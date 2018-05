"En el PP de la Comunidad de Madrid es donde se visualizan muchos de los graves problemas que atenazan a este partido"

“Señoras, señores, me alegro, buenos días

Se pueden ustedes imaginar lo que me alegro de saludarles en este día 2 de mayo del 2018. Suben algo las temperaturas, la cosa va tomando rumbo ya de la primavera, lo que viene siendo la primavera que nos gusta a todos pero vaya malaje de puente gordo ¿eh?, los que se han cogido los días se han ido con la esperanza de tostarse, de aligerarse la ropa y todo y se han encontrado que lo que se han encontrado, la felicidad nunca puede ser completa

Hoy Dos de mayo, fíjense hace 20 años, 20 años de la muerte de Antonio Herrero que ocupaba esta misma franja horaria entonces en 1998, dirigía este programa y tuve yo el gusto de coincidir con él durante un tiempo en los años 90, y como saben ustedes un accidenten lamentable en lo mejor de su vida, se llevó su vida cuando practicaba una de sus aficiones favoritas que era el submarinismo. Fue un auténtico mazazo para el mundo de la radio, a los que le conocíamos, para este caso, para todos. Hombre y profesional de mucho carácter y que además labró un estilo propio que hoy sigue siendo recordado.

También despedimos a otro grande del periodismo que ha fallecido hace un par de días César Alonso de los Ríos. César Alonso además de una estatura, de una estatura intelectual y de una honestidad intelectual a prueba de bomba, era de una densidad de pensamiento y de información y de exposición de sus ideas envidiable. César Alonso fue un gran heterodoxo, un gran intelectual, un hombre que proveía de la izquierda más honesta que lo expulsó de su seno claro porque fue el primero que tuvo la clarividencia de denunciar la connivencia de la izquierda con aquellos que lo que querían era dinamitar esa sangre que alimenta un estado que no es otra que la Nación. Denuncio insistentemente la dejación que la izquierda tuvo para con la nación española que venía sospechosa, después del franquismo la nación quedaba trastocada por tantas cosas y eso lo denuncio César y no se lo perdonaron nunca, no lo hicieron. Pero conviene leer a César Alonso de los Ríos en cualquiera de sus libros, de los libros que además en los últimos años de manera más contundente sirvió para bajar de los altares a algunos que se habían subido a los altares de forma un tanto inexplicable. Derrumbaba a algunos mitos, eso nunca es simpático pero ya les digo, lo hacía este palentino de tierra de campos con una con una densidad, con una grandeza… A todos los que le conocimos, los que hemos tenido la suerte de ser sus amigos nos parecerá siempre inolvidable y su ausencia irreparable.

Hoy es el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo y los héroes del Dos de Mayo, etc, etc, etc. Y es un día en el que la verdad que el Partido Popular, al PP solo le falta que se quede embarazada la abuela, lo de Rajoy es más difícil, pero solamente le falta eso. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es donde se visualizan muchos de los graves problemas que atenazan a este partido que ostenta la responsabilidad del Gobierno, en solitario, con apoyos, pero en solitario. La Comunidad de Madrid es simbólica, sintomática y sobre todo como termómetro impagable, porque efectivamente es uno de los grandes graneros de votos del Partido Popular de forma absoluta y relativa y es el lugar donde se van a medir todas las tendencias futuras cara a la consecución del Gobierno de la Nación. Es verdad que falta un año para las elecciones, en un año pasan tantas cosas, y las encuestas a Rajoy no le acaban de convencer nunca las encuestas porque siempre hablan de una encuesta o enseñan unas encuestas que antes de las elecciones siempre le daban ganador a Ciudadanos y luego no pasaba eso, hasta que pasa.

La verdad es que hoy si uno atiende a lo que publica ‘El Mundo’ y ‘La Razón’ con sus encuestas, en ambas con algún matiz, el vencedor, es decir, los votantes, los votantes en Madrid del Partido Popular el número parecido a la mitad según Sigma Dos se mueven, no se mueven hacia el PSOE quiero decir, son votantes que se quedan en esa suerte de centro liberal que parece ser mayoritaria en los madrileños. No se mueven hacia el PSOE y eso que el PSOE tiene un candidato más que presentable que es el señor Gabilondo, que es un candidato homologable, es muy difícil que al señor Gabilondo le escuche decir tonterías y es un hombre sensato. Sin embargo eso no sirve para que el PSOE despegue, los socialistas son terceros, y Podemos bueno si no baja pues se mantiene ahí más o menos. Es decir que hay un sorpaso de Ciudadanos al PP y ahora Ciudadanos podría gobernar, o con el PP o el PSOE eso ya…, o no gobernar con nadie, simplemente buscar el apoyo de uno o del otro. Es verdad que hasta las elecciones queda un año y cómo le digo en un año pasan muchas, muchas, muchas cosas.

Pero hay una fotografía ausente simbólica hoy, que escenifica perfectamente la crisis del Partido Popular de Madrid. Miren en la recepción que hoy habrá la Casa de Correos dónde se libran premios con discursos, etc, etc, no estará ninguno de los cuatro expresidentes madrileños del PP, supongo que por diferentes motivos. No estará Ignacio González, no estará Esperanza Aguirre, no estará Alberto Ruiz Gallardón y no estará tampoco Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes ahora mismo está en momento de recogimiento, de unión con su familia, de tranquilidad con todo lo que ha experimentado su biología emocional, que ha sido mucho, pero no estará ninguno de los cuatro. La pregunta hoy de los que están invitados a esa copa en la Casa de Correos pues hombre estarán con muchos ojos porque el Partido Popular querrá colocar allí alguien que tenga una visibilidad vaya usted a saber si como apuesta de futuro, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. A Soraya Sáenz de Santamaría ser candidata de la Comunidad de Madrid le apetece los mismo que a mí ser obispo de Zimbabwe, exactamente lo mismo, pero los sacrificios a veces en política tienen estas cosas.

Y ayer 1 de mayo los sindicatos, la de ayer fue la manifestación menos de carácter laboral, de reivindicación laboral, eso sí, sí dijeron que es que querían el dinero de los demás que lo repartan, que nos lo den. Poco más o menos era el mensaje, y luego está la guerra de cifras y eran más eran menos. Miren se ha apuntado el carro como virus, virus aprofita para ver si aprovechaban el tirón del feminismo, el tirón de los jubilados, etcm, etc. porque sí, desde luego, con reivindicaciones laborales estos sindicatos tenían ayer que llenar las calles iban a ser simplemente los liberados, oigan simplemente los liberados ya son muchos es verdad, pero los mismos de siempre. La cuestión no está en Madrid eran 150.000 o 15.000, lo que importa, la fotografía está en la tendencia, la tendencia a la baja de la movilización que tienen UGT y CCOO, además hay facturas que pagar y las facturas que hay que con la connivencia con políticas durante la crisis, su convivencia con algunos casos de corrupción y desde luego la más escandalosa de todas en los últimos tiempos con el soberanismo catalán con el que ahí siguen y además insisten, insisten, insisten,…

Alguna cosa más que recordar del Gobierno, del ministro de Justicia. Continúa la rueda después de las declaraciones de Catalá en este programa y su ratificación ayer en el diario ‘El País’. El último que hablado ha sido Pedro Sánchez que de alguna manera ha corregido un poco a Margarita Robles, ha dicho hombre si usted ministro tiene datos que apoyen lo que ha insinuado dígalo, si no lo más prudente es callarse.