Herrera: "Paradoja: cuando no estaban condenados, los miembros de La Manada sí estaban encarcelados"

Que son las 8 de la mañana ya. Que son las 8 de la mañana de un viernes. Que no se puede estar ganduleando como un camastrón a estas horas. Hombre, por favor, la de gente que hay trabajando ya desde hace ni se sabe para que todo esté en marcha y funcionando. Pues, por ejemplo, todos los que trabajan aquí en la redacción de noche de este programa que son los que confeccionan este informativo, por ejemplo, para que usted sepa cuáles son las principales noticias del día. De este viernes 22 de junio del 2018. Un día que va a ser agradable. Hombre, va a hacer calor no en todas partes, con lo cual disfruten del primer día completo de verano.

Puede ser el día en el que después de 2 años de prisión, los 5 condenados, los miembros de La Manada, condenados por abuso sexual a 9 años de cárcel, una vez han reunido los 6000 euros de fianza, sean puestos en libertad.

¿Por qué? Pues es una decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. ¿Por qué les ha dejado en libertad? Pues porque estaba a punto de vencer el plazo de dos años de prisión preventiva. Y usted me dirá: “Hombre, cuando se ha presentado un recurso después de una sentencia no firme, puede mantenerse hasta la mitad del tiempo de condena a alguien en prisión provisional”. Y yo le digo: Sí, es verdad. Eso permitiría llegar hasta los 4 años de prisión provisional. Pero los jueces han considerado que ya no pueden destruir pruebas, que no van a reincidir, etcétera, etcétera.

Se produce una paradoja. La paradoja es que cuando no estaban condenados, sí estaban encarcelados, y que ahora que han sido condenados, se les da la libertad provisional a la espera de lo que pasa con los recursos. Los recursos son dos: un recurso al TSJ y un recurso al Supremo. Y la opinión de algunos expertos en materia de enjuiciamiento criminal es que a lo mejor en el fondo piensan que el recurso de La Manada puede prosperar. Lo piensa la sección de la Audiencia porque era una sentencia algo forzada, y el voto particular que irritó a muchas personas del juez Ricardo González, era un voto particular técnicamente bueno.

¿Qué pasaría entonces? Tras 2 años cumplidos dándose los requisitos de la libertad, no quieren que se prolongue la pena de prisión provisional más allá de la pena que luego les puedan condenar después del recurso. ¿Por qué? Además, porque eso daría responsabilidad patrimonial al Estado. Esto ya les digo, es una lectura técnica. Luego, si quieren, añadimos las lecturas pasionales que ustedes tengan a bien hacer y que se hacen muy muchas por parte de muchos colectivos que me da a mí que la sentencia no se la han leído o tampoco se han leído el auto de excarcelación. No se lo han leído, entre otras cosas, porque no lo han publicado todavía los jueces. Lo harán hoy seguramente. Pero, efectivamente, ha motivado indignación en muchas personas que creen que no deben estar en la calle estos hombres y cargaron, por lo tanto, contra la Justicia acusándola de ser patriarcal.

Hasta el propio Gobierno se divide: quienes piden respeto a la resolución judicial y quienes critican a los magistrados abiertamente. Bueno, las dos cosas pueden hacerse. Es decir, respetar la Justicia y hacer una lectura crítica de la decisión de un tribunal. Pero, ya le digo, es probable que en las próximas horas estén en libertad. Tendrán prohibido salir del territorio nacional, requisado el pasaporte y prohibido pisar la Comunidad de Madrid. Viven ellos a 500 kilómetros, no obstante, de la víctima.

El otro asunto o los otros asuntos del día, además del Partido Popular y la campaña que va a comenzar ya, a buen seguro esta noche, esa campaña en la que 7 candidatos a ser presidente del Partido Popular, pues irán visitando las diferentes sedes de los partidos, intentando convencer a los militantes y luego a los compromisarios en segunda vuelta de que son los idóneos, Más allá de todo ello, hoy hablaremos con Pablo Casado. Pretendemos hablar con los 7 candidatos a la presidencia del Partido Popular.

Hay dos asuntos que hoy también tienen importancia, más allá de los tres pepinazos que le metió Croacia a Argentina. Que si en España eso ha creado una situación digna de ser contemplada, y, desde luego, en un asunto muy comentado, qué no estará pasando en Argentina, donde saben ustedes, el fútbol es algo más que el fútbol, algo más que un deporte. ¿Qué no estarán diciendo nuestros amigos y hermanos argentinos de la selección de Sampanoli, como le llaman algunos a Sampaoli, y de Messi. Pero bueno, en fin, deseemos y esperemos que las cosas le vayan luego mejor.

¿Se acuerdan ustedes de cuando llegó el 'Aquarius'? Decíamos: “Todo es muy bonito. Es maravilloso”. ¿Qué pasará el próximo día cuando llegue el siguiente? Bueno, el siguiente ya está aquí. El siguiente se llama Lifeline. Es un barco de bandera holandesa que trabaja para una ONG alemana que rescató a 224 inmigrantes en las costas de Libia. Porque ya directamente lo que hacen es: están puestos delante de las costas de Libia, los otros se echan al mar a la espera de que sean rescatados en ese momento y llevados a puertos. A italianos no, porque menudos es el Matteo Salvini, el ministro del Interior. Ha aprovechado para volver a hacerse el duro con una grabación en las redes sociales. Ha dejado frases como: “Llevaos la carga a Holanda, Francia, Gibraltar, España... Pero este barco solo va a ver Italia en postal. Los desgraciados de la ONG no han escuchado a nadie y han subido su carga humana a bordo”. En fin, hay pocas palabras para definir a este tipo que es de la Liga Norte. Por cierto, los de la Liga Norte tan amigos de los independentistas catalanes, de los Torra y compañía, eh. Vamos, primos hermanos pero muy allegados.

Y hablando de toda esta basura, de los CDRs, Comité de Defensa de la República y otras cosas, hoy puede ser un día tenso en Cataluña. Hoy se inauguran los Juegos del Mediterráneo que apoyó, por cierto, el Gobierno. Había otra candidatura, que era Cartagena, por ejemplo. Pero apoyó que fuera en Tarragona. Pues va a ir el Rey, va a ir Pedro Sánchez y allí están convocando a todo el que se mueve y se menea para boicotear el acto bajo el lema “la República catalana no tiene Rey”.

Pues ni hay República catalana, ni existe, ni existirá y sí hay un Rey. Sí hay un Rey. Por cierto, para la mayoría de los catalanes ese es su Rey. Pero la minoría, una mejoría considerable, hoy se va a manifestar y habrá que esperar que los Mossos d'Esquadra estén, sepan estar a la altura ahora que han recuperado el control los soberanistas o así llamados después del 155. No se sabe si todavía, si Quim, si Ton-Torra va a ir a... Después de haber visto a Puigdemont en Berlín, va a ir o no va a ir a la inauguración de estos juegos. Bueno, tampoco se pierde el Rey mucha cosa me parece a mí.