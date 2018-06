Herrera: "Sánchez ha diseñado un Gobierno para quedarse, no para convocar elecciones"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Desde la sede de Acciona en La Moraleja, en Madrid, esta mañana. Programa como todos los días pero con un algo en especial. Bueno, todos los días tienen su especial. Todos los días tienen su noticia que lo hace diferente del anterior. Todos los días la actualidad nos lleva por un camino y ese camino lo comentamos con los protagonistas.

Ayer en torno a las 12 del mediodía el protagonista era Mariano Rajoy Brey porque, como seguramente a estas alturas todos ustedes saben, renunció a su cargo de presidente del Partido Popular e instó al Comité Ejecutivo nacional de su partido a que organizara un congreso extraordinario y eligiera un sucesor. Sucesor al cual él se ponía a la orden. A la orden quería decir a la orden.

¿Y cómo se va a Rajoy? ¿Qué ha hecho que en apenas 10 días hubiéramos hablado con un presidente del Gobierno satisfecho, había probado unos presupuestos, y si volviéramos a hablar hoy, estuviéramos hablando con un diputado no sé por cuántos días, que no quiere protagonismo en su grupo parlamentario, y que después de 40 años de vida dedicados a la política, se va a su casa?

A estas alturas, a estas alturas hay muchas preguntas que hacerse y, seguramente, muchas preguntas que hacerle. Pero, sin embargo, la reflexión mayor, la reflexión más impactante es la de cómo en solo 10 días uno puede pasar de estar en el ojo de todos los huracanes a ver los huracanes desde la barrera aunque una parte del viento seguramente te toque a ti.

Se va con las cuentas arregladas y con los embalses llenos, por cierto. Llenos de agua. Y ahora todos miran a Santiago de Compostela. ¿Cuál es el futuro del Partido Popular inmediato? Seguramente no tirarse demasiados los trastos, no consumirse en peleas intestinas internas y quién sabe si buscar una candidatura de unidad. Una candidatura de unidad que permita que no se escenifiquen demasiadas pugnas en un partido que tiene que renovarse desde la piel hasta el tuétano de los huesos.

Hombre, renovando la piel hace mucho. Ya saben aquello que le dijo Josep Pla a Serrano Núñez, Serrano Súñer, lo diré. A Soler Serrano cuando en “ A Fondo” le preguntaba Soler, el maestro: “Señor Pla, cuánto nos gusta que esté usted aquí”. Y él le dijo: “Debo decirle, Serrano, que yo no creo en profundidades. ¿Cómo se llama este programa?”. Y dice: “A Fondo, maestro”. Yo creo, como Nietzsche, que lo más profundo de un hombre es su superficie.

Bueno, pues hay veces que también lo más profundo de los partidos es su superficie. Y, seguramente, en ello andará seguramente el interés del Partido Popular. Como les digo, la economía estabilizada va a ser, curiosamente, una de las herencias que va a recibir el nuevo Gobierno -vamos a llamarlo, cuanto menos, pragmático- que está diseñando el señor Sánchez. Un Gobierno del que ya vamos conociendo nuevos nombres. Nombres todos ellos de gente con experiencia. Como decía Luis del Val, con lo mejor de los gobiernos de Felipe González, con lo menos malo de los de Zapatero y con algunos individuos, generalmente individuas, de reconocida solvencia. Ya saben ustedes que la técnica ha sido ir conociendo el Gobierno por goteo. Primero un poco, después un cargo, luego otro cargo... Todavía quedan algunos cargos. Algunos cargos de importancia como Interior, Justicia, Defensa o Educación que veremos qué tipo de equilibrios guarda este Gobierno. Este Gobierno de Sánchez que, como les digo, está siendo diseñado para quedarse. Este no es un gobierno para convocar elecciones dentro de cuatro días. Eso lo sabe cualquiera.

De Rajoy, ¿qué es lo que se dirá? Yo creo que a él le importa relativamente poco. Lo que sí es cierto que, precisamente, el qué no quería que se dijera fuera lo que le impulsó a no dimitir hace una semana. A no dimitir el jueves pasado y hacerlo ahora cuando, efectivamente, la situación ha quedado definitivamente despejada. Esas preguntas, como les digo, son preguntas que solo puede contestar él, y como solo puede contestar él, se lo vamos a preguntar a él.