renovación generacional.

Y entonces, ¿quién queda en el PP que ahora mismo es un saco de desconcierto? Lo viene siendo desde que un golpe seco de una moción de censura oportuna, oportunista también, lo descabalga del poder, del Gobierno, y su líder, Mariano Rajoy, se retira a la habitación oscura y, además, no designa a nadie. En ese momento comienza un desconcierto que, además, ahora mismo crece después de que el que estaba posicionado, el que iba a ser seguramente el elegido, haya dicho que no.

¿Y ahora quién? Se abre una guerra de guerrillas en el PP. ¿Va Soraya a dar un paso al frente? Yo no lo sé. Cospedal es probable. Quien sí lo ha dado ha sido Pablo Casado. Quién sí lo ha dado ha sido García Margallo. Más de una forma operativa, quizá como estorbo para Soraya Sáenz de Santamaría que otra cosa. Y luego... Y dos candidatos más poco conocidos por el gran público, por el votante del PP, pero bueno... Tienen tiempo para hacerse conocer.

Esa es la incógnita de qué va a pasar con el principal partido de la oposición que tiene por delante 2 años, 2 años para hacer oposición a un Gobierno que con 84 diputados, ya sé que soy muy pesado repitiéndolo, se lo digo día sí, día no, no tiene capacidad de maniobra legislativa. Tú con 84 diputados difícilmente puedes hacer leyes porque tienes que pactar con el sursum corda. Y, además, lo que te va a exigir el socio preferente que es Podemos, en fin... Con lo cual, ¿a qué te vas a dedicar durante 2 años? A la propaganda. A ver, estos son maestros en eso, eh. En la propaganda, en los gestos y...

Bueno, él dice que va a seguir. Es verdad que cuando se ha presentado no le han votado. Y ahora que no se ha presentado y ha obtenido los votos, no se va a arriesgar a que no le voten otra vez. Es decir, darme tiempo que yo pueda ir convenciendo gesto a gesto, forma a forma, que soy la última pepsicola del desierto y luego ya veremos.

Y, además, ¿qué gesto se prepara o qué es lo que está tejiendo? Bueno, además de que nos vamos a empachar de Pedro Sánchez: Pedro Sánchez con la perrita, Pedro Sánchez corriendo por La Moncloa, Pedro Sánchez en una reunión, Pedro Sánchez riendo con los compañeros de la Ejecutiva, Pedro Sánchez por aquí, Pedro Sánchez por allá. Además de todo ello, lo que va a hacer va a ser el que va a subir los impuestos a los ricos, que eso es una cosa que siempre vende mucho. Muy bien, muy bien no sabemos quiénes son los ricos. Pero bueno, vamos a subir impuestos.

¿Por qué? Pues porque tengo que quitar peajes de autopistas, porque voy a anunciar el fin del copago de algunos jubilados, porque tengo que tomar medidas que van a costar algunos cuantos millones de euros, 1500 millones de euros. Y aquí alguien tiene que pagar la fiesta porque voy a hacer concesiones a los separatistas. Es decir, por ejemplo, acercar los presos a Cataluña. No es ningún escándalo que una vez haya acabado la instrucción estos señores estén más cerca de su casa. Eso es evidente. Pero bueno, recordemos que las competencias penitenciarias las tiene la Generalidad de Cataluña, eh. Es decir, las tiene Torra... Bueno, bueno... Bien.

Y luego, claro, luego la guindita del pastel. Vamos a resucitar a Franco porque Franco les da mucho juego a todos estos. Vamos a resucitar a Franco. ¿Y cómo lo resucitamos? Porque de vez en cuando hay que darle un chute a Franco que yo lo pueda manejar. Hace 43 años que se murió Franco, pero da igual. Él tenía 3 años, creo, cuando... Tenía muy pocos años cuando todo eso pasó. Sánchez, digo. Pero da igual también. Bueno, pues como tenemos que encontrar una fórmula para que Franco pueda seguir vivo, vamos a decir que lo vamos a desenterrar. Lo llevan desenterrando tanto tiempo... A Franco.

Y luego,. Además, vamos a hacer una Ley de Memoria Histórica, tenemos a una sectaria en el Ministerio de Justicia que es la que va a escribir la historia de verdad, y el que difiera de esa historia que se prepare. Ley Mordaza. Vamos a prohibir la apología del franquismo. ¿Pero qué apología del franquismo? Pero si aquí no hay franquistas. Quedarán tres o cuatro. No les hace caso nadie. Pero el “guerracivilismo”, denunciar disparates de un solo bando, porque hubo disparates en la Guerra Civil y en la preguerra civil y en la República, y los protagonizaron los dos bandos, eh. Y vamos a ver si confrontamos de nuevo las dos Españas. Vamos a ver si podemos despistar a la opinión pública.

Y luego, además, exhibir ese adanismo insufrible que muestran estos individuos cuando quieren dar entender que es que todo nace con ellos. El adanismo de Pedro Sánchez. “Trabajar para la reconciliación”, dice. ¿Pero para qué reconciliación? Hombre, si trabajamos para que no haya reconciliación, si trabajamos para todo lo contrario y nos esforzamos en que todo el esfuerzo que se hizo en la Transición, con la que queremos acabar, sea literalmente dinamitado. Luego... Primero yo creo un incendio y luego vengo yo de bombero. Todos estos, todas estas cosas y todos estos gestos a usted no le van a mejorar la vida. En absoluto. Van a ser propaganda y habrá que pagar, por cierto.

Como la pornografía de las últimas horas a cuenta del Aquarius, por cierto. Los inmigrantes del Aquarius. Algunos ya no han ido esta noche ni a cenar al albergue. Han dicho: “Muchas gracias, os lo agradecemos mucho pero nos vamos”. Es decir, camino a Francia o camino a Alemania o camino a donde consideren oportuno. Y otros se quieren ir a Francia.

Pero es que el problema está en que entre Andalucía y Canarias en apenas 4 días han llegado más de 1500 personas. Ayer 152 en Gran Canarias. A Málaga llegaron cuatro pateras. En el Mar de Alborán se han rescatado a 254 personas. Se sigue buscando a otras tantas que, desgraciadamente, se teme que se hayan ahogado. Esta es la realidad., pero mientras tanto... Pues eso, movamos a Franco que es más rentable.