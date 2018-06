Herrera: "El Ejecutivo de Sánchez es efectista, moderado y algo sobredimensionado"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Ya estamos a 7 de junio. A 7 de junio. Digamos que en la mayoría del territorio nacional esa sensación de la proximidad del verano no ha llegado. Llegará, pero todavía nos quedan algunos días, dice la gente del tiempo viendo al acercarse borrascas. Esas borrascas que llegan pues... Porque seguramente, el anticiclón de las Azores se está echando la siesta o se ha doblado el tobillo, está de baja o yo que sé. Y no las para. Y mañana llega otra por el oeste. Hoy de momento las tormentas se van a quedar en el Mediterráneo y en el resto habrá sol y nubes y repuntan un poco las temperaturas hacia arriba.

Bueno, ayer finalmente Pedro Sánchez, en una comparecencia sin preguntas, por cierto, sin preguntas, ya nos complementó todo el Gobierno que nos ha ido ofreciendo gota a gota. Esa forma de regar los olivos por goteo, no por manteo ni por... No, no, goteo. El lunes Borrell, el martes Carmen Calvo, el miércoles Teresa Ribera... Así hasta que ayer ya nos dijo que otro de los pesos pesados del Gobierno, como era Margarita Robles, iba Defensa, y que Interior no lo ocupaba Robles, lo ocupaba Grande-Marlaska. Fue otra de las sorpresas del día.

Digamos que ha sido un Gobierno, hoy se le llama de muchas maneras en la prensa. Es un Gobierno efectista. Es verdad que es un Gobierno de perfil moderado. Ese perfil moderado del centro izquierda con el que se identifica, dicen los sociólogos, la mayoría de la población, de los españoles. Más o menos formado por, más o menos, gente razonable. Hombre, con alguna excentricidad. Tiene hasta a un astronauta. Si me permiten ustedes, un gobierno algo sobredimensionado. Son 17 carteras. La mayoría ocupadas por mujeres. Es saludable que eso sea así.

Lo saludable no es que sean mujeres. Lo saludable es que sean mujeres preparadas. Que sean mujeres sólidas, como son... Podemos hablar de la mayoría de ellas. Hay dos que despiertan más dudas por el sectarismo que han abrazado siempre, que son la que se va a encargar de Justicia y la de Sanidad, Carmen Montón que viene de Valencia. La gran amiga de Garzón, la codiseñadora del inicio del caso, del caso Gürtel, de la celebré cacería. De aquella con Bermejo de Garzón y compañía. Bueno, digamos que es de las que va a haber que mirar con lupa. Y la de Sanidad es enemiga absoluta de cualquier tipo de privatización. No de privatización. De colaboración con algo que sea privado.

Lo demás, bueno, con alguna excentricidad como las del nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte. Se ha pasado. Es esclavo de los tweets que ha subido en los que decía que odiaba el deporte y tal y que... No sé si va a ser muy bien recibido por el mundo del deporte, pero tiene tiempo por delante para demostrar si puede gestionar, oiga, cosas como el Prado, el Reina Sofía, los conflictos de la SGAE, tantísimas otras cosas que tiene Cultura por delante.

Y luego, si me apuran ustedes, con un aire de Gobierno de diseño. Con otra característica, que es la ausencia de aristas o demasiadas aristas. Pero de presencia, con la presencia de gente que transmite confianza. Borrell transmite confianza al frente de Exteriores; Nadia Calviño transmite confianza al frente de Economía; Luis Planas qué decirles, es uno de los mayores expertos en Bruselas en Agricultura, cuya consejería ha desempeñado con éxito, por cierto, en la Junta de Andalucía. Por cierto, era el rival de Susana Díaz en las primeras primarias, lo que pasa que no consiguió los avales necesarios para enfrentarse a Susana Díaz.

Es decir, hasta ahora todo muy colorido, pero solamente con un nombramiento no se gobierna. Vamos a ver los hechos. Es verdad que con este nombramiento, tú tranquilizas a diversas áreas. Tranquilizas a Bruselas, tranquilizas a las empresas, tranquilizas a los mercados y, sobre todo, das a entender que has formado un Gobierno evitando la tentación de la izquierda radical, para recordar que no tienes nada que ver con aquellos que te han llevado hasta la Presidencia del Gobierno en una moción de censura.

Pero ahora viene la verdad. Y la verdad es que este Gobierno va a tener que gobernar con 84 diputados. Esto, cuando tú has querido, además, marcar distancias con Podemos y con todos los Frankenstein, todos los que te han dicho que sí, claramente estos nombramientos no son para contentar ni a Podemos ni a Frankenstein. A partir de ahora, o gobiernas por decreto, que tampoco se puede abusar, o vas a tener que pactar con gente que no se siente representada en este gobierno que felizmente tú has mandado. Tampoco para marcharte con determinados compañeros de viaje, que son los que te han puesto ahí. Marcar diferencias. Y está muy bien, pero la dificultad de la gobernabilidad la iremos viendo porque como 84... ¿Cómo estaba el PP con 137? Y los amigos de Ciudadanos apoyando más o menos, imagínense con 84. Esto...Tiempo habrá para irlo valorando.

Este es un Gobierno para hacer una larga campaña electoral. Es el primer paso de una campaña electoral que, al menos, infunde la tranquilidad de saber que hay gente con cara y ojos. En fin... Gente con experiencia. Podrás estar más o menos de acuerdo con ellos. Podrás ser más o menos, estar más o menos en la línea ideológica que dicen defender. Pero, hombre, inspiran cierta confianza. Inspira confianza Magdalena Valerio, inspira confianza Planas, como les decía, la inspira Carmen Calvo... Son gente que no te van a quitar la cartera, eh, para entendernos. Esperen ustedes también una serie de gestos, ciertos gestos que tengan que ver con algún destilado populista. No van a faltar. Y seguramente no tardarán mucho.

¿Y en el otro lado, en la otra acera? Pues en la otra acera a la espera de saber qué va a ocurrir con el Partido Popular, con el Congreso del Partido Popular.